Όχι μόνο δεν κόπασε ο εμφύλιος πόλεμος στον ΔΗΣΥ, ο οποίος ξέσπασε μετά τις δημόσιες τοποθετήσεις του αναπληρωτή προέδρου του κόμματος για τα εξειδικευμένα φάρμακα του ΓεΣΥ αλλά, όπως διαπιστώνεται, εντείνεται.

Μετά τους Γιώργο Παμπορίδη και Αναστασία Ανθούση, δημόσια τοποθετήθηκε σήμερα και η Στέλλα Κυριακίδου, υποδεικνύοντας στον Ευθύμιο Δίπλαρο και τον τρόπο με τον οποίο οφείλει να λειτουργεί ως πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας. Παράλληλα, υπεραμύνεται της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου.

«Ως άτομο που διαχρονικά υπηρετεί τον χώρο της υγείας και τα δικαιώματα των ασθενών, αλλά και ως τέως Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αισθάνομαι την ανάγκη να εκφράσω τη βαθιά μου ανησυχία για τη δημόσια αντιπαράθεση που έχει ανακύψει μεταξύ του προέδρου της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας και της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου (ΟΣΑΚ).

Ο θεσμικός ρόλος του προέδρου της Επιτροπής Υγείας είναι ρόλος εγγυητή του διαλόγου, της ισορροπίας και της συνεννόησης. Για τον λόγο αυτό, δεν είναι λειτουργικά ωφέλιμο να διαμορφώνεται η οποιαδήποτε εικόνα αντιπαράθεσης, ιδιαίτερα με τους φορείς που εκπροσωπούν τους ίδιους τους ασθενείς.

Η ΟΣΑΚ αποτελεί αναπόσπαστο πυλώνα του συστήματος υγείας, με τεκμηριωμένες παρεμβάσεις και σημαντικές επιτυχίες προς όφελος της κοινωνίας. Η συνδρομή της είναι απαραίτητη σε κάθε συζήτηση που αφορά τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, την ενίσχυση της διαφάνειας και την κατοχύρωση των δικαιωμάτων των πολιτών. Η ύπαρξη αρμονικής συνεργασίας μεταξύ των θεσμών και της Ομοσπονδίας δεν αποτελεί απλώς επιθυμητή πρακτική, αλλά προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία ενός συστήματος υγείας.

Οι ασθενείς χρειάζονται σταθερότητα, εμπιστοσύνη και συνέργειες. Δεν έχουν να ωφεληθούν από εντάσεις ή δημόσιες αντιπαραθέσεις· αντιθέτως, αυτές αποπροσανατολίζουν από τον πραγματικό στόχο: τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας.

Ως άτομο που διαχρονικά υπηρετεί τον χώρο της υγείας και τα δικαιώματα των ασθενών, αλλά και ως τέως Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αισθάνομαι την ανάγκη να εκφράσω τη βαθιά μου ανησυχία για τη δημόσια αντιπαράθεση που έχει ανακύψει μεταξύ του… November 21, 2025

Ο διάλογος, η συνεργασία και η συνεννόηση είναι τα μόνα μέσα που μπορούν να εξασφαλίσουν ότι ο δημόσιος λόγος παραμένει προσανατολισμένες στο συμφέρον των ασθενών και της κοινωνίας.

Η προάσπιση των δικαιωμάτων των ασθενών δεν αποτελεί πεδίο αντιπαραθέσεων, αλλά κοινό καθήκον όλων μας, θεσμών, φορέων και πολιτείας. Μόνο μέσα από ενότητα και συνεργασία μπορούμε να οικοδομήσουμε ένα σύστημα υγείας αντάξιο των αναγκών και των προσδοκιών της κοινωνίας», αναφέρει στην ανάρτησή της η Στέλλα Κυριακίδου.

Αφορμή για την τοποθέτηση της Στέλλας Κυριακίδου, αποτέλεσε νέα σημερινή ανάρτηση του Ευθύμιου Δίπλαρου, ο οποίος επιχειρώντας να διαψεύσει τον ισχυρισμό του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας, της Ογκολογικής Εταιρείας Κύπρου και της ΟΣΑΚ ότι από τον περασμένο Ιούνιο τα κριτήρια που εφαρμόζονται για τις εγκρίσεις των αιτημάτων των ασθενών έχουν αλλάξει και τα προβλήματα που είχαν παρατηρηθεί το πρώτο τρίμηνο του έτους έχουν σχεδόν εκμηδενιστεί, έδωσε στη δημοσιότητα επιστολή ιδιωτικού νοσηλευτηρίου ημερομηνίας 10 Μαρτίου του 2025.

Σχόλιο του: «Για όσους επιμένουν πως “δεν υπάρχει πρόβλημα” με τις καθυστερήσεις και τις απορρίψεις καινοτόμων φαρμάκων για καρκινοπαθείς και χρόνιους ασθενείς, ας το πουν στους ασθενείς που περιμένουν ενώ ο χρόνος τους τελειώνει. Η άρνηση της πραγματικότητας δεν σώζει ζωές. Παραθέτω μια από τις δεκάδες καταγγελίες που έχω ενώπιον μου».

Πάντως, μέχρι αυτή τη στιγμή και παρά το γεγονός ότι στελέχη του κόμματος ανταλλάσσουν δημόσια πυρά και νουθεσίες, δεν έχει προκύψει καμία τοποθέτηση από την πρόεδρο του ΔΗΣΥ Αννίτα Δημητρίου.