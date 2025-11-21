Κριτική στις δημόσιες τοποθετήσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη για το Κυπριακό ασκεί με ανάρτησή του ο ηγέτης του ψευδοκράτους, Τουφάν Έρχιουρμαν, υποστηρίζοντας ότι παραβιάστηκε η συνεννόηση τους, να μην προβούν σε δημόσιες δηλώσεις στα ΜΜΕ για το Κυπριακό.

Όπως ισχυρίζεται στην ανάρτησή του, κατά τη χθεσινή συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας συμφώνησαν να μην προχωρήσουν δηλώσεις στα ΜΜΕ για το Κυπριακό. Ωστόσο σήμερα σημείωσε, δημοσιεύτηκε η δήλωση του ότι «η λύση είναι δυνατή μόνο με την κατάργηση των εγγυήσεων και την απόσυρση του Τουρκικού στρατού».

Συγκεκριμένα, ο Νίκος Χριστοδουλίδης, κατά την τελετή απονομής τιμητικών μεταλλίων στην Ελληνική Δύναμη Κύπρου είχε δηλώσει ότι «λύση του Κυπριακού χωρίς αποχώρηση των τουρκικών κατοχικών στρατευμάτων δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή, ούτε και μια διευθέτηση που θα κρατά τη χώρα δέσμια αναχρονιστικών εγγυήσεων και λογικών της ψυχροπολεμικής περιόδου της δεκαετίας του ’50».

Ο κ. Ερχιουμάν υποστηρίζει ότι ο κ. Χριστοδουλίδης «χαρακτήριζε τη δική μου πρόταση τεσσάρων σημείων ως «προϋπόθεση». Δεν ήταν καμία προϋπόθεση, αλλά με τη δήλωσή του αυτή ο ίδιος έθεσε μια «προϋπόθεση» που γνωρίζει πως είναι αδύνατο να γίνει αποδεκτή».

Στην ανάρτηση του, ο Τουρκοκύπριος ηγέτης υπογραμμίζει ότι ο «σε αυτό το νησί, χωρίς τη βούληση του τουρκοκυπριακού λαού, ενός εκ των δύο ισότιμων συνιδρυτών με κυριαρχικά δικαιώματα, ο κ. Χριστοδουλίδης, ο οποίος έχει υπογράψει πλήθος στρατιωτικών συμφωνιών με κράτη που δεν φέρουν τον τίτλο του «εγγυητή», να επιχειρεί να θέσει μια τέτοια προϋπόθεση είναι καθαρή ανοησία!»

Ο κ. Ερχιουμάν επανέλαβε ότι στην Κύπρο «υπάρχει ανάγκη για ατμόσφαιρα λύσης» και ότι τόσο ο ίδιος όσο και ο κ. Χριστοδουλίδης έχουν «πολλή δουλειά» να κάνουν προς αυτή την κατεύθυνση. Τόνισε ότι είναι «απολύτως ειλικρινής» ως προς τη δική του βούληση να εργαστεί για μια τέτοια προοπτική.

Κλείνοντας την ανάρτησή του, αναφέρει πως, στο παρόν στάδιο, περιορίζεται στο να δηλώσει ότι η δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας «είναι ανυπόστατη».