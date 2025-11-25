Ο ηγέτης των Τουρκοκυπρίων, Τουφάν Έρχιουρμαν, έχει και μια δεύτερη ατζέντα, αυτή της προώθησης και ενίσχυσης της παρουσίας του ψευδοκράτους στον Οργανισμό Τουρκογενών Κρατών και στον Οργανισμό Ισλαμικής Συνεργασίας. Ενώ έκανε την ατζέντα του άφησε να διαφανεί ότι θέλει και χωριστό διάλογο με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σύμφωνα με τον Τουφάν Έρχιουρμαν «υπάρχει και ένας άλλος κόσμος εκτός του τραπεζιού» των συνομιλιών για το Κυπριακό. Όπως καταγράφεται σε δημοσιεύματα του τουρκοκυπριακού Τύπου, ο Τουρκοκύπριος ηγέτης μιλώντας σε συγκέντρωση του Τουρκοκυπριακού Εμπορικού Επιμελητηρίου, ήταν αρκούντως αποκαλυπτικός ως προς την παράλληλη ατζέντα πάνω στην οποία προτίθεται ο ίδιος να κινηθεί. Είπε ότι θα συνεχίσει να προβαίνει σε ενέργειες «στα θέματα που χρειάζεται με τις επαφές που θα κτίσουμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα συνεχίσουμε τις ενέργειές μας και στο θέμα του Οργανισμού Τουρκογενών Κρατών και του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας, όχι μόνο με την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα διεξάγουμε πιο ενεργά τις εργασίες μας με το καθεστώς του παρατηρητή».

Ο Τουφάν Έρχιουρμαν είπε επίσης ότι ο στόχος είναι να μεταφέρουν «τα δικαιώματά τους» στο καλύτερο δυνατό επίπεδο και συνεργασία.

Υπέρμαχος των τουρκικών εγγυήσεων

Ο Έρχιουρμαν εμφανίστηκε το περασμένο Σάββατο ενοχλημένος από δηλώσεις του Προέδρου Χριστοδουλίδη. Αυτό που τον ενόχλησε ήταν γιατί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε τονίσει πως για να επιτευχθεί λύση στο Κυπριακό θα πρέπει να καταργηθούν οι εγγυήσεις και να αποσυρθεί ο τουρκικός στρατός.

Ο ηγέτης των Τουρκοκυπρίων με γραπτή του δήλωση, υποστήριξε ότι ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είχε αποκαλέσει ως «προϋπόθεση» τη δική του πρόταση μεθοδολογίας τεσσάρων σημείων και πρόσθεσε:

«Ο κ. Χριστοδουλίδης αποκαλούσε «προϋπόθεση» τη δική μου πρόταση μεθοδολογίας τεσσάρων σημείων. Δεν ήταν προϋποθέσεις και άλλα παρόμοια, όμως με αυτή του τη δήλωση, ο ίδιος έχει θέσει επί τάπητος μια «προϋπόθεση» που ξέρει ότι είναι αδύνατο να γίνει αποδεχτή. Είναι μάταιο να προσπαθεί να θέσει μια τέτοια προϋπόθεση ο κ. Χριστοδουλίδης που υπέγραψε πάρα πολλές στρατιωτικές συμφωνίες με κράτη που δεν φέρουν την ιδιότητα του «εγγυητή», χωρίς τη βούληση του τουρκοκυπριακού λαού, ο οποίος είναι ένας από τους δύο ίσους εταίρους και κατέχει κυριαρχικά δικαιώματα σε αυτό το νησί. Είπα ότι σε αυτό το νησί χρειάζεται ατμόσφαιρα λύσης. Είπα και λέω ότι αναλογεί πολλή δουλειά σε εμένα και στον κ. Χριστοδουλίδη σε αυτό το θέμα. Ως εκ τούτου, σε αυτό το στάδιο αρκούμαι να πω το εξής: Είναι άκυρη για εμένα η δήλωση του κ. Χριστοδουλίδη, απόσπασμα της οποίας παρέθεσα πιο πάνω».

Με τη βούλα της Άγκυρας οι προτάσεις

Όλα όσα εμφάνισε ο Τουφάν Έρχιουρμαν στην πρώτη συνάντηση με τον Νίκο Χριστοδουλίδη ήταν σε συνεννόηση ή με τη σύμφωνη γνώμη της Άγκυρας. Αυτό τουλάχιστον συνεπάγεται από τα όσα δήλωσε ο πρώην Τουρκοκύπριος διαπραγματευτής Οζντίλ Ναμί.

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο Ναμί, ο «τετραπλός οδικός χάρτης για το πώς μπορούμε να περάσουμε σε συνολικές διαπραγματεύσεις, καθώς και η πρόταση των δέκα σημείων στο πλαίσιο των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης» παρουσιάστηκαν μετά από συντονισμό και διαβουλεύσεις με την Τουρκία.

Κατά τον Ναμί οι κινήσεις αυτές ανοίγουν μια πόρτα «και μεταφέρουν την ευθύνη για την πρόοδο των διαπραγματεύσεων στην ελληνοκυπριακή πλευρά». Πρόσθεσε επίσης ότι «η μπάλα φεύγει από τα δικά μας πόδια και περνά στα δικά τους».