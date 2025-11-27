«Η Νομική Υπηρεσία θέλει να γυρίσει σελίδα. Η συζήτηση περί παραίτησης κλείνει οριστικά». Αυτό ανέφεραν χθες κύκλοι τόσο από τη Νομική Υπηρεσία όσο και από το Προεδρικό, αναφορικά με το ενδεχόμενο αποχώρησης του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα.

Ο Σάββας Αγγελίδης προχώρησε σε επίσημη δήλωση, επιδιώκοντας να τερματίσει το θέμα που άνοιξε την Κυριακή, ύστερα από παραπολιτικό σχόλιο της εφημερίδας «Πολίτης». Υπογραμμίζει ότι δεν έχει καταθέσει παραίτηση στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και, μέσα από την τοποθέτησή του, καθιστά σαφές πως θέτει όρια στο ζήτημα που προέκυψε σχετικά με τον χειρισμό των υποθέσεων που τον αφορούν από την Αρχή κατά της Διαφθοράς.

«Με αφορμή τη δημόσια συζήτηση που εξελίσσεται τις τελευταίες μέρες αναφορικά με το πρόσωπό μου, κρίνω σκόπιμο να ξεκαθαρίσω ότι ουδέποτε υπέβαλα παραίτηση στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Πολλές φορές εξέφρασα προβληματισμούς για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο θεσμός που υπηρετώ και το γεγονός ότι δεν υλοποίησα τις σκέψεις μου ή τις προθέσεις μου περί παραίτησης οφείλεται στην αντίδραση και στις ανησυχίες των συνεργατών μου στη Νομική Υπηρεσία για τη συλλογική μας ευθύνη έναντι του δημοσίου συμφέροντος και του τόπου, αλλά και στους προβληματισμούς που μου έθεσαν άτομα που τυγχάνουν του σεβασμού μου», αναφέρει.

Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχει έντονη δυσαρέσκεια για την καθυστέρηση της Αρχής κατά της Διαφθοράς να ολοκληρώσει τις υποθέσεις που τον αφορούν, γεγονός που συντηρεί μια ατμόσφαιρα η οποία, όπως εκτιμάται, εξυπηρετεί σκοπιμότητες.

Το σκηνικό της συνάντησης

Πηγές από το περιβάλλον του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα και του Προεδρικού αναφέρουν ότι αυτό το ζήτημα ήταν και το μοναδικό που έθεσε ο Σάββας Αγγελίδης στη συνάντηση της περασμένης Τετάρτης. Μετά τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, σε γεύμα που ακολούθησε παρουσία των Υπουργών Άμυνας και Εσωτερικών, εξέφρασε τους προβληματισμούς του, στους οποίους εντασσόταν και σκέψη περί παραίτησης. Κατά την ίδια συζήτηση, που –όπως σημειώνεται– διεξήχθη σε φιλικό κλίμα, έγινε αναφορά και σε ζητήματα διαφθοράς, χωρίς αυτά να τίθενται από τον ίδιο. Το γεγονός αυτό αποσαφηνίζεται ρητώς και στη γραπτή δήλωσή του.

«Ευθαρσώς αναφέρω ότι στο παρελθόν αξιολογήθηκαν πληροφορίες για απειλές που αφορούσαν εμένα και μέλη της οικογένειάς μου και υπήρξε ανάλογη διαχείριση από τις αρμόδιες αρχές. Δεν έχω ποτέ θέσει ζήτημα αποχώρησής μου από τη Νομική Υπηρεσία γι’ αυτό τον λόγο. Συνάμα κάνω έκκληση όπως υπάρξει σεβασμός από όλους γι’ αυτό το πολύ ευαίσθητο θέμα. Παράλληλα, ουδέποτε εξέφρασα τη θέση ότι υπάρχει διαφθορά στην Αστυνομία και ότι αυτό θα αποτελούσε ποτέ λόγο για παραίτησή μου, όπως εσφαλμένα παρουσιάζεται», σημειώνει.

Χθες, σε τηλεοπτική παρέμβαση, ο Υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας ανέφερε ότι το θέμα της διαφθοράς στην Αστυνομία συζητήθηκε κατά τη συνάντηση στο Προεδρικό. Το σχόλιο προκάλεσε αντιδράσεις, επειδή η δήλωση Αγγελίδη εκδόθηκε αργότερα. Πηγές εξηγούν, ωστόσο, ότι η σχετική αναφορά έγινε στο πλαίσιο χαλαρής συζήτησης και όχι ως προβληματισμός που τέθηκε από τον Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα.

Στη χθεσινή του δήλωση, ο Σάββας Αγγελίδης υπογραμμίζει ότι δεν μπορεί να σχολιάσει δημοσίως ούτε το θέμα της καθυστέρησης ούτε άλλα σοβαρότερα ζητήματα που ανακύπτουν σχετικά με τη διαδικασία και «την ουσία των καταγγελιών που με αφορούν και εκκρεμούν εδώ και χρόνια ενώπιον της Αρχής κατά της Διαφθοράς», καθώς είναι άμεσα επηρεαζόμενο πρόσωπο και δεσμεύεται από θεσμική αυτοσυγκράτηση. Προσθέτει όμως ότι «η ανοχή που εκ της θέσεώς μου οφείλω να επιδείξω ως προς τη μη ολοκλήρωση εντός εύλογου χρόνου των ερευνών δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως αποδοχή μιας κατάστασης που υπονομεύει τα θεμέλια του κράτους δικαίου. Αυτή η κατάσταση πρέπει να προβληματίσει όλους».

Τέλος, εξηγεί έμμεσα γιατί δεν τοποθετήθηκε νωρίτερα, αναφέροντας ότι η αποστολή του δεν είναι να αναλώνει δυνάμεις αντιδρώντας σε κάθε συκοφαντικό ή κακόβουλο σχόλιο ή ενέργεια.