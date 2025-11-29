Η επαρχιακή εκλογική Συνδιάσκεψη του ΑΚΕΛ Αμμοχώστου που ολοκληρώθηκε σήμερα, προσέλκυσε πέραν των 260 αντιπροσώπων και έστειλε μηνύματα ότι το κόμμα πρέπει να βγει ενισχυμένο από τις Βουλευτικές εκλογές. Όπως τονίστηκε, η ενίσχυση του συνδέεται άμεσα τόσο με την προοπτική επίλυσης του Κυπριακού όσο και με την επαναφορά της ελπίδας για την Κύπρο.

Όπως τόνισε ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου, είναι ακριβώς για αυτό τον λόγο που, ενόψει των Βουλευτικών εκλογών, απευθύνεται ένα ξεκάθαρο κάλεσμα προς όλους όσοι προσδοκούν, επιθυμούν και αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα μιας βιώσιμης και δίκαιης λύσης, να στηρίξουν το ΑΚΕΛ. Γιατί στηρίζοντας το ΑΚΕΛ, στηρίζουν την προοπτική επανέναρξης ουσιαστικών διαπραγματεύσεων για επίτευξη λύσης στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου, της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα όπως αυτή περιγράφεται στα ψηφίσματα του ΟΗΕ.

Κατά την ομιλία του, ο κ. Στεφάνου ανέφερε ότι, ειδικά υπό το πρίσμα των νέων εξελίξεων μετά τις πρόσφατες ενέργειες του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ και το αποτέλεσμα στις εκλογές της τουρκοκυπριακής κοινότητας, οι Τουρκοκύπριοι συμπατριώτες μας, έστειλαν ξανά μήνυμα στήριξης της ομοσπονδιακής λύσης. Ο Στέφανος Στεφάνου υπογράμμισε ότι οι στιγμές είναι κρίσιμες και επαναβεβαίωσε ότι το ΑΚΕΛ είναι η μόνη πολιτική δύναμη με σταθερή, σαφή και συνεπή θέση υπέρ της συνέχισης των διαπραγματεύσεων από το σημείο που διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά, στη βάση του πλαισίου του ΓΓ του ΟΗΕ και του διαπραγματευτικού κεκτημένου.

Αναφερόμενος στα κοινωνικοοικονομικά προβλήματα, έκανε λόγο στην αύξηση των ανισοτήτων, της ακρίβειας και της φτώχειας, ασκώντας δριμεία κριτική στην κυβέρνηση για αδιαφορία απέναντι στις ανάγκες της κοινωνίας. Τόνισε ότι η ενίσχυση του ΑΚΕΛ στις επόμενες εκλογές είναι αναγκαία για την προώθηση πολιτικών υπέρ των πολλών και για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της αυθαιρεσίας των τραπεζών και των μεγάλων συμφερόντων.

Ο Επαρχιακός Γραμματέας του ΑΚΕΛ Αμμοχώστου, Χρίστος Νικολάου, κάλεσε τα μέλη και τους φίλους του ΑΚΕΛ να συνεχίσουν τη δράση και την επαφή με τον κόσμο, ώστε το ΑΚΕΛ να εξέλθει ισχυρότερο στις εκλογές του 2026 και να ενισχύσει την προοπτική λύσης του Κυπριακού.

Με τη σημερινή Εκλογική Συνδιάσκεψη του ΑΚΕΛ Αμμοχώστου, ολοκληρώθηκαν οι εκλογικές Συνδιασκέψεις του ΑΚΕΛ για την ανάδειξη υποψηφίων για τις επερχόμενες Βουλευτικές εκλογές του 2026. Οι υποψήφιοι/ες που εκλέγηκαν από όλες τις Συνδιασκέψεις αναμένεται να επικυρωθούν από την αυριανή Ολομέλεια της Κεντρικής Επιτροπής του ΑΚΕΛ.