Η ΕΕ μπορεί και πρέπει να επουλώσει το τραύμα της κατοχής και της διαίρεσης, ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης σε πρόποση χθες βράδυ σε δείπνο προς τιμήν της Διάσκεψης των Προέδρων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στη Μεσαιωνική Αίθουσα Καστελλιώτισσα, στη Λευκωσία.

Έκανε αναφορά στην τοποθεσία της Καστελλιώτισσας κοντά στην Πράσινη Γραμμή, σημειώνοντας “την απαράμιλλη ανθεκτικότητα του κυπριακού λαού, τη δύναμη και ακλόνητη βούλησή του για ένα μέλλον χωρίς γραμμή κατάπαυσης του πυρός, χωρίς στρατεύματα κατοχής, ένα μέλλον μιας επανενωμένης Κύπρου μέσα στη μεγάλη ευρωπαϊκή μας οικογένεια όπου θα απολαμβάνει τα ίδια δικαιώματα με όλους τους άλλους Ευρωπαίους”.

Απευθυνόμενος στην Πρόεδρο του Ευρωπαϊκου Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, είπε ότι οι Κύπριοι εκτιμούν βαθιά την προσωπική της στήριξη και τη μακροχρόνια στήριξη του Κοινοβουλίου για την επανένωση της Κύπρου.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης επανέλαβε ότι η Κύπρος είναι αποφασισμένη να φέρει αποτελέσματα για την ευρωπαϊκή οικογένεια, με αίσθηση του κατεπείγοντος και ενότητα ως έντιμος διαμεσολαβητής.

“Σε αυτή την προσπάθεια, δεσμευόμαστε να συνεργαστούμε στενά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Να επιτύχουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα που θα έχουν επίδραση στην καθημερινή ζωή των Ευρωπαίων πολιτών και στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ. Το κοινοβούλιο δεν είναι μόνο ο συννομοθέτης μας, είναι ο στρατηγικός μας εταίρος, ένας θεσμός που δίνει φωνή και μορφή στη δημοκρατική ψυχή της Ευρώπης. Και μαζί πρέπει να προωθήσουμε το νομοθετικό πρόγραμμα της Ένωσης και να χειριστούμε τα κρίσιμα ζητήματα που μας περιμένουν”, είπε.

Αναφέρθηκε εκ νέου στις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας και τόνισε ότι η ΕΕ νομοθετεί, διαπραγματεύεται, αναζητά συμβιβασμούς και κοινό έδαφος, “για τις ελπίδες , την ασφάλεια και το μέλλον των πολιτών”.

Η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα στη δική της πρόποση αναφέρθηκε στην “αξιοσημείωτη ικανότητα του Προέδρου Χριστοδουλίδη να φέρνει τους ανθρώπους κοντά”.

“Και πιστεύω ότι όλοι συμφωνούμε ότι η σημερινή συνάντηση εξυπηρέτησε ακριβώς αυτό: ότι υπάρχει γνήσια διάθεση για διάλογο. Οι συζητήσεις μας υπήρξαν επίσης εξαιρετικά σημεία εκκίνησης για τη συνεχιζόμενη συνεργασία μας”, σημείωσε.

Επαίνεσε τη σκληρή δουλειά των Κυπρίων στην προετοιμασία για την ανάληψη της Προεδρίας της ΕΕ, δηλώνοντας ενθαρρυμένη για τους δύο κύριους άξονες που θα πλαισιώσουν το πρόγραμμα της Κυπριακής Προεδρίας.

“Είναι ευθυγραμμισμένοι με τις προτεραιότητές μας, οπότε να είστε βέβαιος ότι θα οικοδομήσουμε μια Ευρώπη πιο δεσμευμένη, πιο ασφαλή και πιο αυτόνομη. Σε όλα αυτά, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στέκεται δίπλα σας ως συνομοθέτης, ως εταίρος και ως φίλος”, είπε η κ. Μέτσολα.

