Στην Ουκρανία μεταβαίνει σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, στο πλαίσιο προετοιμασίας της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, αλλά και εν μέσω κρίσιμων εξελίξεων στο ουκρανικό μέτωπο.

Η επίσκεψη αποσκοπεί στην ενίσχυση των επαφών με το Κίεβο και στην επιβεβαίωση της έμπρακτης στήριξης της Κυπριακής Δημοκρατίας προς την Ουκρανία. Κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο Βολοντιμίρ Ζελένσκι, ο κ. Χριστοδουλίδης θα επαναδιατυπώσει τη σταθερή θέση της Λευκωσίας υπέρ της κυριαρχίας και εδαφικής ακεραιότητας της χώρας, στη βάση του διεθνούς δικαίου, θέση που, όπως επισημαίνεται, συνδέεται άμεσα με τη δική μας ιστορική εμπειρία.

Στο επίκεντρο των συνομιλιών αναμένεται να βρεθούν οι ευρω-ουκρανικές σχέσεις, η πρόοδος στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις της Ουκρανίας και οι προτεραιότητες της κυπριακής Προεδρίας, η οποία θέτει το ουκρανικό ζήτημα ψηλά στην ατζέντα. Ιδιαίτερη αναφορά θα γίνει και στην ανάγκη αποφασιστικής αντιμετώπισης των φαινομένων παράκαμψης κυρώσεων. Οι δύο ηγέτες θα προβούν σε δηλώσεις προς τα ΜΜΕ και στη συνέχεια θα παρακαθήσουν σε γεύμα εργασίας.

Με την άφιξή του στο Κίεβο, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα αποτίσει φόρο τιμής στους πεσόντες Ουκρανούς στο Μνημείο «Τοίχος των Ηρώων». Θα ακολουθήσουν κατ’ ιδίαν και διευρυμένες συνομιλίες στο Προεδρικό Μέγαρο, δηλώσεις στα ΜΜΕ και γεύμα εργασίας.

Στη συνέχεια θα μεταβεί στο Ουκρανικό Κοινοβούλιο για συνάντηση με τον Πρόεδρο της Βουλής Ρούσλαν Στέφαντσουκ, ενώ ακολούθως θα επισκεφθεί ειδικό κέντρο αποκατάστασης παιδιών που επαναπατρίζονται μετά από αιχμαλωσία στις κατεχόμενες περιοχές, αναδεικνύοντας τη διάσταση ανθρωπιστικής στήριξης της Κύπρου.

Πριν την επιστροφή του, ο Πρόεδρος θα επισκεφθεί τον ιστορικό Καθεδρικό Ναό της Αγίας Σοφίας. Τον συνοδεύουν ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, η Υφυπουργός Ευρωπαϊκών Θεμάτων Μαριλένα Ραουνά, ο Διευθυντής του Διπλωματικού Γραφείου Δώρος Βενέζης και υπηρεσιακοί παράγοντες. Η επιστροφή στην Κύπρο είναι προγραμματισμένη για τις 5 Δεκεμβρίου.