Η Βουλή επικύρωσε ομόφωνα τη Συμφωνία μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας του Λιβάνου για την οριοθέτηση Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης, η οποία υπογράφηκε στη Βηρυτό στις 26 Ιανουαρίου 2025.

Η υπογραφή της συμφωνίας, αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση που έχει σταλεί από το Υπουργείο Εξωτερικών προς την Βουλή, αποτελεί «εξαιρετικά σημαντική εξέλιξη για τα συμφέροντα της Κύπρου και του Λιβάνου». Περαιτέρω αναφέρει πως «η συμφωνία ανοίγει το δρόμο για την ολοκλήρωση της διαπραγμάτευσης και της συμφωνίας συνεκμετάλλευσης διασυνοριακών κοιτασμάτων Κύπρου-Λιβάνου, παρέχοντας την απαραίτητη νομική βεβαιότητα και ασφάλειας προς επενδυτές για ανάπτυξη των ενεργειακών προγραμμάτων των δύο κρατών».

Ταυτόχρονα, σημειώνει το ΥΠΕΞ, ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια προς όφελος της ευημερίας των πολιτών Κύπρου – Λιβάνου και τις προοπτικές της Ανατολικής Μεσογείου ως εναλλακτικός ενεργειακός διάδρομος για την Ευρώπη». Πρόσθετα, η συμφωνία αποτελεί «θεμέλιο περιφερειακής συνεργασίας και ασφάλειας της περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου».

Η συμφωνία επιτεύχθηκε στις 16 Σεπτεμβρίου 2025 μετά από διαπραγματεύσεις αντιπροσωπειών των δύο χωρών με επικεφαλής τους Τάσο Τζιωνή από πλευράς Κυπριακής Δημοκρατίας και Φαγιέζ Ρασάμνι από πλευράς Λιβάνου. Οι διαπραγματεύσεις οδήγησαν σε αναθεωρημένο κείμενο το οποίο «διατηρεί τα σημεία 1-6 της συμφωνίας του 2007 και προσθέτει τα σημεία 23, 25, και 24 στα νότια και το σημείο 7 στα βόρεια της εν λόγω οριοθετικής γραμμής».

Ο κατάλογος των γεωγραφικών συντεταγμένων των σημείων 23, 25, 24 και 1 έως 7:

Αριθμός Σημείου Γεωγραφικό Πλάτος (Βόρεια) Γεωγραφικό Μήκος (Ανατολικά) 23 33° 31′ 51.17″ 33° 46′ 8.78″ 25 33° 36′ 8.01″ 33° 50′ 25.30″ 24 33° 37′ 13.10″ 33° 51′ 30.31″ 1 33° 38′ 40″ 33° 53′ 40″ 2 33° 51′ 30″ 34° 02′ 50″ 3 33° 59′ 40″ 34° 18′ 00″ 4 34° 23′ 20″ 34° 44′ 00″ 5 34° 39′ 30″ 34° 53′ 50″ 6 34° 45′ 00″ 34° 56′ 00″ 7 34° 50′ 42″ 34° 58′ 13.92″

Ο χάρτης

Το διάγραμμα που απεικονίζει τη μέση γραμμή για ενδεικτικούς σκοπούς μόνο, το οποίο προσαρτάται στη Συμφωνία μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας του Λιβάνου για την οριοθέτηση της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης.