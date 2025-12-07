Με κακό σενάριο blame game μοιάζουν οι τελευταίες κινήσεις του προέδρου του Δημοκρατικού κόμματος Νικόλα Παπαδόπουλου παρά με επιχείρηση συνένωσης του ενδιάμεσου χώρου και δη επανόδου στο κομματικό μαντρί των πρώην δηκοϊκών που στεγάζονται σήμερα στη Δημοκρατική Παράταξη. Blame game ενόψει μιας χαμένης μάχης ενόψει των βουλευτικών εκλογών που όλα δείχνουν ότι θα φέρουν ανακατατάξεις στον κομματικό χάρτη με επιπτώσεις και στο ΔΗΚΟ.

Η ρήξη με τη ΔΗΠΑ προκλήθηκε για ένα βουλευτή που δεν είναι καν στη βασική ομάδα όσων διακρίνονται για τη δράση τους στα κοινοβουλευτικά δρώμενα. Για τον οποίο όλο το προηγούμενο διάστημα βούιζε το κομματικό παρασκήνιο πως αναζητούσε στέγη σε διάφορους χώρους εκτιμώντας ότι τα ποσοστά της ΔΗΠΑ θα είναι συρρικνωμένα και ενδεχομένως θα έχανε την έδρα στην Αμμόχωστο. Ο λόγος για τον Μιχάλη Γιακουμή, για τον οποίο οι συναγωνιστές του στη ΔΗΠΑ έσυραν τα εξ αμάξης: αποστασιοποίηση από την κομματική δράση εδώ και μήνες, μηδενική παρουσία σε συνεδρίες συλλογικών οργάνων, περιορισμένη παρουσία στην Ολομέλεια της Βουλής και τις κοινοβουλευτικές επιτροπές. Σε αντίθεση με το ΔΗΚΟ που παρασκηνιακά προσπαθούσε να παρουσιάσει τον κ. Γιακουμή ως τη μεγάλη μεταγραφή που θα διαφοροποιήσει τα δεδομένα ενόψει βουλευτικών… Και είναι γεγονός ότι ποτέ προηγουμένως δεν καταγράψαμε τέτοια κινητικότητα για την επικοινωνιακή προώθηση κάποιου δηκοϊκού στελέχους, ούτε της Χριστιάνας Ερωτοκρίτου, ούτε του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου Πανίκου Λεωνίδου όταν επανήλθε στο Δημοκρατικό κόμμα, ούτε του Χρύση Παντελίδη αν και θεωρείται ο εξ απορρήτων του Νικόλα Παπαδόπουλου και είναι το στέλεχος που δέχεται συνήθως και τα πυρά όλων για όσα κάνει και δεν κάνει ο δηκοϊκός πρόεδρος…

Θα έλεγα ότι οι ενθουσιώδεις παραστάσεις για μεταγραφή θα μπορούσαν να ισχύουν αν ο Νικόλας Παπαδόπουλος έπειθε τον Κωστή Ευσταθίου, που ακολουθεί μοναχικό δρόμο μετά τα όσα έγιναν στην ΕΔΕΚ, να είναι υποψήφιος με το ψηφοδέλτιο του Δημοκρατικού κόμματος έστω και ως συνεργαζόμενος.

Το σενάριο Γιακουμή δεν είναι παρά copy paste του σεναρίου που παίχτηκε προηγουμένως με τον Ανδρέα Αποστόλου, βουλευτή Λάρνακας, ο οποίος αποσύρθηκε από την ΕΔΕΚ με αποτέλεσμα να προκληθεί ρήξη του ΔΗΚΟ με τους σοσιαλιστές. Δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητη η προειδοποίηση του ΕΔΕΚίτη προέδρου Νίκου Αναστασίου προς τον Νικόλα Παπαδόπουλο, να μην περιμένει στήριξη για την προεδρία της Βουλής. Η δήλωση Αναστασίου παραπέμπει σε επιδίωξη του δηκοϊκού προέδρου να αναδειχθεί στο αξίωμα του δευτέρου τη τάξει της Κυπριακής Πολιτείας, την ώρα που ο ίδιος παρουσιάστηκε να προτείνει αυτόν τον θώκο στον Μάριο Καρογιάν… όπως και κομματική συμπροεδρία του ενιαίου χώρου.

Ο σαματάς μεταξύ των κεντρώων έγινε σε μια φάση που ξαναζεστάθηκαν οι δημόσιες παρεμβάσεις για συνένωση δυνάμεων, για ενίσχυση του κεντρώου χώρου, για συμπόρευση όλων όσων συμφωνούν ότι μπορεί να δημιουργηθεί ένας πυλώνας αν μη τι άλλο συνεργασίας στο κοινοβουλευτικό και όχι μόνο πεδίο. Όλοι αυτοί οι κομματικοί χώροι υποτίθεται ότι συνεργάζονται ως μετέχοντες στην κυβέρνηση… Τα όποια προβλήματά τους ή ακόμη και διαφωνίες τους μπορούν να κρύβονται κάτω από το χαλί της προεδρικής διαχείρισης, αλλά αυτό το θέμα δεν είναι της παρούσης.

Η επικαιροποίηση της πρότασης προς τη ΔΗΠΑ όπως γνωστοποιήθηκε από τον Νικόλα Παπαδόπουλο με τη συνέντευξή του στον Φρίξο Δαλίτη στον «Φ» δεν ήταν παρά μια πρόθεση που ποτέ δεν «περπάτησε» κομματικά: « Εμείς προβήκαμε σε ένα κάλεσμα ενότητας και συμπόρευσης προς όλες τις δυνάμεις του Κέντρου, περιλαμβανομένης και της ΔΗΠΑ. Καταθέσαμε συγκεκριμένη πρόταση, τόσο για διεκδίκηση των εκλογών με κοινό ψηφοδέλτιο σε ένα κοινό κομματικό χώρο, και εναλλακτικά, επάνοδο στελεχών στο ΔΗΚΟ σε συνδυασμό με απόσυρση διαγραφών και δέσμευση συν-απόφασης σε όλα τα σημαντικά ζητήματα. Προτείναμε ακόμη και την συμπροεδρία του κόμματος για μια μεταβατική περίοδο. Δυστυχώς δεν είχαμε θετική ανταπόκριση. Σεβόμαστε πλήρως την απόφαση της ΔΗΠΑ για αυτόνομη κάθοδο και ανεξαρτήτως εξακολουθούμε να τείνουμε χέρι φιλίας και συμπόρευσης σε όλα τα επίπεδα. Ως ΔΗΚΟ εξακολουθούμε να πιστεύουμε σε αυτόν τον πολιτικό χώρο και σε ένα δυνατό κέντρο με προοπτική».

Δεν είχε αξιοποιηθεί προηγουμένως και η πρόταση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΔΗΚΟ Πανίκου Λεωνίδου, που έγινε τον περασμένο Μάρτιο στο κομματικό συνέδριο και είχε εγκριθεί συνεδριακά. Από τότε μέχρι και πρόσφατα το ρεπορτάζ έλεγε πως δεν απασχόλησε συλλογικά κομματικά όργανα αν και ο κ. Λεωνίδου προσπάθησε να καλύψει τον πρόεδρο του λέγοντας ότι συζητήθηκε. Και δεν κύλησε αφού ούτε η συνάντηση της δηκοϊκής ηγεσίας με την ηγεσία της ΔΗΠΑ τον περασμένο Σεπτέμβριο δεν κατάφερε να φέρει στο ίδιο τραπέζι για ουσιαστικό διάλογο, τους πρώην συναγωνιστές… Οι της ΔΗΠΑ επιμένουν πως όσα λέγονται δημοσίως σε αυτή τη φάση δεν είχαν λεχθεί τότε. Οι πιο αθυρόστομοι τότε είχαν θέσει στο τραπέζι όσα κρατούν ως μανιάτικο για τις δηκοϊκές συμπεριφορές. Όπως η Αντιγόνη Παπαδοπούλου που ήγειρε θέμα για τη διαγραφή της από την προεδρία της ΓΟΔΗΚ, υπόθεση που εκκρεμεί ενώπιον της κυπριακής Δικαιοσύνης αλλά και τη μη στήριξη της υποψηφιότητάς της για τη δημαρχία της κατεχόμενης Μόρφου με την αναζήτηση άλλου υποψηφίου για να κατέβει απέναντι της.

Η ΕΔΕΚ αντέτεινε πως είχε προτείνει κάθοδο με κοινό ψηφοδέλτιο στις ευρωεκλογές με ΔΗΚΟ και ΔΗΠΑ αλλά απορρίφθηκε. Ο Μάριος Καρογιάν είχε προτείνει σε πρώτη φάση κοινοβουλευτική συνεργασία χωρίς ποτέ να συζητηθεί σοβαρά. Και οι δύο χώροι επικρίνουν τη δηκοΪκή ηγεσία για μη ειλικρινή, μη εφικτή πρόταση που γίνεται υπό την πίεση των χαμηλών ποσοστών ενόψει βουλευτικών. Κατηγόρησαν το ΔΗΚΟ ότι θυμάται το Κέντρο μόνο για ψηφοθηρικούς λόγους. Αυτοί οι εν δυνάμει συνεργάτες έκαναν λόγο για μακιαβελικές κινήσεις, για σκευωρίες, για τεχνητές κρίσεις, για θλιβερούς πρωταγωνιστές της διάσπασης, για εποχή του «εγώ» που τελειώνει…

Όλα αυτά την ώρα που νοιώθουν την καυτή ανάσα του Οδυσσέα Μιχαηλίδη και του Φειδία Παναγιώτου και βλέπουν την πλάτη του ΕΛΑΜ που εδραιώνεται σε όλες τις δημοσκοπήσεις στην Τρίτη θέση του κομματικού χάρτη. Η μεγάλη πρόκληση προς όλους δεν είναι ο Γιακουμής και η μεταγραφή του αλλά ποια θα είναι η σύνθεση της Βουλής που θα αναδειχθεί το 2026. Όχι ποιος θα είναι ο πρόεδρος της. Αν θα είναι λειτουργική. Κυρίως κατά πόσο η Βαβυλωνία που θα προκύψει από τις κάλπες θα επιτρέπει ομαλή λειτουργία και αποτελεσματική χωρίς να οδηγήσει την Κυπριακή Πολιτεία και τους πολίτες της σε νέες περιπέτειες. Και δη σε μια φάση άκρως καθοριστική για όσα τεκταίνονται γεωστρατηγικά, ενεργειακά και πολιτικά στη γειτονιά μας, στην Ανατολική Μεσόγειο με την παρέμβαση Τραμπ. Πώς να τους εμπιστευθεί ο κόσμος. Τέτοιες συμπεριφορές ούτε πείθουν ούτε δημιουργούν συνθήκες που να οδηγούν τους πολίτες στις κάλπες…

Σίγουρα κάποιοι παίζουν με τη νοημοσύνη μας, αφού αποδείχθηκε ουκ ολίγες φορές πως ο Κύπριος έχει μνήμη χρυσόψαρου… Οι ερασιτεχνισμοί είναι άκρως επικίνδυνοι και δεν γνωρίζω αν υπάρχουν στιβαροί ώμοι για να σηκώσουν το βάρος μιας διορθωτικής πορείας που δεν θα γίνει από τη μια μέρα στην άλλη ούτε απλώς σε μια κάλπη και ένα ψηφοδέλτιο…

Αναδομήσεις αλλά…

Έκανε την έκπληξη ο Πρόεδρος χρονικά με τον ανασχηματισμό όχι όμως σε ότι αφορά τις επιλογές του. Κινήθηκε στη λογική της εξυπηρέτησης των κυβερνητικών εταίρων του την ώρα που βρίσκονται σε φάση απαξίωσης με τις μεταξύ τους αντιπαραθέσεις. Βοηθά τα μέγιστα ΔΗΚΟ και ΔΗΠΑ ενόψει βουλευτικών εκλογών όχι όμως και τον εαυτό του, γιατί οι επιλογές του δεν είναι τέτοιες που να καλύψουν τον κουρνιαχτό της κριτικής που δέχεται…