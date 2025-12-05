Μετά τον Ανδρέα Αποστόλου, έσκασε και η περίπτωση του Μιχάλη Γιακουμή. Ο πρώτος διαφώνησε με την ηγεσία της ΕΔΕΚ για διαδικαστικά εσωκομματικά ζητήματα που αφορούσαν το δικαίωμα διεκδίκησης θέσης στην ηγεσία. Ο δεύτερος διαφώνησε με την ηγεσία της Δημοκρατικής Παράταξης, όπως τουλάχιστον σημειώνει στην επιστολή του που είδε το φως της δημοσιότητας, για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε το θέμα της συνεργασίας με το ΔΗΚΟ. Τις διαφωνίες τους ακολούθησαν οι παραιτήσεις τους. Λίγο μετά την παραίτηση Αποστόλου από τα έδρανα της ΕΔΕΚ, ακολούθησε και η επισημοποίηση της συμπερίληψής του στο ψηφοδέλτιο του ΔΗΚΟ ως αριστίνδην. Στην περίπτωση του Μιχάλη Γιακουμή υπολείπεται η ανακοίνωση της επιστροφής του στο ΔΗΚΟ για να συμπληρωθεί πλήρως το παζλ της ιστορίας.

Η συνταγή πάνω κάτω η ίδια. Κοινό στοιχείο και των δύο βουλευτών είναι ότι προέρχονται από δύο κόμματα του λεγόμενου κεντρώου χώρου. Η προσχώρηση του ενός στο ΔΗΚΟ και η αναμενόμενη επιστροφή του δεύτερου, άνοιξαν ένα διπλό μέτωπο στον χώρο του Κέντρου. Μετά την επίθεση του προέδρου της ΕΔΕΚ, Νίκου Αναστασίου, στον πρόεδρο του ΔΗΚΟ, χθες ήρθε και η μετωπική σύγκρουση με τη ΔΗΠΑ. Μέλη της ηγεσίας του κόμματος εξαπέλυσαν σφοδρή επίθεση κατά του Νικόλα Παπαδόπουλου, καταλογίζοντάς του ουσιαστικά την ευθύνη για τις ενέργειες του Μιχάλη Γιακουμή και κατηγορώντας τον για εχθρικές κινήσεις κατά των κομμάτων του Κέντρου. Ιδιαίτερα αιχμηρή ήταν και η επίσημη ανακοίνωση της ΔΗΠΑ, στην οποία γίνεται λόγος για οργιώδες παρασκήνιο.

«Η επιστολή ανεξαρτητοποίησης του Μιχάλη Γιακουμή, αποτελεί την τραγική συνέχεια ενός οργιώδους παρασκηνίου που ξεκίνησε εδώ και καιρό και κορυφώθηκε με την περιβόητη συνέντευξη του Νικόλα Παπαδόπουλου στον Φιλελεύθερο», αναφέρει η ανακοίνωση της ΔΗΠΑ, στην οποία προστίθεται πως στη ΔΗΠΑ «δεν μπαίνουμε σε παιχνίδια εξουσίας ούτε σε πρακτικές που απαξιώνουν την πολιτική. Είμαστε ξεκάθαροι: συνεργασίες χωρίς κοινές αρχές δεν γίνονται. Το να αναζητούνται “μεταγραφές” πίσω από κλειστές πόρτες δεν συνιστά σοβαρή πολιτική πράξη. Εμείς μένουμε πιστοί στους πολίτες και στις αξίες μας».

Η ανακοίνωση αναφέρεται και στον πρόεδρο του ΔΗΚΟ, ο οποίος, σύμφωνα με το κείμενο, «αποδεικνύεται σε θλιβερό πρωταγωνιστή του Κέντρου της διάσπασης. Μετά τις μεταγραφές ποδοσφαιρικού τύπου από την ΕΔΕΚ, τώρα στοχοποιούν τη ΔΗΠΑ. Το μόνο, όμως, που εξυπηρετούν αυτές οι τακτικές δεν είναι την προσπάθεια ενοποίησης του Κέντρου, αλλά λειτουργούν ως σωσίβιο του Νικόλα Παπαδόπουλου στο ΔΗΚΟ. Κρίμα!».

Η ΔΗΠΑ επισημαίνει επίσης ότι «τα παιχνίδια της διάσπασης που ξεκίνησε ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ, τελειώνουν τον Μάιο του ’26. Είμαστε αισιόδοξοι ότι η ΔΗΠΑ την επόμενη μέρα, με εντιμότητα και καθαρότητα, θα εκπροσωπήσει το Κέντρο που μας αξίζει. Γιατί οι κεντρώοι θέλουν καθαρούς πολιτικούς, μακριά από υπόγεια ανταλλάγματα και παζαρέματα».

Όσον αφορά τον βουλευτή Μιχάλη Γιακουμή, η ΔΗΠΑ αναφέρει ότι η απόφασή του δεν τους εξέπληξε. «Αξιωματούχοι της ηγεσίας του ΔΗΚΟ είχαν προετοιμάσει την κοινή γνώμη για την εξέλιξη αυτή. Στο πλαίσιο της συνεδρίασης του Πολιτικού Γραφείου δόθηκε η δυνατότητα στον κ. Γιακουμή να εκφράσει τις ανησυχίες και τους προβληματισμούς του, οι οποίοι απαντήθηκαν πλήρως από όλα τα μέλη του συλλογικού οργάνου κατά την πεντάωρη συνεδρίαση.

Οι πολίτες παρακολουθούν και θυμούνται. Συνεχίζουμε με καθαρή συνείδηση, καθαρές θέσεις και απόλυτο σεβασμό στη δημοκρατία».

Ο Μιχάλης Γιακουμή, στην επιστολή παραίτησής του, αναφέρει ότι θέλει να στείλει το μήνυμα πως ο κεντρώος χώρος πρέπει να διατηρηθεί ζωντανός, ισχυρός και ενωτικός.

«Το αποτέλεσμα είναι ότι προς τα έξω φαίνεται πως η ΔΗΠΑ “δεν θέλει συνεργασία”, ότι απορρίψαμε προτάσεις χωρίς καν να τις αξιολογήσουμε. Αυτό πλήττει την εικόνα μας, ειδικά στον κεντρώο χώρο, τον χώρο που εμείς εκφράζουμε. Δεν είναι δυνατόν να ενημερωνόμαστε “διά αέρος” ότι το θέμα θεωρείται κλειστό και ότι δεν υπάρχουν οι πολιτικές προϋποθέσεις, χωρίς προηγουμένως να έχει γίνει ουσιαστική και θεσμική συζήτηση μέσα στο ίδιό μας το κόμμα», ανέφερε στην επιστολή παραίτησής του.

Η χθεσινή εξέλιξη ήρθε ως συνέχεια της συνεδρίας του Πολιτικού Γραφείου της ΔΗΠΑ, την Τετάρτη το απόγευμα. Η συνεδρία ήταν πολύωρη και σε αυτή, ο Μιχάλης Γιακουμή είχε καταθέσει εισήγηση για πρωτοβουλία συνεργασίας με το ΔΗΚΟ. Η συνεδρία έληξε με απόφαση για επιβεβαίωση της συνεδριακής απόφασης, η οποία προνοούσε αυτόνομη κάθοδο στις εκλογές.

Χθες ήρθε η επιστολή παραίτησής του.