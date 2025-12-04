Την ανεξαρτητοποίησή του από τη ΔΗΠΑ, γνωστοποίησε με επιστολή ο βουλευτής Μιχάλης Γιακουμή, αναφέροντας πως πρόκειται για μια δύσκολη αλλά απολύτως συνειδητή πολιτική πράξη. «Με την ανεξαρτητοποίησή μου θέλω να στείλω ένα καθαρό μήνυμα: Ο κεντρώος χώρος πρέπει να διατηρηθεί ζωντανός, ισχυρός και ενωτικός».

Αναλυτικά η επιστολή:

Προς: Τον Πρόεδρο της ΔΗΠΑ κ. Μάριο Καρογιάν

Κύριε Πρόεδρε,

Με την παρούσα επιστολή θέλω να σε ενημερώσω για την απόφασή μου να ανεξαρτητοποιηθώ από τη ΔΗΠΑ. Είναι μια δύσκολη αλλά απολύτως συνειδητή πολιτική πράξη.

Την καταθέτω με σεβασμό, χωρίς αντιπαλότητα, αλλά με βαθιά αίσθηση καθήκοντος απέναντι στον κόσμο του κεντρώου χώρου, τον πιο αγνό κόσμο της κυπριακής πολιτικής ζωής. Αυτόν τον κόσμο που για χρόνια ταλαιπωρήθηκε από εσωστρέφεια, μίση, πάθη και προσωπικές ατζέντες που τραυμάτισαν τον χώρο και απομάκρυναν χιλιάδες ψηφοφόρους.

Η θέση μου ήταν ξεκάθαρη: ότι πριν κλείσουμε οποιοδήποτε θέμα, οφείλαμε να συζητήσουμε θεσμικά, σοβαρά και συλλογικά την προοπτική συνεργασίας της ΔΗΠΑ με το ΔΗΚΟ και συνολικά την ανασύνταξη του ενδιάμεσου χώρου.

Όχι για να ικανοποιηθούν προσωπικές φιλοδοξίες κανενός, αλλά γιατί η κοινωνία ζητά ενότητα, σταθερότητα και πολιτικές λύσεις στα μεγάλα προβλήματα.

Δυστυχώς, το Πολιτικό Γραφείο αποφάσισε να μην ανοίξει καν τη συζήτηση αυτή, εκδίδοντας ανακοίνωση περιορισμένης επικοινωνιακής ραστώνης. Όπως δυστυχώς, συμβαίνει εδώ και καιρό και σε άλλα διοικητικά, οργανωτικά και πολιτικά ζητήματα.

Με την ανεξαρτητοποίησή μου θέλω να στείλω ένα καθαρό μήνυμα:

Ο κεντρώος χώρος πρέπει να διατηρηθεί ζωντανός, ισχυρός και ενωτικός.

Ο τόπος το χρειάζεται ειδικά σήμερα, με την άνοδο της απολιτίκ νοοτροπίας και των άκρων, με την ακροδεξιά να διεκδικεί έδαφος με κενό επιχειρημάτων και λύσεων.

Ο διάλογος δεν είναι αδυναμία· είναι δύναμη. Και η ευθύνη απέναντι στον χώρο και στην πατρίδα μάς επιβάλλει να τον κρατήσουμε ενωμένο.

Η πράξη μου αυτή είναι μια πολιτική δήλωση συνείδησης και ευθύνης.

Και έτσι θα πορευθώ.

Συναγωνιστές και συναγωνίστριες,

Θέλω να τοποθετηθώ με απόλυτη καθαρότητα για όσα έχουν εξελιχθεί τις τελευταίες ημέρες. Η πρόσφατη συνέντευξη του Προέδρου του ΔΗΚΟ, Νικόλα Παπαδόπουλου, δημιούργησε δημόσια την εντύπωση ότι το ΔΗΚΟ έχει καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση συνεργασίας προς τη ΔΗΠΑ είτε επίσημα, είτε ανεπίσημα, είτε μέσω τρίτων. Την ίδια στιγμή, εμείς, τα στελέχη και τα εκλεγμένα μέλη του κόμματος, δεν είχαμε καμία επίσημη ενημέρωση.

Η κοινωνία ενημερώθηκε πριν από εμάς, και αυτό δεν συνάδει με τη σοβαρότητα και τη θεσμική λειτουργία που πρέπει να έχει η ΔΗΠΑ – Συνεργασία.

Το αποτέλεσμα είναι ότι προς τα έξω φαίνεται πως η ΔΗΠΑ «δεν θέλει συνεργασία», ότι απορρίψαμε προτάσεις χωρίς καν να τις αξιολογήσουμε. Αυτό πλήττει την εικόνα μας, ειδικά στον κεντρώο χώρο, τον χώρο που εμείς εκφράζουμε. Δεν είναι δυνατόν να ενημερωνόμαστε «δια αέρος» ότι το θέμα θεωρείται κλειστό και ότι δεν υπάρχουν οι πολιτικές προϋποθέσεις, χωρίς προηγουμένως να έχει γίνει ουσιαστική και θεσμική συζήτηση μέσα στο ίδιο μας το κόμμα.

Θέλω επίσης να υπενθυμίσω κάτι, όχι ως προσωπική πικρία, αλλά ως πολιτικό γεγονός: ο Νικόλας Παπαδόπουλος και το ΔΗΚΟ με διέγραψαν την ίδια ημέρα που διέγραψαν και τον Μάριο Καρογιάν Πρόεδρο της ΔΗΠΑ. Αν κάποιος είχε λόγο να κρατάει θυμό, είμαι κι εγώ. Κι όμως, λέω καθαρά ότι πρέπει να αφήσουμε πίσω μας τα μίση και τα πάθη. Η πολιτική δεν είναι προσωπικό ζήτημα. Και θέλω να πω και κάτι ακόμη: οι σημερινές αναφορές του Προέδρου του ΔΗΚΟ αποτελούν, κατά την άποψή μου, μια έμμεση παραδοχή λαθών και ένα mea culpa για εκείνες τις διαγραφές του 2018. Αυτό, αντί να μας κάνει καχύποπτους, πρέπει να μας κάνει πιο ώριμους.

Εκτιμώ ότι η συγκυρία που δημιουργήθηκε από αυτή τη συνέντευξη αποτελεί ένα ιστορικό παράθυρο ευκαιρίας για τον κεντρώο χώρο. Η κοινωνία ζητά ενότητα, σοβαρότητα και καθαρές πολιτικές προτάσεις. Η απολιτίκ κατάσταση που προωθείται, η πολιτική χωρίς περιεχόμενο, η άνοδος της ακροδεξιάς και η έλλειψη αξιόπιστων λύσεων κάνουν τη συνεργασία των δυνάμεων του Κέντρου όχι επιθυμητή, αλλά αναγκαία. Εάν εμείς, που μιλήσαμε για χαμήλωμα των κομματικών σημαιών και για ύψωμα της σημαίας της πατρίδας, δεν αξιοποιήσουμε αυτή τη στιγμή, τότε μένουμε εκτεθειμένοι.

Η ΔΗΠΑ πρέπει να λειτουργήσει όπως αρμόζει σε ένα σύγχρονο υπεύθυνο κόμμα του Κέντρου: με σοβαρότητα, με θεσμικότητα, με καθαρό διάλογο και με πολιτική ουσία. Πρέπει να μιλήσουμε για τις πολιτικές μας θέσεις στα μεγάλα ζητήματα: Υγεία, Παιδεία, Ακρίβεια, Ενεργειακή φτώχεια, Προσιτή Στέγη, Θεσμική σταθερότητα. Δεν μπορούμε να συζητάμε μόνο διαδικαστικά· οφείλουμε να συζητάμε πολιτικά.

Γι’ αυτό εισηγούμαι τα εξής:

Πρώτον, το Πολιτικό Γραφείο να επιβεβαιώσει ότι η ΔΗΠΑ επιδιώκει συνεργασία στον κεντρώο χώρο, όπως το έπραξε και στις Προεδρικές εκλογές, στηρίζοντας τον σημερινό Πρόεδρο της Δημοκρατίας με πρόγραμμα διακυβέρνησης όπου διαχειρίζεται και το Κυπριακό θέμα.

Δεύτερον, να διαμορφώσουμε εμείς συγκεκριμένο πλαίσιο πολιτικών προτάσεων, το οποίο θα αποτελέσει τη βάση κάθε συζήτησης.

Τρίτον, να συσταθεί μια τριμελής επιτροπή από τη ΔΗΠΑ με συγκεκριμένους όρους εντολής, ρόλο και διαδικασίες ενημέρωσης, με σκοπό να διερευνήσει θεσμικά και υπεύθυνα τις προϋποθέσεις για συνεργασία με το ΔΗΚΟ ή και άλλες δυνάμεις του Κέντρου.

Τέταρτον, η διαδικασία αυτή να ολοκληρωθεί με αυστηρό χρονοδιάγραμμα, ώστε οι αποφάσεις να ληφθούν με ωριμότητα.

Η πρότασή μου δεν είναι αντίδραση είναι πρωτοβουλία. Η κοινωνία μάς βλέπει. Και πρέπει να δείξουμε ότι η ΔΗΠΑ έχει σχέδιο, έχει ωριμότητα και δεν φοβάται να πάρει θέση με διαφάνεια, ενότητα και σοβαρότητα. Δεν λειτουργούμε με συναισθηματισμούς, δεν κλείνουμε πόρτες, δεν φοβόμαστε τον διάλογο.

Η πολιτική δεν είναι προσωπική ιστορία είναι καθήκον προς την πατρίδα.

Σήμερα, το καθήκον μας είναι να ενώσουμε ξανά τον Κεντρώο χώρο, με αρχές, με πολιτικές θέσεις, με μεθοδολογία και με σοβαρότητα.

Και πιστεύω ότι η ΔΗΠΑ μπορεί και πρέπει να πάρει αυτή την πρωτοβουλία.

Κλείνω με κάτι που χρησιμοποιεί ο Πρόεδρος της ΔΗΠΑ

Η Κύπρος χρειάζεται πλάτες πολλών μέσα σε όλες αυτές τις διεθνείς εξελίξεις και αβεβαιότητα.

Ιδού η Ρόδος ιδού και το πήδημα.

Μιχάλης Γιακουμή

Βουλευτής Εκλογικής Περιφέρειας Αμμοχώστου