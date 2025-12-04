Ο Μιχάλης Γιακουμή ανακοίνωσε και επίσημα, μέσω επιστολής του προς τον πρόεδρο της ΔΗΠΑ, Μάριο Καρογιάν, την αποχώρησή του από το κόμμα και τα κοινοβουλευτικά του έδρανα. Κίνηση με την οποία επιβεβαίωσε την περιρρέουσα φημολογία των τελευταίων ημερών που τον ήθελε να αποχωρεί από τη ΔΗΠΑ, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι μετακομίζει στο ΔΗΚΟ.

Η επιστολή του έπεσε σαν κεραυνός εν αιθρία στην ηγεσία της ΔΗΠΑ, καθώς, όπως ανέφεραν πηγές από το κόμμα, είχαν διαγνώσει τις προθέσεις του βουλευτή τους. Ο Γιακουμή είχε αρχικά αποστείλει επιστολή ζητώντας ενημέρωση σε σχέση με το ενδεχόμενο συνεργασίας με το ΔΗΚΟ, ενώ ψες βράδυ, κατά τη συνεδρία του Πολιτικού Γραφείου του κόμματος, είχε καταθέσει πρόταση με την οποία διαφοροποιείτο από την απόφαση που λήφθηκε.

Η ενέργεια Γιακουμή προκάλεσε την έντονη αντίδραση της ηγεσίας της ΔΗΠΑ, η οποία θεωρεί ότι πίσω από την κίνηση του βουλευτή κρύβεται ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ, Νικόλας Παπαδόπουλος. Ο αντιπρόεδρος της ΔΗΠΑ, Μαρίνος Κλεάνθους, σε δήλωσή του στον «Φ» εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του προέδρου του ΔΗΚΟ, χαρακτηρίζοντάς τον «θλιβερό πρωταγωνιστή» και εκφραστή ενός Κέντρου της διάσπασης. «Είμαστε αισιόδοξοι ότι το Κέντρο που εκπροσωπεί ο Νικόλας Παπαδόπουλος φεύγει τον Μάιο του 2026 και έρχονται καλύτερες μέρες με τη ΔΗΠΑ στη Βουλή. Ποτέ εμείς δεν παίξαμε παιχνίδια ποδοσφαιροποίησης της πολιτικής. Ο Νικόλας Παπαδόπουλος είναι ένας μοναχικός καβαλάρης που προσπαθεί να κρατήσει τα μεγάλα του “εγώ” στην εξουσία και επιβεβαιώνει όσους είδαν από χρόνια αυτές τις τακτικές», δήλωσε ο Μαρίνος Κλεάνθους.

Ο Μιχάλης Γιακουμή, στην επιστολή παραίτησής του προς τον Μάριο Καρογιάν, την οποία έδωσε στη δημοσιότητα, αναφέρει μεταξύ άλλων τα εξής:

«Με την ανεξαρτητοποίησή μου θέλω να στείλω ένα καθαρό μήνυμα:

Ο κεντρώος χώρος πρέπει να διατηρηθεί ζωντανός, ισχυρός και ενωτικός.

Ο τόπος το χρειάζεται ειδικά σήμερα, με την άνοδο της απολιτίκ νοοτροπίας και των άκρων, με την ακροδεξιά να διεκδικεί έδαφος με κενό επιχειρημάτων και λύσεων.

Ο διάλογος δεν είναι αδυναμία· είναι δύναμη. Και η ευθύνη απέναντι στον χώρο και στην πατρίδα μάς επιβάλλει να τον κρατήσουμε ενωμένο.

Η πράξη μου αυτή είναι μια πολιτική δήλωση συνείδησης και ευθύνης».

Προσθέτει ακόμη ότι «η πρόσφατη συνέντευξη του Προέδρου του ΔΗΚΟ, Νικόλα Παπαδόπουλου, δημιούργησε δημόσια την εντύπωση ότι το ΔΗΚΟ έχει καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση συνεργασίας προς τη ΔΗΠΑ είτε επίσημα, είτε ανεπίσημα, είτε μέσω τρίτων. Την ίδια στιγμή, εμείς, τα στελέχη και τα εκλεγμένα μέλη του κόμματος, δεν είχαμε καμία επίσημη ενημέρωση.

Η κοινωνία ενημερώθηκε πριν από εμάς, και αυτό δεν συνάδει με τη σοβαρότητα και τη θεσμική λειτουργία που πρέπει να έχει η ΔΗΠΑ – Συνεργασία.

Το αποτέλεσμα είναι ότι προς τα έξω φαίνεται πως η ΔΗΠΑ “δεν θέλει συνεργασία”, ότι απορρίψαμε προτάσεις χωρίς καν να τις αξιολογήσουμε. Αυτό πλήττει την εικόνα μας, ειδικά στον κεντρώο χώρο, τον χώρο που εμείς εκφράζουμε. Δεν είναι δυνατόν να ενημερωνόμαστε “δια αέρος” ότι το θέμα θεωρείται κλειστό και ότι δεν υπάρχουν οι πολιτικές προϋποθέσεις, χωρίς προηγουμένως να έχει γίνει ουσιαστική και θεσμική συζήτηση μέσα στο ίδιο μας το κόμμα».

Σημειώνει μάλιστα πως και ο ίδιος είχε διαγραφεί από το ΔΗΚΟ στο παρελθόν και νιώθει την ίδια πικρία. Ωστόσο, όπως επισημαίνει, οι σημερινές αναφορές του Νικόλα Παπαδόπουλου για συνεργασία αποτελούν μια έμμεση παραδοχή λαθών και ένα mea culpa για εκείνες τις διαγραφές του 2018. Αυτό, αντί να μας κάνει καχύποπτους, πρέπει να μας κάνει πιο ώριμους.

Υπενθυμίζεται ότι το θέμα ξεκίνησε μετά τη συνέντευξη του Νικόλα Παπαδόπουλου στον «Φ» την Κυριακή 23 Νοεμβρίου, στην οποία αναφέρθηκε σε πρότασή του προς τη ΔΗΠΑ για εκλογική συνεργασία σε κοινό κομματικό χώρο και επιστροφές διαγραφέντων. Ο Μάριος Καρογιάν απάντησε πως ουδέποτε τέθηκε επίσημα τέτοια πρόταση και ότι δεν υπάρχουν οι πολιτικές προϋποθέσεις για να γίνει αυτό. Ο Μιχάλης Γιακουμή είχε στείλει επιστολή ζητώντας επίσημη ενημέρωση. Χθες συνεδρίασε το Πολιτικό Γραφείο της ΔΗΠΑ όπου έγινε ενημέρωση και επιβεβαιώθηκε η απόφαση για αυτόνομη κάθοδο. Σήμερα ήρθε και η επιστολή παραίτησης του Μιχάλη Γιακουμή.