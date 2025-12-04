Ανακοίνωση εξέδωσε η ΔΗΠΑ για την ανεξαρτητοποίηση του Μιχάλη Γιακουμή, εξαπολύοντας σφοδρή επίθεση κατά του Προέδρου του ΔΗΚΟ, Νικόλα Παπαδόπουλου, τον οποίο μάλιστα χαρακτηρίζει ως «θλιβερό πρωταγωνιστή του κέντρου της διάσπασης».

Συγκεκριμένα, το κόμμα αναφέρει ότι «η επιστολή ανεξαρτητοποίησης του Μιχάλη Γιακουμή αποτελεί την τραγική συνέχεια ενός οργιώδους παρασκηνίου που ξεκίνησε εδώ και καιρό και κορυφώθηκε με την περιβόητη συνέντευξή του Νικόλα Παπαδόπουλου στον Φιλελεύθερο».

Τονίζει ότι «το μόνο, όμως, που εξυπηρετούν αυτές οι τακτικές δεν είναι την προσπάθεια ενοποίησης του κέντρου αλλά λειτουργούν ως σωσίβιο του Νικόλα Παπαδόπουλου στο ΔΗΚΟ» και δηλώνει πως «τα παιχνίδια της διάσπασης που ξεκίνησε ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ τελειώνουν τον Μάιο του 26’».

Όπως αναφέρεται:

Στην ΔΗΠΑ δεν μπαίνουμε σε παιχνίδια εξουσίας ούτε σε πρακτικές που απαξιώνουν την πολιτική. Είμαστε ξεκάθαροι: συνεργασίες χωρίς κοινές αρχές δεν γίνονται. Το να αναζητούνται «μεταγραφές» πίσω από κλειστές πόρτες δεν συνιστά σοβαρή πολιτική πράξη. Εμείς μένουμε πιστοί στους πολίτες και στις αξίες μας.

Η αξιοπιστία δεν διαπραγματεύεται και γι’ αυτό η ΔΗΠΑ συνεχίζει να πολιτεύεται σταθερά και με εντιμότητα.

Ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ αποδεικνύεται σε θλιβερό πρωταγωνιστή του κέντρου της διάσπασης. Μετά τις μεταγραφές ποδοσφαιρικού τύπου από την ΕΔΕΚ, τώρα στοχοποιούν την ΔΗΠΑ. Το μόνο, όμως, που εξυπηρετούν αυτές οι τακτικές δεν είναι την προσπάθεια ενοποίησης του κέντρου αλλά λειτουργούν ως σωσίβιο του Νικόλα Παπαδόπουλου στο ΔΗΚΟ.

Κρίμα!

Δηλώνουμε ξεκάθαρα ότι τα παιχνίδια της διάσπασης που ξεκίνησε ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ τελειώνουν τον Μάιο του 26’. Είμαστε αισιόδοξοι ότι η ΔΗΠΑ την επόμενη μέρα, με εντιμότητα και καθαρότητα, θα εκπροσωπήσει το κέντρο που μας αξίζει. Γιατί οι κεντρώοι θέλουν καθαρούς πολιτικούς μακριά από υπόγεια ανταλλάγματα και παζαρέματα.

Όσον αφορά τον βουλευτή Μιχάλη Γιακουμή εμείς δηλώνουμε το εξής: η απόφασή του δεν μας εξέπληξε. Αξιωματούχοι της ηγεσίας του ΔΗΚΟ είχαν προετοιμάσει την κοινή γνώμη για την εξέλιξη αυτή.

Στο πλαίσιο της συνεδρίασης του Πολιτικού Γραφείου δόθηκε η δυνατότητα στον κ. Γιακουμή να εκφράσει τις ανησυχίες και τους προβληματισμούς του, οι οποίοι απαντήθηκαν πλήρως από όλα τα μέλη του συλλογικού οργάνου κατά τη χτεσινή 5ωρη συνεδρίαση.

Οι πολίτες παρακολουθούν και θυμούνται. Συνεχίζουμε με καθαρή συνείδηση, καθαρές θέσεις και απόλυτο σεβασμό στην δημοκρατία.

Στις εξελίξεις αυτές δεν απαντούμε με θυμό αλλά με θέσεις, σοβαρότητα και συνέπεια.

Είμαστε βέβαιοι πως η κοινωνία κρίνει, αξιολογεί και έχει την ικανότητα να ξεχωρίζει το πραγματικό, το ειλικρινές από το κίβδηλο και θα κατατάξει όλους εκεί που πραγματικά αξίζουν.