Την επιθυμία του να συνεργαστεί με τους νέους και τις νέες Υπουργούς εξέφρασε ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ, Νικόλας Παπαδόπουλος, μετά και τον ανασχηματισμό που προχώρησε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

Στις πρώτες του δηλώσεις, μετά και τον ανασχηματισμό του Νίκου Χριστοδουλίδη, ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ ευχήθηκε καλή επιτυχία στους νέους και νέες Υπουργούς στα νέα καθήκοντα που αναλαμβάνουν.

«Να ευχαριστήσουμε και τους Υπουργούς που αποχωρούν για το πάρα πολύ σημαντικό έργο που έχουν επιτύχει αυτά τα χρόνια. Είμαστε εδώ για να στηρίξουμε την υλοποίηση του Κυβερνητικού προγράμματος. Επιθυμούμε να συνεργαστούμε μαζί με τους νέους και τις νέες Υπουργούς γιατί πιστεύουμε ότι η υλοποίηση του Κυβερνητικού προγράμματος θα πάρει τη χώρα μπροστά», ανέφερε στις δηλώσεις του ο Νικόλας Παπαδόπουλος.

Οι δηλώσεις Νικόλα Παπαδόπουλου