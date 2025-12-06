Αιφνιδίασε με τον ανασχηματισμό ο Νίκος Χριστοδουλίδης, τον οποίο ανακοίνωσε με το που επέστρεψε από το ταξίδι στην Ουκρανία. Η νέα Κυβέρνηση Χριστοδουλίδη έχει σαφές πιο κεντροδεξιά κατεύθυνση, με προφίλ κοινωνικού φιλελευθερισμού. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αποφάσισε να προχωρήσει με ένα σχήμα περισσότερο πολιτικό και λιγότερο τεχνοκρατικό.

Όπως είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε:

Οι αποφάσεις λήφθηκαν από τον ίδιο τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη στο τρένο, ενώ επέστρεφε από την Ουκρανία.

ενώ επέστρεφε από την Ουκρανία. Κανείς δεν γνώριζε για τις προθέσεις του. Όλοι ενημερώθηκαν από τον ίδιο με το που πάτησε Κύπρο, γύρω στις 3 το απόγευμα.

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης φρόντισε, ενόψει της σημερινής διπλής εορτής του (ονομαστήρια και γενέθλια), να κεράσει ανασχηματισμό. Υλοποιώντας κάτι που είχε προ μηνών αναφέρει, ότι θα ακολουθήσει τη συνταγή Κληρίδη, να κάνει τον ανασχηματισμό την ώρα που κανείς δεν τον περιμένει.

Βάζοντας και μια δόση από Ανδρέα Παπανδρέου, που έλεγε πως… οι ανασχηματισμοί ανακοινώνονται δεν εξαγγέλλονται.

Ενισχύονται ΔΗΚΟ και ΔΗΠΑ

Όσον αφορά κομματική γεωγραφική των νέων υπουργών, καταγράφεται ενίσχυση της παρουσίας τόσο του Δημοκρατικού Κόμματος όσο και της Δημοκρατικής Παράταξης. Για την ΕΔΕΚ τα πράγματα έχουν μείνει ως είχαν.

Παράλληλα, φρόντισε να υπουργοποιήσει άτομα τα οποία είχαν στηρίξει και εργαστεί για την υποψηφιότητά του και θεωρείται ότι ανήκουν στο ευρύτερο περιβάλλον των υποστηρικτών του.

Η παρουσία του ΔΗΚΟ στη νέα Κυβέρνηση Χριστοδουλίδη εμφανίζεται ενισχυμένη, καθώς θα βρίσκονται στο Υπουργικό Συμβούλιο δύο αντιπρόεδροι του κόμματος, οι Μιχάλης Δαμιανός και Νεόφυτος Χαραλαμπίδης.

Ο πρώτος μετακινείται από το υπουργείο Υγείας στο υπουργείο Ενέργειας, αντικαθιστώντας τον Γιώργο Παπαναστασίου, ο οποίος προερχόταν από τον ευρύτερο κεντρώο χώρο, δεν ανήκε στον σκληρό πυρήνα του ΔΗΚΟ. Ο Ν. Χαραλαμπίδης θα αντικαταστήσει τον Μ. Δαμιανό στο υπουργείο Υγείας.

Ενισχυμένη και η ΔΗΠΑ με την υπουργοποίηση Μαρίνου Μουσιούττα, βουλευτής και στέλεχος πρώτης γραμμής. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο Μαρίνος Μουσιούττας πάει στο υπουργείο Εργασίας, ένα χώρος στον οποίο υπηρέτησε ως υπουργός ένας άλλος Μουσιούττας, ο θείος του Ανδρέας.

Οι άλλοι τρεις που βρίσκονται στη λίστα του ανασχηματισμού, ως προς την πολιτική τους γεωγραφία τοποθετούνται στον χώρο της ευρύτερης Συναγερμικής δεξιάς, Κωνσταντίνος Φυτιρής και Μάριος Χαρτσιώτης. Ο πρώτος αντικαθιστά τον δεύτερο στο πολύ δύσκολο υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως. Ο Μ. Χαρτσιώτης, ως επίτροπος Προεδρίας, θα βρίσκεται στον ευρύτερο προεδρικό κύκλο.

Η Κλέα Χατζηστεφάνου Παπαέλληνα, η οποία τοποθετείται στο υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας, θεωρείται μια κίνηση επαναπροσέγγισης προς τη γνωστή επιχειρηματική οικογένεια.

Ενοχλημένη η ΕΔΕΚ ετοιμάζει βαλίτσες

Φαίνεται πως τα μουρμουρητά σε επίπεδο κομμάτων δεν αποφεύχθηκαν. Πιο έντονη η αντίδραση της ΕΔΕΚ η οποία θα δει θέμα παραμονής την στην κυβέρνηση.

Η ανακοίνωση που εξέδωσε ήταν αρκούντως ξεκάθαρη: «Ο ανασχηματισμός προκαλεί έντονη δυσαρέσκεια στην ΕΔΕΚ. Η μέχρι τώρα ειλικρινής προσπάθεια της ΕΔΕΚ να συμβάλει με προτάσεις και θέσεις στην επιτυχία του έργου της κυβέρνησης και η ανιδιοτελής συμπεριφορά της, φαίνεται πως δεν εκτιμήθηκαν». Αύριο θα συνεδριάσει εκτάκτως το Πολιτικό Γραφείο για να συζητήσει τις σχέσεις με την κυβέρνηση, με όλα τα ενδεχόμενα ανοικτά.

Στον Λόφο απορρίπτουν την αντίδραση της ΕΔΕΚ καθώς θεωρούν ότι δεν υπήρξε κάποια αλλαγή η οποία να αφορά το κίνημα. Δηλαδή δεν έφυγε κάποιος υφιστάμενος υπουργός για να έρθει άλλος, όπως συνέβη στις περιπτώσεις του ΔΗΚΟ και της ΔΗΠΑ.

Η αντίδραση της ΕΔΕΚ μπορεί να έχει και βαθύτερα αίτια και να πηγαίνει πίσω στο θέμα της Μαρίας Παναγιώτου. Παρά το γεγονός ότι η υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης προέρχεται από τις τάξεις της ΕΔΕΚ, οι σοσιαλιστές επιμένουν πως το κίνημα δεν εκπροσωπείται στην κυβέρνηση.

Μουρμουρητά και στο ΔΗΚΟ

Στο ΔΗΚΟ καταγράφονται κάποια μουρμουρητά ως προς την επιλογή Νεόφυτου Χαραλαμπίδη, καθώς θεωρούν ότι αποδυναμώνεται το ψηφοδέλτιο του κόμματος στην επαρχία Λεμεσού. Ο αντιπρόεδρος του κόμματος θεωρείται ένα από τα ισχυρά χαρτιά του ΔΗΚΟ.

Ο Νικόλας Παπαδόπουλος μιλώντας στην Πάφο έστειλε ένα πολύ σαφές μήνυμα: «Είμαστε εδώ για να στηρίξουμε την υλοποίηση του κυβερνητικού προγράμματος». Ενώ εξέφρασε την επιθυμία να συνεργαστεί με τους νέους και τις νέες Υπουργούς, γιατί πιστεύουμε, όπως είπε, ότι η υλοποίηση του κυβερνητικού προγράμματος θα πάρει την χώρα μπροστά.

Η Δημοκρατική Παράταξη εξέφρασε την στήριξή της στους νέους υπουργούς και επεσήμανε την εμπιστοσύνη της στον βουλευτή της, Μαρίνο Μουσιούττα, για την επιτυχή άσκηση των νέων καθηκόντων του στο πηδάλιο του Υπουργείου Εργασίας.

Σε καλό κλίμα ο αποχωρισμός

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, έχοντας λάβει τις αποφάσεις του, τους πρώτους με τους οποίους επικοινώνησε ήταν με εκείνους τους συνεργάτες του που θα αποχωρήσουν από το κυβερνητικό σχήμα. Δηλαδή τους Γιώργο Παπαναστασίου από το υπουργείο Εμπορίου και Ενέργειας, Γιάννη Παναγιώτου από το υπουργείο Εργασίας, και Μαριλένα Ευαγγέλου από το υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας.

Σύμφωνα με πληροφορίες μας, κουβέντιασαν σε καλό κλίμα, με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη να τους ευχαριστεί για την έως τώρα συνεργασία τους και την προσφορά τους στην Κυβέρνηση.

Ποιοι γνώριζαν και ποιοι όχι

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης επέστρεψε από το ταξίδι στην Ουκρανία γύρω στις 3 το απόγευμα. Όπως είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, έστειλε μήνυμα στους αρχηγούς των συνεργαζόμενων κομμάτων ότι θα τους ενημερώσει για κάτι.

Το τηλεφώνημα Χριστοδουλίδη προς Νικόλα Παπαδόπουλο και Μάριο Καρογιάν έγινε λίγο πριν βγει η ανακοίνωση του ανασχηματισμού στη δημοσιότητα. Αυτό είχε πράξει και κατά τον προηγούμενο ανασχηματισμό τον Ιανουάριο του 2024, όταν και πάλι επικοινώνησε με τους αρχηγούς των κομμάτων που ανήκουν στον χώρο της συγκυβέρνησης, για να τους ανακοινώσει τις αποφάσεις του.

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης φρόντισε πάντως να κρατήσει κλειστά τα χαρτιά του και από άτομα τα οποία θεωρείται ότι ανήκουν στον στενό κύκλο των συνεργατών του στην Κυβέρνηση. Ενημερώθηκαν για τις προεδρικές αποφάσεις μετά την ανακοίνωση που εκδόθηκε από το Προεδρικό Μέγαρο.