Έντονη αναστάτωση προκάλεσε στην ΕΔΕΚ ο σημερινός ανασχηματισμός, με το κόμμα να εκφράζει δημόσια τη δυσφορία του για την κυβερνητική στάση.

Σε ανακοίνωσή της, η ΕΔΕΚ σημειώνει ότι η μέχρι τώρα «ειλικρινής προσπάθεια» να συμβάλει εποικοδομητικά στο έργο της κυβέρνησης, μέσω προτάσεων και θέσεων, δεν έτυχε της δέουσας εκτίμησης. Παράλληλα, κάνει λόγο για «υποτυπώδη ενημέρωση», η οποία – όπως υποστηρίζει – καταδεικνύει «ελλιπή σεβασμό» προς το κόμμα.

Υπό το φως των εξελίξεων, η ΕΔΕΚ αποφάσισε τη σύγκληση έκτακτης συνεδρίας του Πολιτικού Γραφείου την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου. Μοναδικό θέμα της συζήτησης θα είναι η αναθεώρηση της σχέσης του κόμματος με την κυβέρνηση, αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο λήψης σημαντικών αποφάσεων ως προς τη μελλοντική πολιτική τους συνεργασία.