«Θρασύτατη πρόκληση σε βάρος της Δημοκρατίας και της Ιστορίας», η ανέγερση μνημείου καταδρομέων στον Στρόβολο, στο οποίο τιμώνται, σύμφωνα με το ΑΚΕΛ και οι καταδρομείς που συμμετείχαν στο προδοτικό πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου 1974.

Σε ανακοίνωση του, το κόμμα της αριστεράς εξαπολύει δριμύ κατηγορώ, στους διοργανωτές των αποκαλυπτηρίων, οι οποίοι σύμφωνα με την ανακοίνωση, επέλεξαν την 7η Δεκεμβρίου μέρα μνήμης της Δημοκρατικής Αντίστασης, για την τέλεση των αποκαλυπτηρίων του συγκεκριμένου μνημείου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ανέγερση μνημείου καταδρομέων στον Στρόβολο, στο οποίο τιμώνται και οι καταδρομείς που συμμετείχαν στο προδοτικό πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου 1974 συνιστά βάναυση προσβολή προς τον κυπριακό λαό και χυδαία παραχάραξη της κυπριακής Ιστορίας. H επιλογή μάλιστα της χθεσινής μέρας -της 7ης Δεκεμβρίου, μέρας μνήμης της Δημοκρατικής Αντίστασης- για την τέλεση των αποκαλυπτηρίων του συγκεκριμένου μνημείου από τον Σύνδεσμο Εφέδρων Καταδρομέων φανερώνει ότι η πρόκληση ήταν συνειδητή.

Αυτή η ενέργεια συνιστά μια πρωτόγνωρη και θρασύτατη κλιμάκωση στην πολύχρονη προσπάθεια να αναποδογυριστεί η αλήθεια για την κυπριακή τραγωδία και να αποενοχοποιηθεί το πραξικόπημα και οι πραξικοπηματίες για το αιματοκύλισμα του κυπριακού λαού και την παράδοση της μισής Κύπρου στην Τουρκία. Αυτό το θράσος των ιθυνόντων τέτοιων ενεργειών για να φτάνουν σε τέτοια σημεία πρόκλησης αντλείται από την στάση της κυβέρνησης Χριστοδουλίδη η οποία προσεταιρίζεται ανοικτά πλέον την ακροδεξιά.

Το ΑΚΕΛ ενώνει τη φωνή του με τους αγωνιστές της Δημοκρατικής Αντίστασης που ζητούν την αποκαθήλωση του μνημείου που αποδίδει τιμές και στους συμμετέχοντες στο πραξικόπημα. Καλούμε, ταυτόχρονα, την κυβέρνηση και τα συγκυβερνώντα κόμματα, να πάρουν θέση για αυτή την ιταμή πρόκληση σε βάρος της πατρίδας και του λαού μας.