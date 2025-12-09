Ισχυρή Οικονομία για στοχευμένες κοινωνικές παρεμβάσεις, τολμηρές μεταρρυθμίσεις που στοχεύουν στην ενίσχυση του κράτους δικαίου, ενίσχυση της Άμυνας και της αποτρεπτικής ισχύος της Εθνικής Φρουράς και επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για επαναφορά της προοπτικής για απελευθέρωση και επανένωση. Αποκωδικοποιώντας τα όσα ο Νίκος Χριστοδουλίδης ανέφερε κατά τη διάρκεια της τελετής για τη νενομισμένη διαβεβαίωση των νέων μελών του Υπουργικού Συμβουλίου, αναδεικνύεται ξεκάθαρα και το πιο έντονο πολιτικό αποτύπωμα που θέλει να δώσει στο δεύτερο μισό της πρώτης πενταετίας διακυβέρνησής του. Με έντονο το στίγμα του κοινωνικού φιλελευθερισμού ως βασικού άξονα της πολιτικής κατεύθυνσης του. Ένα σημείο αναφοράς το οποίο επανέλαβε και ψες κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο ΚΕΒΕ.

Είναι προφανές ότι ο Νίκος Χριστοδουλίδης επιχειρεί μία πολιτική παρέμβαση, θέλοντας να στείλει το μήνυμα ότι σε μία περίοδο πολιτικού χάους και απειλών πολιτικής απορρύθμισης, ο ίδιος και η Κυβέρνησή του έχουν ξεκάθαρο ιδεολογικοπολιτικό στίγμα, το οποίο καθορίζει και τις πολιτικές τους. Μια εξίσωση με την οποία θέλει να δημιουργήσει ένα αίσθημα ασφάλειας στους πολίτες.

«Είμαστε μέλη μιας Κυβέρνησης με ξεκάθαρο ιδεολογικοπολιτικό προσανατολισμό και με στόχο να αλλάξουμε την Κύπρο προς το καλύτερο, να την πάρουμε πιο μπροστά, να την ανεβάσουμε πιο ψηλά.

Με ιδεολογικό θεμέλιο τον Κοινωνικό Φιλελευθερισμό και με εξωτερική πολιτική που έχει ως σταθερή πυξίδα τον ευρωπαϊκό-δυτικό προσανατολισμό, πορευόμαστε με την Ασφάλεια, την Αξιοπιστία και την Ισχύ που μας προσφέρει η ανθεκτική και ανταγωνιστική μας οικονομία, έχοντας την απόλυτη βεβαιότητα ότι θα έρθουν ακόμη καλύτερες μέρες για την πατρίδα μας και τον λαό μας», ανέφερε χαρακτηριστικά, μεταξύ άλλων, στην εναρκτήρια τοποθέτησή του ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης.

Απευθυνόμενος στα νέα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, τους υπέδειξε πως ως Κυβέρνηση έχουν ενώπιόν τους σημαντικότατες προκλήσεις στη μεγάλη προσπάθεια που καταβάλλεται για να αλλάξει η χώρα. Επισήμανε πως πλέον οι νέοι υπουργοί γίνονται συνοδοιπόροι της προσπάθειας υλοποίησης του προγράμματος

διακυβέρνησης, το οποίο αποτελεί ένα κοινωνικό συμβόλαιο με τον κυπριακό λαό.

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα διακυβέρνησης θεμελιωμένο στην ιδεολογία του Κοινωνικού Φιλελευθερισμού, που θέλει το κράτος να υπηρετεί τις αρχές της ισότητας και της αλληλεγγύης, διασφαλίζοντας τα ατομικά δικαιώματα όλων των πολιτών και δημιουργώντας ευνοϊκό περιβάλλον για το επιχειρείν, τις επενδύσεις και όλους τους μοχλούς οικονομικής δραστηριότητας και κοινωνικής ανάπτυξης.

?«Ένα πρόγραμμα διακυβέρνησης με πέντε βασικές προτεραιότητες:

Πρώτον: Εξωστρεφής εξωτερική πολιτική με ξεκάθαρο προσανατολισμό και ισχυρή Άμυνα και Ασφάλεια.

Δεύτερον: Ανθεκτική και ισχυρή Οικονομία.

Τρίτον: Εκσυγχρονισμός του Κράτους και συνεχείς μεταρρυθμίσεις.

Τέταρτον: Διαφάνεια, Λογοδοσία και αντιμετώπιση της διαφθοράς.

Πέμπτον: Βελτίωση της Καθημερινότητας των Πολιτών», δήλωσε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, τονίζοντας παράλληλα πως ύψιστη προτεραιότητα και πρωταρχικός στόχος είναι ο τερματισμός της κατοχής και η επανένωση της πατρίδας μας.

Τέλος, ανέφερε ότι «θα εργαστούμε με όλες μας τις δυνάμεις για να τιμήσουμε την επιλογή σας και να φέρουμε αποτελέσματα που θα δικαιώσουν την εμπιστοσύνη του κυπριακού λαού».

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε ονομαστικά σε όλους τους απερχόμενους υπουργούς, ευχαριστώντας τους έναν προς έναν για τη συνεισφορά τους στην υλοποίηση του κυβερνητικού έργου: τον κ. Γιώργο Παπαναστασίου, τον κ. Μάριο Χαρτσιώτη, τον Γιάννη Παναγιώτου, τη Μαριλένα Ευαγγέλου και τον Μιχάλη Δαμιανού. Ο τελευταίος βέβαια δεν αποχωρεί από το κυβερνητικό σχήμα, αλλά αλλάζει χαρτοφυλάκιο, όπως και ο Μάριος Χαρτσιώτης, ο οποίος από το υπουργείο Δικαιοσύνης αναλαμβάνει τη θέση του Επιτρόπου Προεδρίας.

Από πλευράς του, ο νέος υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Μιχάλης Δαμιανός, μιλώντας εκ μέρους όλων των νεοδιορισθέντων, είπε, μεταξύ άλλων, ότι «είμαστε απολύτως συνειδητοποιημένοι ότι κάθε απόφαση, κάθε πολιτική και κάθε ενέργεια που αναλαμβάνουμε θα κριθούν αυστηρά από την κοινωνία και τους πολίτες της Κύπρου. Γνωρίζουμε ότι απαιτείται σκληρή δουλειά, επιμονή και αφοσίωση για να υλοποιήσουμε τις δεσμεύσεις που αναλαμβάνουμε και να ανταποκριθούμε στις υψηλές προσδοκίες που έχουμε θέσει ως Κυβέρνηση.

Στα τρία σχεδόν χρόνια της Κυβέρνησης έχει επιτελεστεί πολυσχιδές και πολυσήμαντο έργο. Αυτό, όμως, δεν μας εφησυχάζει, καθώς με αποφασιστικότητα και τόλμη οφείλουμε να δώσουμε το άπαν των δυνάμεών μας για τη συνολική υλοποίηση του προγράμματος διακυβέρνησης. Η ολοκλήρωση του προγράμματος δεν είναι απλώς μια πολιτική δέσμευση. Αποτελεί μια καθοριστική πράξη για το μέλλον της χώρας μας και την ευημερία των πολιτών μας. Στόχος μας είναι να υλοποιήσουμε μεταρρυθμίσεις και να ενισχύσουμε περαιτέρω τις συνθήκες ανάπτυξης, σταθερότητας και ευημερίας στη χώρα μας».

Η παρουσία του ΕΛΑΜ και οι απουσίες

Θέμα συζήτησης από τη χθεσινή τελετή διαβεβαίωσης στο Προεδρικό Μέγαρο, ήταν οι κομματικές παρουσίες και απουσίες, με τα σχόλια να επικεντρώνονται στην παρουσία του βουλευτή του ΕΛΑΜ Σωτήρη Ιωάννου και στην απουσία κυρίως της ΕΔΕΚ. Αυτό που έχει διευκρινιστεί είναι ότι από πλευράς Κυβέρνησης στάλθηκε επίσημη πρόσκληση προς όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα. Από πλευράς ΕΔΕΚ, ο ίδιος ο πρόεδρός της, μιλώντας χθες στη μεσημβρινή εκπομπή του OMEGA, ανέφερε ότι η απουσία εκπροσώπου του κόμματος από την τελετή στο Προεδρικό οφείλεται στο γεγονός ότι όλη η ηγεσία βρισκόταν στην Πάφο για την παρουσίαση του ψηφοδελτίου για βουλευτικές.

Ανέλαβαν χαρτοφυλάκιο, καθόρισαν προτεραιότητες οι νέοι Υπουργοί

Οι νέοι υπουργοί της Κυβέρνησης Χριστοδουλίδη παρέλαβαν τα χαρτοφυλάκιά τους και ανέδειξαν τις κεντρικές τους προτεραιότητες κατά την τελετή παραλαβής.

Υπουργός Δικαιοσύνης:

Η ενίσχυση της ασφάλειας του πολίτη, η επιτάχυνση της απονομής και η εξυγίανση της δικαιοσύνης, καθώς και η αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας, αποτελούν τους βασικούς άξονες που θα καθοδηγήσουν το έργο του υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, όπως σημείωσε ο νέος υπουργός Κωνσταντίνος Φυτιρής, παραλαμβάνοντας το χαρτοφυλάκιο από τον Μάριο Χαρτσιώτη.

Υπουργός Ενέργειας:

«Θα εργαστούμε με γνώμονα την καινοτομία, την αριστεία και τη βιωσιμότητα, ώστε να διασφαλίσουμε ότι η Κύπρος θα συνεχίσει να πορεύεται προς μια κατεύθυνση που θα εξυπηρετεί το κοινό καλό και τις μελλοντικές γενιές», ανέφερε ο νέος υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Μιχάλης Δαμιανός, παραλαμβάνοντας από τον Γιώργο Παναστασίου.

Τόνισε ότι το Πρόγραμμα Διακυβέρνησης θέτει σαφείς στόχους και ότι, για την επίτευξη της ενεργειακής μετάβασης, της στήριξης της βιομηχανίας και της ενίσχυσης της οικονομίας, απαιτείται «μια προσεκτική και οργανωμένη πορεία», η οποία θα διασφαλίσει βιώσιμες λύσεις για το ενεργειακό μέλλον της χώρας.

Υπουργός Υγείας:

«Προτεραιότητά μας δεν μπορεί να είναι άλλη από την ορθή λειτουργία της σημαντικότερης, ίσως, κατάκτησης του απλού ανθρώπου, του ΓεΣΥ», δήλωσε ο νέος υπουργός Υγείας Νεόφυτος Χαραλαμπίδης, παραλαμβάνοντας από τον Μιχάλη Δαμιανό. Επισήμανε ότι η υγεία αποτελεί κορυφαίο κυβερνητικό στόχο, υπογραμμίζοντας πως «αυτή η στόχευση θα είναι οδοδείκτης και καθημερινή υπενθύμιση της ευθύνης που αναλαμβάνουμε».

Υπουργός Εργασίας:

Στη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, τον κατώτατο μισθό και τη βιωσιμότητα του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, επικέντρωσε ο νέος υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Μαρίνος Μουσιούττας, παραλαμβάνοντας από τον Γιάννη Παναγιώτου.

«Είναι ένα γνώριμο Υπουργείο στο οποίο εργάστηκα, γνώρισα φίλους και συνεργάτες, και είμαι βέβαιος ότι θα συνεχίσουμε με σταθερά και μετρήσιμα βήματα», ανέφερε.

Υφυπουργός Πρόνοιας:

Η νέα υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας Κλέα Χατζηστεφάνου-Παπαέλληνα, παραλαμβάνοντας από τη Μαριλένα Ευαγγέλου, τόνισε ότι θα εργαστεί με υπευθυνότητα, ακεραιότητα και διαφάνεια, καταβάλλοντας κάθε προσπάθεια στο πλαίσιο των καθηκόντων της.