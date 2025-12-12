Το τεράστιο ψηφοδέλτιο για τις βουλευτικές εκλογές, ο τρόπος που αυτό τελικά θα τυπωθεί, η διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων, οι υποχρεώσεις των κομμάτων αλλά και των υποψηφίων για να δικαιούνται να υποβάλουν υποψηφιότητα, είναι μερικά από τα βασικά θέματα που θα απασχολήσουν τη σημερινή σύσκεψη στο υπουργείο Εσωτερικών μεταξύ του γενικού διευθυντή, της Υπηρεσίας Εκλογών και εκπροσώπων κομμάτων.

Ο μεγαλύτερος πονοκέφαλος για το υπουργείο Εσωτερικών αφορά την εκτύπωση του ψηφοδελτίου για τις βουλευτικές εκλογές, λόγω του πολύ μεγάλου αριθμού κομμάτων που αναμένεται να κατέλθουν με συνδυασμό υποψηφίων. Σύμφωνα με πληροφορίες μας, η Υπηρεσία Εκλογών έχει κάνει διάφορες ασκήσεις επί χάρτου για το πώς θα μπορούσε να γίνει η εκτύπωση του ψηφοδελτίου χωρίς να υπάρχει κίνδυνος αποκάλυψης της ψήφου. Η λύση που προωθείται ως η επικρατέστερη και αναμένεται σήμερα να αναλυθεί στους εκπροσώπους των κομμάτων, είναι αυτή της εκτύπωσης του ψηφοδελτίου μπρος – πίσω. Με αυτό τον τρόπο διευκολύνεται ο τρόπος δίπλωσης του ψηφοδετίου, με τρόπο που δεν θα αποκαλύπτεται η ψήφος του κάθε ψηφοφόρου. Το εμπροσθόφυλλο και οπισθόφυλλο του ψηφοδελτίου θα αναγράφει την εκλογική διαδικασία.

Αυτή την στιγμή υπάρχουν εγγεγραμμένα στο μητρώο πολιτικών κομμάτων 25 κόμματα και κινήματα, τα οποία θεωρούνται ενεργά. Ο κατάλογος αυτός αναμένεται να αυξηθεί, αφού έχει εκδηλωθεί πρόθεση δημιουργίας κόμματος για να κατέλθει στις εκλογές από τον ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου με την ονομασία «Άμεση Δημοκρατία», καθώς και από τον Χριστόφορο Τορναρίτη με την ονομασία «Σήκου Πάνω». Αυτό σημαίνει ότι στις εκλογές μπορεί να έχουμε ένα ψηφοδέλτιο με 27 συνδυασμούς υποψηφίων, συν τη στήλη με τους ανεξάρτητους υποψηφίους. Στις προηγούμενες εκλογές είχαμε δεκαπέντε συνδυασμούς και μία στήλη ανεξάρτητων υποψηφίων. Άρα φέτος θα είναι πολύ μεγαλύτερος ο αριθμός, άρα και πολύ μεγαλύτερο το ψηφοδέλτιο.

Κατά τη διάρκεια της σημερινής σύσκεψης αναμένεται να συζητηθεί και το θέμα της συνωνυμίας υποψηφίων ίδιου συνδυασμού. Το κυβερνητικό νομοσχέδιο εγκρίθηκε χθες αλλά με τροπολογία του ΔΗΣΥ, η οποία πέρασε με πλειοψηφία. Η τροπολογία αφορά στην περίπτωση συνωνυμίας μεταξύ υποψηφίων στο ψηφοδέλτιο μίας εκλογικής περιφέρειας εντός του ιδίου συνδυασμού, ο Έφορος Εκλογής δύναται να αποδεχθεί την αναγραφή του πλήρους πατρικού ή μητρικού ονόματος ή της τρέχουσας ή και προηγούμενης ιδιότητας ή του τρέχοντος ή και προηγούμενου επαγγέλματος του υποψηφίου και σε περίπτωση αναγραφής του πλήρους πατρικού ή μητρικού ονόματος, αυτό δεν δύναται να συνδυάζεται με την προσθήκη υποκοριστικού σε παρένθεση που να ακολουθεί το όνομα του υποψηφίου ή με την προσθήκη του επωνύμου συζύγου.

Σε τοποθέτησή του ο Πρόεδρος της επιτροπής Εσωτερικών, Άριστος Δαμιανού, ανέφερε πως νιώθει άβολα να τοποθετηθεί για το συγκεκριμένο θέμα γιατί είναι θέμα φυσικής δικαιοσύνης. «Εξαντλήσαμε όλα τα πιθανά σενάρια και ήμασταν ομόφωνοι στην ιδέα για τη συμπερίληψη της ιδιότητας και του αξιώματος. Σε μεταγενέστερο στάδιο στάλθηκε μία επιστολή από τον υπουργό Εσωτερικών, με την οποία προειδοποιεί ότι με αυτά που κατατίθενται σήμερα με την προφορική τροπολογία του ΔΗΣΥ, ενδέχεται να επηρεαστεί το αδιάβλητο των εκλογών γιατί δημιουργούνται θετικές και αντίστοιχα δυσμενείς διακρίσεις σε βάρος υποψηφίων. Η εκτελεστική εξουσία κάνει πολιτική σε βάρος της Βουλής, λέγοντας πως αν το κάνετε ενδέχεται να επηρεαστούν οι εκλογές. Εμείς δυσκολευόμαστε να το ψηφίσουμε», είπε.

Τρυφωνίδης: Ανέλαβε την προεδρία της επιτροπής Μεταφορών

Θα δουλέψουμε σκληρά και μεθοδικά μέχρι τον Απρίλιο που λήγει η κοινοβουλευτική περίοδος για να καλυτερεύσουμε τη ζωή των συμπολιτών μας, δήλωσε, χθες Πέμπτη, ο βουλευτής της ΔΗΠΑ, Αλέκος Τρυφωνίδης, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα προέδρου της κοινοβουλευτικής επιτροπής Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.

Σε δηλώσεις του μετά την απόφαση της επιτροπής Επιλογής της Βουλής των Αντιπροσώπων, για τον διορισμό του στην προεδρία της επιτροπής Μεταφορών, «ως ήταν η εισήγηση της Δημοκρατικής Παράταξης», όπως ανέφερε, ο κ. Τρυφωνίδης είπε ότι θα συνεχίσει το έργο της Επιτροπής.

«Έγινε ένα σοβαρότατο και αξιόλογο έργο στην επιτροπή Μεταφορών, το οποίο θα συνεχίσουμε από την προεδρία μαζί και σε συνεργασία με τους άλλους συναδέλφους των υπόλοιπων κοινοβουλευτικών κομμάτων, για να το φέρουμε εις πέρας», είπε.

Ο κ. Τρυφωνίδης αναλαμβάνει την προεδρία της Επιτροπής Μεταφορών, μετά την υπουργοποίηση του Μαρίνου Μουσιούττα. Ο τελευταίος, ως υπουργός Εργασίας πλέον, πέρασε χθες από τη Βουλή για να αποχαιρετήσει τα μέλη της επιτροπής Μεταφορών.