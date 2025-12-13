Το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κινηθούν οι πάρα πέρα συζητήσεις στο Κυπριακό είναι πολύ συγκεκριμένο και καθορίζεται από τα ίδια τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών, σύμφωνα με την ανάγνωση στην οποία προέβη η ελληνοκυπριακή πλευρά την επομένη της συνάντησης Χριστοδουλίδη – Έρχιουρμαν. Αυτό είναι το πρώτο που κρατά η ελληνοκυπριακή πλευρά από τη συνάντηση των δύο ηγετών. Το δεύτερο σημείο που προκύπτει και από τις χωριστές συναντήσεις με τη Μαρία Άνχελα Ολγκίν, αφορά τη συνέχεια των επαφών της απεσταλμένης του ΓΓ ΟΗΕ στην Άγκυρα, οπόταν θα διαφανούν και οι προοπτικές στο Κυπριακό.

Από την ενημέρωση του Προέδρου Χριστοδουλίδη προς την πολιτική ηγεσία αλλά και τις δημόσιες τοποθετήσεις που ακολούθησαν της συνάντησης με τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων, εκείνο που καταγράφεται είναι το πόσο σημαντική θεωρεί η κυπριακή Κυβέρνηση την αναφορά στο κοινό ανακοινωθέν στα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών. Αναφορά σε σχέση με το θέμα της πολιτικής ισότητας, πλην όμως αγγίζει και το σύνολο του Κυπριακού και των όσων συζητούνται ή θα συζητηθούν στη συνέχεια. Για την ε/κ πλευρά είναι αρκούντως ξεκάθαρο πως δεν μπορεί να υπάρξει αποσπασματική ή επιλεκτική ανάγνωση των ψηφισμάτων.

Ο κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, στη διάρκεια των δηλώσεών του μετά τη συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου, υπέδειξε πως «ο ορισμός της πολιτικής ισότητας από το Συμβούλιο Ασφάλειας των Ηνωμένων Εθνών, ανάγεται από το 1991 και είναι σαφής. Πέραν τούτου -αντιλαμβάνεστε ότι, χωρίς καμία διάθεση να μπούμε σε δημόσια συζήτηση, γιατί δεν είναι μέσα από τις δημόσιες τοποθετήσεις που μπορεί να επιτευχθεί πρόοδος, αν πράγματι είναι αυτό που επιθυμούμε- θεωρούμε, και διατηρούμε αυτή την προσέγγιση, ως πολύ θετική, τη χθεσινή αναφορά στα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, και αυτό διαφαίνεται και μέσα από τις τοποθετήσεις των μελών του Εθνικού Συμβουλίου». Για να προσθέσει στη συνέχεια, πως «θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι δεν μπορεί ούτε είναι λογικό να υπάρχει επιλεκτική ή αποσπασματική επιλογή ή ανάγνωση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών ή του διεθνούς δικαίου».

Η τοποθέτηση αυτή και οι εξηγήσεις που δόθηκαν από πλευράς Κυβέρνησης, έχουν να κάνουν και με τις τοποθετήσεις που έγιναν από πλευράς Τουφάν Έρχιουρμαν το βράδυ της Πέμπτης, ευθύς μετά την επιστροφή του στα κατεχόμενα. Υποστήριξε πως η τουρκοκυπριακή πλευρά ερμηνεύει την πολιτική ισότητα ως τη λήψη κοινών αποφάσεων σε θέματα «κοινής κυριαρχίας». Ενώ παραδέχθηκε πως το πρώτο σημείο που ο ίδιος κατ’ επανάληψη είχε εγείρει και αφορά την πολιτική ισότητα, ο Έρχιουρμαν έσπευσε να βάλει πρόσθετο όρο, λέγοντας πως το θέμα δεν θεωρείται λήξαν εάν δεν συμπεριληφθεί η εκ περιτροπής προεδρία.

Σύμφωνα με τον κυβερνητικό Εκπρόσωπο «στόχος είναι το συντομότερο δυνατόν -και αυτή είναι η δική μας επιδίωξη- να συγκληθεί η επόμενη διευρυμένη διάσκεψη στην παρουσία των εγγυητριών δυνάμεων, για να γίνει συζήτηση επί της ουσίας, για να γίνει ακόμη ένα αποφασιστικό βήμα, το μεγάλο αποφασιστικό βήμα προς την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, πάντοτε εντός του συμφωνημένου πλαισίου, όπως αυτό καθορίζεται σε όλα τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, σύμφωνα με τις αρχές, τις αξίες, το κεκτημένο και τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Από τα όσα λέχθηκαν στη συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με την πολιτική ηγεσία, αυτό που προκύπτει ως προς την υλοποίηση του στόχου, είναι πως όλα θα εξαρτηθούν από την ολοκλήρωση των επαφών της Μαρία Άνχελα Ολγκίν σε Αθήνα και Άγκυρα. Ιδιαίτερα δε, η προσοχή είναι στραμμένη προς την κατεύθυνση της Άγκυρας και τη συνάντηση της απεσταλμένης του ΓΓ με τον Τούρκο ΥΠΕΞ, Χακάν Φιντάν. Εκεί αναμένεται να ξεκαθαρίσει εάν θα γίνουν βήματα προς τα εμπρός και η σύγκληση μιας νέας άτυπης πολυμερούς διάσκεψης.