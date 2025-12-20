ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ/ΑΠΟΣΤΟΛΗ –

Πάσα στους πρέσβεις έδωσαν οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να ετοιμάσουν το νομικό πλαίσιο με τα κριτήρια επιλεξιμότητας των χωρών που θα μπορούν να συμμετέχουν σε εξοπλιστικά προγράμματα της Ουκρανίας, τα οποία θα χρηματοδοτούνται από την Ε.Ε. Μετά από την εξάωρη έντονη συζήτηση στο τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου, οι ηγέτες της Ε.Ε. κατέληξαν σε συμφωνία ως προς τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας, κυρίως για θέματα άμυνας και ασφάλειας και επίσης για τις δημοσιονομικές ανάγκες της χώρας.

Όσον αφορά το θέμα της άμυνας και ασφάλειας που θα απορροφά το 70% της χρηματοδότησης θα ξεκινήσει με τον νέο χρόνο η ετοιμασία του νομικού πλαισίου σε επίπεδο coreper. Στο πλαίσιο αυτό, θα συμφωνηθούν και τα κριτήρια επιλεξιμότητας για τρίτες χώρες, από τις οποίες θα μπορεί η Ουκρανία να αγοράζει οπλικά συστήματα. Για την εφαρμογή και έλεγχο μέσω του νομικού πλαισίου θα ετοιμαστεί μια επιτροπή που θα αναλάβει τον ρόλο αυτό.

Στη διάρκεια της συζήτησης της συγκεκριμένης πτυχής, όπως ανέφερε στις δηλώσεις του ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης νωρίς το πρωί της Παρασκευής, «δεν αφορούσε μια ενδεχόμενη αγορά από την Τουρκία αλλά μια ενδεχόμενη αγορά από τις Ηνωμένες Πολιτείες». Σύμφωνα με πληροφορίες μας, υπήρξαν χώρες οι οποίες ήταν αντίθετες με τη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών, υποστηρίζοντας ότι οι εξοπλισμοί της Ουκρανίας θα πρέπει να αγοραστούν από την Ευρωπαϊκή Αμυντική Βιομηχανία.

Στις δηλώσεις του ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης διευκρίνισε ότι στα συμπεράσματα αναφέρεται η διασφάλιση της κατανομής της χρηματοδότησης. «Τα νομικά κείμενα θα γίνουν από την Επιτροπή Μόνιμων Αντιπροσώπων σε επίπεδο Coreper, το οποίο αναφέρεται στα θέματα άμυνας και ασφάλειας των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι η αναφορά που έχει προστεθεί και με δική μας παρέμβαση έτσι ώστε να διασφαλίζεται αυτό».

Εξέφρασε δε την ικανοποίησή του γιατί «υπάρχει ειδική αναφορά στο θέμα της αγοράς εξοπλισμού από την Ουκρανία με την οικονομική βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία εξαιρεί χώρες όπως η Τουρκία».

Ενημέρωσε για τις κυρώσεις για Ουκρανία

Στη διάρκεια της ολονύχτιας συζήτησης για την Ουκρανία, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε στο θέμα της παραβίασης των κυρώσεων από τρίτα κράτη, οι οποίες επηρεάζουν και την αποτελεσματικότητα των μέτρων.

Ο ΠτΔ απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τη φύση της απόφασης για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας, διευκρίνισε ότι «υπήρξε συμφωνία για δανειοδότηση από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία θα δοθεί στην Ουκρανία, και η συζήτηση για αξιοποίηση των ρωσικών κεφαλαίων θα συνεχιστεί στο επίπεδο της Επιτροπής Μόνιμων Αντιπροσώπων».

Υπήρχαν ερωτήματα, συνέχισε, «θέματα σε σχέση με τη νομική ευκρίνεια που πρέπει να χαρακτηρίζει μια τέτοια απόφαση και οι συζητήσεις θα συνεχιστούν», ενώ υπενθύμισε το ιστορικό και τη δέσμευση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Οκτωβρίου για εξεύρεση λύσης.

«Η συζήτηση για το συγκεκριμένο θέμα διήρκησε έξι ώρες σε σχέση με τη νομική, αν θέλετε, ευκρίνεια που πρέπει να χαρακτηρίζει μια τέτοια απόφαση. Είχαν εκφραστεί ανησυχίες από αρκετά κράτη-μέλη και σε αυτό το πλαίσιο αποφασίστηκε να συνεχιστεί η συζήτηση σε επίπεδο μόνιμων αντιπροσώπων για αξιοποίηση των συγκεκριμένων ρωσικών κεφαλαίων», διευκρίνισε για το σκέλος της πρότασης που δεν υιοθετήθηκε.

«Την ίδια στιγμή αξιοποιήθηκε η δεύτερη επιλογή. Να σας θυμίσω ότι η Επιτροπή είχε βάλει ενώπιον Ευρωπαϊκού Συμβουλίου δύο επιλογές, να δανειστεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να ενισχύσει οικονομικά την Ουκρανία. Υπήρξε συμφωνία γι’ αυτή την επιλογή. Για την άλλη επιλογή θα συνεχιστεί η συζήτηση», τόνισε.

Σχετικά με τη φόρμουλα των τριών κρατών που επέλεξαν να κάνουν opt out από αυτές τις συγκεκριμένες εγγυήσεις που θα δοθούν για τον κοινό δανεισμό, εξήγησε ότι τα χρήματα της Ουγγαρίας, Σλοβακίας, Τσεχίας, «δεν θα αξιοποιηθούν ως εγγυήσεις σε σχέση με τη δανειοδότησή που θα γίνει στην Ουκρανία. Είναι παρόμοιο, το συζητούσαμε προηγουμένως, με τα λεφτά που έδωσε η Κυπριακή Δημοκρατία για τους πρόσφυγες, θυμάστε το θέμα της Τουρκίας, και είχαμε εξαιρέσει, και είπαμε ότι τα λεφτά της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν θα δοθούν για πρόσφυγες στην Τουρκία, αλλά στον Λίβανο και στην Ιορδανία».

Αύριο τα αποκαλυπτήρια στα Λεύκαρα

Μέσα από μια πανηγυρική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί το πρωί της Κυριακής στα Λεύκαρα, θα γίνουν τα αποκαλυπτήρια της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα αποκαλυπτήρια θα αφορούν, τόσο τις προτεραιότητες, όσο και το λογότυπο της Κυπριακής Προεδρίας. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα μιλήσει για όλα όσα αφορούν «αυτή την εθνική αποστολή», όπως τη χαρακτήρισε.

Σε δηλώσεις του στις Βρυξέλλες εξέφρασε την απόλυτη βεβαιότητα ότι «θα κερδίσουμε αυτό το μεγάλο στοίχημα, θα αποδείξουμε στην πράξη ακόμη περισσότερο τη διεθνώς αναγνωρισμένη αντίληψη για την Κυπριακή Δημοκρατία, ως έναν αξιόπιστο, έναν προβλέψιμο, σοβαρό και αποτελεσματικό εταίρο».

Χαρακτηρίζει ως ατυχέστατες τις αναφορές Φιντάν για λύση «δύο κρατών»

Ιδιαίτερα σημαντικά χαρακτήρισε τα συμπεράσματα που αφορούν την Κύπρο, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας σε δηλώσεις νωρίς το πρωί της Παρασκευής, μετά την ολονύχτια συνεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες.

«Θέλω να χαιρετίσω την αναφορά, για πρώτη φορά, στην ανάγκη στενής συνεργασίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου με τον κ. Χαν», τόνισε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης.

«Να σας θυμίσω ότι ήταν ένας στόχος που είχαμε θέσει από την αρχή, ένας στόχος που κάποιοι θεωρούσαν ότι ήταν ουτοπία. Όχι μόνο έγινε o διορισμός, αλλά έχουμε και αυτή τη συγκεκριμένη αναφορά για την ανάγκη συνεργασίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου με τον κ. Χαν, ο οποίος έχει ήδη ξεκινήσει τις επαφές με αρκετά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης», είπε.

Όπως ανέφερε, θεωρεί, «επίσης σημαντική την αναφορά -στην παρούσα συγκυρία- στο πλαίσιο λύσης του Κυπριακού, στον ρόλο της Τουρκίας, στις κυπρογενείς υποχρεώσεις, όπως επίσης και την αναφορά στην περίκλειστη περιοχή της Αμμοχώστου».

Τόνισε περαιτέρω ότι «όλα αυτά, φυσικά και θα τα αξιοποιήσουμε μέσα στην προσπάθεια που βρίσκεται σε εξέλιξη για επανέναρξη των συνομιλιών».

Σε ερώτηση σχετικά με τις δηλώσεις του υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν, όπου θεωρεί εμπόδιο την Κύπρο στις σχέσεις Ευρώπης – Τουρκίας, ο Πρόεδρος ήταν ξεκάθαρος. «Πρώτον, να αναφέρω ότι έχω διαβάσει τις δηλώσεις του κ. Φιντάν, δηλώσεις όσον αφορά την πτυχή των δύο κρατών, δηλώσεις οι οποίες είναι ατυχέστατες», επεσήμανε.

«Από εκεί και πέρα θα ήθελα να σας αναφέρω ότι έγινε αρκετή συζήτηση (σσ: κατά τη συνεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου) στο θέμα της διεύρυνσης. Κανείς από τους συμμετέχοντες στη συζήτηση, εκτός της Κυπριακής Δημοκρατίας, δεν αναφέρθηκε στην ενταξιακή πορεία της Τουρκίας», τόνισε.

Διευκρίνισε στη συνέχεια, ότι η μόνη παρέμβαση, όσον αφορά την ενταξιακή πορεία της Τουρκίας, έγινε από τον ίδιο, αναφέροντας ότι «η Κυπριακή Δημοκρατία θα στηρίξει τον θεσμικό της ρόλο ως Προεδρία του Συμβουλίου. Και μάλιστα, εκφράζοντας και την εθνική μας θέση, ότι εμείς θέλουμε να δούμε συγκεκριμένη πρόοδο στα ευρωτουρκικά, εάν και εφόσον η Τουρκία επιθυμεί να υπάρξει πρόοδος».

Πρόσθεσε ότι έκανε αναφορά στις δημόσιες δηλώσεις σε συζητήσεις με κάποια μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, για το ενδεχόμενο συμμετοχής Τούρκων αξιωματούχων, και στο επίπεδο του Προέδρου, του υπουργού Εξωτερικών και του υπουργού Ευρωπαϊκών Υποθέσεων σε άτυπες συναντήσεις που θα γίνουν κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας.