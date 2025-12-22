Τα όσα βίωσε το 2013 και τις κρίσιμες, όπως τις χαρακτήρισε, συνεδρίες της Βουλής, ανέλυσε στο «Πρωτοσέλιδο» ο τέως πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αβέρωφ Νεοφύτου, εξηγώντας, παράλληλα, το «mea culpa» που διατύπωσε σε πρόσφατη ομιλία του στη Βουλή. Σύμφωνα με τον κ. Νεοφύτου, δύο ήταν οι έντονες πολιτικές φάσεις που έζησε και καθόρισαν το μέλλον του τόπου: το Κυπριακό και η οικονομία. Για το Κυπριακό, ο τέως πρόεδρος του ΔΗΣΥ, μίλησε για το 2004 και τα δημοψηφίσματα για το Σχέδιο Ανάν, αλλά και για την ευκαιρία που, κατά την άποψή του, χάθηκε στο Κραν Μοντανά. Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι το πιο κρίσιμο που έζησε συναισθηματικά ήταν η περίοδος της οικονομικής κρίσης.

Ο Αβέρωφ Νεοφύτου εξέφρασε τη θέση ότι την περίοδο εκείνη υπήρχε έλλειψη γνώσης και κατανόησης της κρισιμότητας των στιγμών, ακόμη και στην πρώτη γραμμή της πολιτικής, υπογραμμίζοντας ότι κατά την οικονομική κρίση «δεν υπήρχαν εναλλακτικές». Μάλιστα, περιέγραψε την περίοδο εκείνη «τρομακτική», καθώς έπρεπε να ληφθούν σκληρά μέτρα. Ο ίδιος, όπως είπε, επέλεξε συνειδητά να αναλάβει τον ρόλο εκείνου που θα μετέφερε τα «κακά νέα» στην κοινωνία. «Δεν είναι εύκολο πράγμα να ανακοινώνεις στον άλλον ότι θα χάσει τις καταθέσεις του, τις μετοχές του, τα αξιόγραφά του. Δεν είναι εύκολο να πεις στον δημόσιο υπάλληλο ότι θα κουρευτεί ο μισθός του, στον συνταξιούχο ότι θα κουρευτεί η σύνταξή του, στον εργαζόμενο στον ιδιωτικό τομέα ότι να αναμένει αύξηση της ανεργίας».

Διερωτήθηκε ποιος χειρουργός είναι ευτυχής να ανακοινώνει στον ασθενή του ότι έχει γάγγραινα και ότι, αν δε ληφθούν δραστικά μέτρα, θα χάσει τη ζωή του. Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Νεοφύτου τοποθέτησε και το «mea culpa», αναγνωρίζοντας ότι στην προσπάθεια να σωθεί η χώρα «πήγαμε και πέρα από κάποιες γραμμές». Ξεκαθάρισε ότι πολλά μέτρα δεν ήταν προσωπικές επιλογές, αλλά νομοσχέδια της Τρόικας που πέρασαν από τη Βουλή, υπενθυμίζοντας πως «δε ζούσαμε σε δικτατορία» και ότι οι αποφάσεις ψηφίζονταν με τη στήριξη και άλλων κομμάτων. Παραδέχθηκε ότι «δεν πετύχαμε ισορροπία», με το σημερινό σύστημα να είναι «ετεροβαρές υπέρ του χρηματοπιστωτικού τομέα».

Αποκάλυψε ακόμη ότι την περίοδο 2018–2019 η Κύπρος κινδύνευσε για δεύτερη φορά με κούρεμα καταθέσεων, εξέλιξη που δε δημοσιοποιήθηκε για να αποφευχθεί πανικός. Όπως σημείωσε, κρίθηκε αναγκαία η άμεση ενίσχυση της Τράπεζας Κύπρου με €400 εκατ., μέσω νομοθετικής ρύθμισης που μετέτρεψε φορολογικές ζημιές σε πιστωτικό κεφάλαιο.«Ήταν σαν να έβαζες με μια νομοθετική πράξη €400 εκατομμύρια κεφάλαιο στην τράπεζα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι σήμερα θεωρεί λάθος το γεγονός πως το όφελος αυτό δεν πιστώθηκε ούτε στους παλαιούς μετόχους ούτε στο κράτος. «Αν αυτό γινόταν, δε θα μιλούσαμε για τόση τραγωδία στους κουρεμένους, στους μετόχους και στους κατόχους αξιογράφων».

Τέλος, ο κ. Νεοφύτου είπε ότι, παρότι οι δείκτες της οικονομίας κινούνται θετικά, αυτό δε μεταφράζεται αυτόματα σε ευημερία, φέρνοντας ως παράδειγμα τη Λεμεσό, όπου η οικονομική επιτυχία συνοδεύεται από εκτίναξη του κόστους ζωής και των ενοικίων, δημιουργώντας «θύματα της ίδιας της επιτυχίας». Τόνισε ότι το ζητούμενο πλέον είναι η σωστή αναδιανομή του εθνικού πλούτου και η λήψη πιο δραστικών μέτρων, ιδίως για το στεγαστικό.