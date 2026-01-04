Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης είχε σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ κ. Benjamin Netanyahu, αναφέρει σε γραπτή δήλωση του ο αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος.

Σύμφωνα με τον Γιάννη Αντωνίου, η επικοινωνία πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια της μεταξύ τους διμερούς συνάντησης, καθώς και της 10ης Τριμερούς Συνόδου Κορυφής Κύπρου-Ελλάδας-Ισραήλ, που έλαβαν χώρα στο Ισραήλ στις 22 Δεκεμβρίου 2025, όπως επίσης και της επακόλουθης επίσκεψης του Πρωθυπουργού του Ισραήλ στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (ΗΠΑ) και της συνάντησής του με τον Πρόεδρο κ. Donald Trump.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην υλοποίηση των όσων συμφωνήθηκαν μεταξύ των ηγετών κατά τη διάρκεια των πρόσφατων συναντήσεών τους. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης, συμπεριλαμβανομένου του σκέλους Ισραήλ-Κύπρου, στο πλαίσιο και της υλοποίησης του Οικονομικού Διαδρόμου Ινδίας-Μέσης Ανατολής (IMEC), της προώθησης της συνεργασίας σε θέματα ενέργειας, καθώς και της αμυντικής συνεργασίας των δύο χωρών.

Στο πλαίσιο της συζήτησης των δύο ηγετών έγινε αναφορά και στην πορεία υλοποίησης του ειρηνευτικού σχεδίου του Προέδρου των ΗΠΑ για τη Γάζα.

Οι δύο ηγέτες επαναβεβαίωσαν τη στρατηγική σημασία των σχέσεων Κύπρου-Ισραήλ και τη βούλησή τους να συνεχίσουν τον στενό συντονισμό και τη συνεργασία, αξιοποιώντας τη δυναμική που έχει διαμορφωθεί μέσα και από τις πρόσφατες αποφάσεις.