Προβληματισμός επικρατεί στην Πινδάρου για την υπόθεση καταγγελίας εναντίον βουλευτή της επαρχίας Λεμεσού για ξυλοδαρμό της συντρόφου του σε ξενοδοχείο στην Ελλάδα, όπου βρίσκονταν τις ημέρες της Πρωτοχρονιάς. Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, ο Δημοκρατικός Συναγερμός δεν αναμένεται να λάβει αποφάσεις πριν μελετηθεί από τη Νομική Υπηρεσία το αίτημα του ΤΑΕ Λεμεσού για άρση της ασυλίας του βουλευτή.

Αυτό το οποίο διαμηνύεται από την ηγεσία είναι ότι δεν πρόκειται να χαριστεί σε καμία περίπτωση στον συγκεκριμένο βουλευτή και ότι τα όποια περιστατικά βίας είναι ασυζητητί καταδικαστέα. Το ζήτημα θα πρέπει ωστόσο να εξεταστεί και νομικά, αφού υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας και ανάλογα με το πώς θα εξελιχθεί αύριο η υπόθεση θα ακολουθήσουν και οι ανάλογες ανακοινώσεις.

Βάσει της νομοθεσίας, για την άρση της ασυλίας βουλευτή απαιτείται σχετικό αίτημα του Γενικού Εισαγγελέα προς το Ανώτατο Δικαστήριο. Χωρίς την άδεια του Ανωτάτου, βουλευτής δεν μπορεί να διωχθεί, να συλληφθεί ή να φυλακιστεί, όσο διαρκεί η θητεία του.

Η υπόθεση ήρθε στο φως έπειτα από καταγγελία γυναίκας, η οποία προσήλθε σήμερα στην Αστυνομική Διεύθυνση Λεμεσού και ανέφερε ότι δέχθηκε ξυλοδαρμό και σωματική βία από τον εν λόγω βουλευτή και σύντροφό της, πριν από μερικές ημέρες, ενώ οι δύο βρίσκονταν στην Ελλάδα για διακοπές. Μετά την επιστροφή της στην Κύπρο, υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις και ακολούθως προχώρησε σε επίσημη καταγγελία.

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ποινικού Κώδικα, αδίκημα που διαπράττεται σε οποιαδήποτε ξένη χώρα από πολίτη της Δημοκρατίας μπορεί να διωχθεί και να εκδικαστεί στην Κύπρο, εφόσον τιμωρείται με ποινή φυλάκισης που υπερβαίνει τα δύο έτη και η πράξη συνιστά ποινικό αδίκημα και βάσει της νομοθεσίας της χώρας όπου τελέστηκε.