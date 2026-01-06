Προς τη Νέα Υόρκη και το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών στρέφεται η προσοχή για το Κυπριακό κατά τον Ιανουάριο. Στο επίκεντρο βρίσκεται το νέο ψήφισμα για την ανανέωση της θητείας της Ειρηνευτικής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο (ΟΥΝΦΙΚΥΠ). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το περιεχόμενο των δύο εκθέσεων του Γενικού Γραμματέα, Αντόνιο Γκουτέρες, για τις Καλές Υπηρεσίες στο Κυπριακό και την ΟΥΝΦΙΚΥΠ.

Οι πέντε ημερομηνίες-κλειδιά για την ΟΥΝΦΙΚΥΠ και τη συζήτηση στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών:

5 Ιανουαρίου 2026: Αναμένεται να κατατεθούν στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών οι δύο εκθέσεις του Γενικού Γραμματέα. Η πρώτη έκθεση θα αφορά τις δραστηριότητες της ΟΥΝΦΙΚΥΠ στο νησί. Θεωρείται σίγουρο ότι ο Αντόνιο Γκουτέρες θα ζητήσει από το Συμβούλιο Ασφαλείας την ανανέωση της θητείας της Ειρηνευτικής Δύναμης για ένα ακόμα έτος.

13 Ιανουαρίου 2026: Το απόγευμα της ερχόμενης Τρίτης (τοπική ώρα Νέας Υόρκης) αναμένεται να πραγματοποιηθεί η πρώτη συνάντηση σε τεχνικό επίπεδο αναφορικά με τις δραστηριότητες της ΟΥΝΦΙΚΥΠ.

15 Ιανουαρίου 2026: Το πρωί της Πέμπτης θα πραγματοποιηθούν διαβουλεύσεις σχετικά με την ΟΥΝΦΙΚΥΠ και την ανανέωση της θητείας της Ειρηνευτικής Δύναμης στο νησί.Τα μέλη του Σώματος θα ενημερώσει ο ειδικός αντιπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο, Χασίμ Ντιάν.

29 Ιανουαρίου 2026: Το απόγευμα αναμένεται η υιοθέτηση του νέου ψηφίσματος με το οποίο θα ανανεώνεται η θητεία της ΟΥΝΦΙΚΥΠ για ένα ακόμα έτος.

31 Ιανουαρίου 2026: Λήγει η τρέχουσα θητεία της ΟΥΝΦΙΚΥΠ στην Κύπρο, γι' αυτό το ψήφισμα για την ανανέωση των όρων εντολής θα πρέπει να προηγηθεί.

Όπως και κατά τα προηγούμενα έτη, έτσι και φέτος δεν αναμένονται εκπλήξεις ως προς την απόφαση που θα λάβει το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για την ανανέωση της θητείας της Ειρηνευτικής Δύναμης στην Κύπρο. Σημειώνεται ότι η όλη συζήτηση για την ΟΥΝΦΙΚΥΠ έρχεται σε μια στιγμή κατά την οποία το Συμβούλιο Ασφαλείας έχει να αντιμετωπίσει μια σειρά από διεθνείς εξελίξεις, όπως είναι η κατάσταση στη Βενεζουέλα.

Προσφάτως ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Σομαλίας στα Ηνωμένα Έθνη και Πρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ κατά τον Ιανουάριο του 2026, Πρέσβης Αμπουκάρ Νταχίρ Οσμάν, ανέφερε ότι στόχος του Συμβουλίου Ασφαλείας παραμένει η ενίσχυση των προϋποθέσεων για πρόοδο στο Κυπριακό μέσα από «τη συμβολή σε έναν ειρηνικό διάλογο» και τη «δημιουργία ενός περιβάλλοντος που να είναι αποδεκτό από όλα τα μέρη».

Ο κ. Οσμάν στις δηλώσεις του ανέφερε ότι δεν αναμένει «να υπάρξει κάποιο πρόβλημα», υπογραμμίζοντας ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας «συνεχίζει να στηρίζει τις Καλές Υπηρεσίες του Γενικού Γραμματέα» και παραμένει προσηλωμένο σε μια προσέγγιση που βασίζεται στον διάλογο και την αποκλιμάκωση. Όπως σημείωσε, το Συμβούλιο «καλεί διαχρονικά σε διάλογο, αυτοσυγκράτηση και σε μια ειρηνική διευθέτηση μετά από διαπραγμάτευση στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών».

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας τόνισε τη σημασία της διατήρησης της σταθερότητας επί του εδάφους, επισημαίνοντας ότι «είναι σημαντικό να γίνεται σεβαστό το υφιστάμενο καθεστώς στη νεκρή ζώνη», ενώ παράλληλα αναφέρθηκε στον ρόλο της ΟΥΝΦΙΚΥΠ, τον οποίο χαρακτήρισε «σταθεροποιητικό». Στο ίδιο πλαίσιο υπογράμμισε την ανάγκη προώθησης πρωτοβουλιών αποκλιμάκωσης, όπως τα «Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης που μειώνουν τις εντάσεις».

Αναφερόμενος στη διαδικασία που θα ακολουθηθεί εντός του Συμβουλίου, επισήμανε ότι τα μέλη θα εξετάσουν προσεκτικά τα επόμενα βήματα, εξηγώντας ότι θα ενημερωθούν για τις εκθέσεις του Γενικού Γραμματέα προκειμένου να διαπιστωθεί «πώς μπορούμε να προχωρήσουμε και πώς να συμβάλουμε» στη συνέχιση της διαδικασίας.

Το ενδιαφέρον ως προς το Κυπριακό βρίσκεται από τη μία στα όσα θα καταγραφούν στην έκθεση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για τις Καλές Υπηρεσίες και από την άλλη στο ποια θα είναι τα επόμενα βήματα και πότε θα πραγματοποιηθεί ενδεχομένως μια νέα άτυπη πολυμερής συνάντηση. Ως προς την έκθεση των Καλών Υπηρεσιών, αναμένεται ότι θα καταγραφούν όλες οι ενέργειες που έγιναν κατά το 2025 με ειδικότερη αναφορά στις συναντήσεις του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ με τα πέντε μέρη στη Γενεύη και τη Νέα Υόρκη.

Επίσης, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ θα καταγράψει στα θετικά και την αλλαγή ηγεσίας στην τουρκοκυπριακή κοινότητα, στηριζόμενος στο γεγονός ότι μετά από αυτή την εξέλιξη κατέστησαν δυνατές οι συναντήσεις μεταξύ των δύο ηγετών, αλλά και η συνάντηση των δύο ηγετών με την προσωπική απεσταλμένη του, Μαρία Άνχελα Ολγκίν.