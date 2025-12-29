Στις 15 Ιανουαρίου 2026 ο Ειδικός Αντιπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο και επικεφαλής της ειρηνευτικής δύναμης του διεθνούς οργανισμού στο νησί, Κασίμ Ντιάν, θα ενημερώσει το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών σε κλειστές διαβουλεύσεις.

Η ενημέρωση θα βασιστεί στις νέες εκθέσεις του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες για τις Καλές του Υπηρεσίες στο Κυπριακό, καθώς και για την αποστολή της ΟΥΝΦΙΚΥΠ.

Εξάλλου, σύμφωνα με το πρόγραμμα εργασιών του Συμβουλίου Ασφαλείας για τον Ιανουάριο 2026 ο κ. Ντιάν θα ενημερώσει κεκλεισμένων των θυρών τις χώρες που συμβάλλουν με στρατεύματα στην ΟΥΝΦΙΚΥΠ το πρωί της 13ης Ιανουαρίου 2026 τοπική ώρα.

Το μεσημέρι της 15ης Ιανουαρίου 2026 ο κ. Ντιάν θα προβεί σε ενημέρωση προς το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών σε κλειστές διαβουλεύσεις.

Η ενημέρωση του κ. Ντιάν θα βασιστεί στις δύο τελευταίες εκθέσεις του ΓΓ ΟΗΕ, οι οποίες θα έχουν ολοκληρωθεί έως τις 5 Ιανουαρίου 2026.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών αναμένεται να ανανεώσει την εντολή για την ειρηνευτική δύναμη του ΟΗΕ στην Κύπρο σε συνεδρίαση στις 29 Ιανουαρίου 2026, δύο ημέρες πριν τη λήξη της εντολής (31 Ιανουαρίου).

