Η αποχώρηση της Πρώτης Κυρίας από τον Ανεξάρτητο Φορέα Κοινωνικής Στήριξης αποφασίστηκε με στόχο την προστασία του έργου του Φορέα, μετά τις δημόσιες υπόνοιες που προκλήθηκαν από το επίμαχο βίντεο το οποίο δόθηκε στη δημοσιότητα την περασμένη Πέμπτη, όπως δήλωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται είπε και η αποχώρησή της από όλους τους φιλανθρωπικούς οργανισμούς.

Μιλώντας στο Πρωινό Δρομολόγιο, ο Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης είπε ότι ο Φορέας λειτουργεί με πλήρη διαφάνεια και νόμιμες διαδικασίες, ενώ τα τελευταία δύο χρόνια έχει ενισχύσει σημαντικά την στήριξη προς φοιτητές. Υπενθυμίζοντας ότι υπάρχει γνωμοδότηση του Ανωτάτου Δικαστηρίου για το ζήτημα της δημοσιοποίησης των στοιχείων των εισφορών, ανέφερε ότι σήμερα αναμένεται να συνεδριάσει η Διαχειριστική Επιτροπή του Φορέα, ενώ θα γίνει και η επίσημη τοποθέτηση τής μέχρι χθες Προέδρου του.

Κάνοντας λόγο για ανυπόστατες επιθέσεις με πολιτικά και κομματικά κίνητρα, ο κύριος Λετυμπιώτης ανέφερε ότι δεν τίθεται θέμα κατάργησης του Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης, ούτε μεταφοράς των πόρων του σε άλλους οργανισμούς, όπως το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών.

news.rik