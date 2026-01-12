Η παραίτηση της Πρώτης Κυρίας από τον Ανεξάρτητο Φορέα Κοινωνικής Στήριξης δεν επαρκεί για να αποκατασταθεί η θεσμική τάξη, αναφέρει σε ανακοίνωση του το Volt, το οποίο ζητά την άμεση κατάργηση του ταμείου και τη μεταφορά των χρημάτων στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών. Το κόμμα καλεί επίσης Νομική Υπηρεσία και Αρχή κατά της Διαφθοράς να να διερευνήσουν εις βάθος τη λειτουργία του Φορέα, τη διαχείριση των χρημάτων, τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και τυχόν ποινικές ή θεσμικές ευθύνες. Καλούν επίσης την Αρχή κατά της Διαφθοράς να εξετάσει την παραβίαση του νομικού πλαισίου που αφορά τους εκπροσώπους ομάδων ειδικού ενδιαφέροντος (lobbyists).

Αυτούσια η ανακοίνωση του Volt:

Η παραίτηση της συζύγου του Προέδρου της Δημοκρατίας από την προεδρία του Φορέα σε καμία περίπτωση δεν επαρκεί για να αποκαταστήσει τη θεσμική τάξη, ούτε απαντά στα σοβαρά ερωτήματα που έχουν προκύψει για τη λειτουργία κρατικών θεσμών και τη διαχείριση δημόσιων πόρων.

Το Volt απαιτεί την άμεση κατάργηση του λεγόμενου «Φορέα Κοινωνικής Στήριξης» και την μεταφορά όλων των χρημάτων που διαχειρίζεται στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), το οποίο αποτελεί τον αρμόδιο και θεσμικά κατοχυρωμένο φορέα για την αξιολόγηση και παραχώρηση υποτροφιών με σαφή, διαφανή και αντικειμενικά κριτήρια.

Θεωρούμε άκρως προβληματική την ύπαρξη οποιουδήποτε ταμείου του Δημοσίου ή Ευρύτερου Δημοσίου τομέα στο οποίο:

δεν υπάρχει πλήρης διαφάνεια ως προς τους χορηγούς ή ,

δεν υφίστανται σαφή και θεσμοθετημένα κριτήρια για παραχώρηση χορηγιών σε δικαιούχους,

τα χρήματα διατίθενται κατά τη διακριτική ευχέρεια προσώπων χωρίς δημοσιοποίηση του τρόπου κατανομής, έστω με ανωνυμοποίηση των δικαιούχων φυσικών προσώπων.

Ο συγκεκριμένος Φορέας, δυστυχώς, συνδυάζει και τα τρία, γεγονός που δημιουργεί σοβαρό ζήτημα θεσμικής αξιοπιστίας και ανοίγει τον δρόμο σε πρακτικές πελατειακών σχέσεων και πολιτικών εξαρτήσεων.

Για τον λόγο αυτό, καλούμε τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας και την Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς να εμπλακούν άμεσα, να διερευνήσουν εις βάθος τη λειτουργία του Φορέα, τη διαχείριση των χρημάτων, τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και τυχόν ποινικές ή θεσμικές ευθύνες. Παράλληλα, καλούμε την Αρχή κατά της Διαφθοράς να εξετάσει την παραβίαση του νομικού πλαισίου που αφορά τους εκπροσώπους ομάδων ειδικού ενδιαφέροντος (lobbyists), αφού είναι ξεκάθαρο πως όλα τα πρόσωπα που εμφανίζονται στο επίμαχο βίντεο έχουν αναλάβει τον συγκεκριμένο ρόλο παράνομα.

Τέλος, στο Volt κρίνουμε ατυχέστατες τη δημόσια τοποθέτηση της κυρίας Καρσερά, με την οποία επιχειρεί να παρουσιάσει τον εαυτό της ως θύμα της κατάστασης, επικαλούμενη μάλιστα την οικογένειά της – μια παράμετρο που ουδέποτε είχε τεθεί στη δημόσια συζήτηση. Η συζήτηση αφορά θεσμούς, διαφάνεια και δημόσιο χρήμα, όχι προσωπικές αφηγήσεις.

Η Κύπρος χρειάζεται ισχυρούς θεσμούς, καθαρούς κανόνες και μηδενική ανοχή σε φαινόμενα διαπλοκής. Όχι πρόχειρους μηχανισμούς που λειτουργούν εκτός ελέγχου και λογοδοσίας.