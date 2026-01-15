«Η συνολική αξιολόγηση του επίμαχου βίντεο προϋποθέτει τον έλεγχο της προέλευσης, της αυθεντικότητας και του πλήρους κειμένου στο οποίο εντάσσεται. Η αποσπασματική παρουσίαση συνομιλιών μπορεί να οδηγήσει σε εσφαλμένες εντυπώσεις και δεν μπορεί να αποτελέσει βάση ασφαλών συμπερασμάτων», αναφέρει μεταξύ άλλων σε δήλωσή του ο Υπουργός Μεταφορών, Αλέξης Βαφεάδης.

Αναλυτικά

Κάθε ζήτημα που τίθεται στον δημόσιο διάλογο αντιμετωπίζεται με σοβαρότητα και πλήρη σεβασμό στο κράτος δικαίου.

Οι ισχυρισμοί όμως που διατυπώνονται στο φιλμάκι που κυκλοφόρησε, δεν συνοδεύονται από τεκμηριωμένα στοιχεία ή οικονομικά δεδομένα που να στοιχειοθετούν παράνομη πράξη. Η ενημέρωση των πολιτών βεβαίως και αποτελεί υποχρέωση της Κυβέρνησης, δεν μπορεί όμως να υποκαθιστά τη διερεύνηση από τον Γενικό Εισαγγελέα και την Αστυνομία.

Η διεθνής αξιοπιστία της χώρας διασφαλίζεται όταν οι θεσμοί λειτουργούν απρόσκοπτα και με διαφάνεια, και όχι όταν υιοθετούνται αβίαστα και άκριτα ισχυρισμοί που δεν έχουν προηγουμένως αξιολογηθεί.

Σε ό,τι αφορά το φιλμάκι, η συνολική του αξιολόγηση προϋποθέτει τον έλεγχο της προέλευσης, της αυθεντικότητας και του πλήρους κειμένου στο οποίο εντάσσεται. Η αποσπασματική παρουσίαση συνομιλιών μπορεί να οδηγήσει σε εσφαλμένες εντυπώσεις και δεν μπορεί να αποτελέσει βάση ασφαλών συμπερασμάτων.

Τέλος, δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης εξετάζονται στο δικό τους θεσμικό πλαίσιο και δεν επιτρέπεται να ταυτίζονται με πολιτική χρηματοδότηση ή ανταλλάγματα, χωρίς συγκεκριμένα και τεκμηριωμένα στοιχεία.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει αποδείξει με τη στάση και τις πράξεις του ότι λειτουργεί με εντιμότητα, διαφάνεια και απόλυτο σεβασμό στους θεσμούς, γι’ αυτό και κάθε ισχυρισμός οφείλει να αξιολογείται με βάση αποδείξεις και όχι με εντυπώσεις.