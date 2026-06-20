Κενό ασφαλείας εντοπίζεται στην λεωφόρο Αργυρουπόλεως στον Στρόβολο που παραδόθηκε στην κυκλοφορία στις αρχές του τρέχοντος μήνα (4/6).

Το επίπεδο του περιφερειακού αυτού δρόμου είναι πιο ψηλά (περίπου 2-2,5 μ.) από τις αυλές αριθμού παρακείμενων σπιτιών και δεν υπάρχουν προστατευτικά κιγκλιδώματα σε όλο το μήκος της λεωφόρου. Κατά συνέπεια, αν ο οδηγός ενός αυτοκινήτου απωλέσει τον έλεγχο του οχήματος, τότε αυτό μπορεί να κάνει «βουτιά» στις πίσω αυλές σπιτιών.

Οι συνέπειες σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο ατύχημα θα είναι ανυπολόγιστες με τον κίνδυνο απώλειας ανθρώπινων ζωών να είναι ορατός. Οι επηρεαζόμενες οικίες βρίσκονται στα αριστερά του δρόμου, με κατεύθυνση από Λακατάμεια προς ΓΣΠ.

Το γεγονός έφερε εις γνώσιν του «Φ» περίοικος. Η εφημερίδα μας μετέβη στο σημείο και διαπίστωσε αμέσως το αληθές και το ακριβές της μαρτυρίας. Μάλιστα, μιλήσαμε με κάτοικο της περιοχής, ο οποίος μας ανέφερε ότι «πλέον φοβόμαστε να καθίσουμε στις πίσω βεράντες των σπιτιών μας. Στις αρχές καθόμασταν, αλλά βλέπαμε τα αυτοκίνητα να περνούν δίπλα από τα κεφάλια μας».

Το ίδιο πρόσωπο μας ανέφερε ότι λόγω απουσίας προστατευτικού κιγκλιδώματος φαίνεται να επηρεάζονται τουλάχιστον πέντε κτηριακές μονάδες που αποτελούνται από δυο σπίτια έκαστη (διπλοκατοικίες). Με άλλα λόγια, οι επηρεαζόμενες οικίες είναι συνολικά 10 στον αριθμό.

Μέτρα από δημόσια έργα

Το Τμήμα Δημοσίων Έργων, όπως διαπίστωσε χθες ο «Φ», έχει γνώση του ζητήματος και ήδη προχωρά σε διαδικασίες για επίλυσή του. Για το θέμα έχουν ενημέρωση και ο υπουργός Μεταφορών, Αλέξης Βαφεάδης, κι ασφαλώς, ο αναπληρωτής διευθυντής του Τμήματος Δημοσίων Έργων, Στέλιος Ζερβός.

Η εφημερίδα μας μίλησε με τον εκτελεστικό μηχανικό του Τμήματος, Γιώργο Ξυψιτή. Όταν τον πληροφορήσαμε σχετικά, έσπευσε να εξηγήσει πως «το έχουμε διαπιστώσει στα αρχικά στάδια και ήδη δρομολογείται λύση». Ο κ. Ξυψιτής, που έχει καθήκοντα επίβλεψης κατασκευαστικών έργων, μας εξήγησε και πώς προέκυψε το ζήτημα.

Ανέφερε ότι πριν προκηρυχθεί το έργο έγινε μελέτη στη βάση προτύπων. Πρόσθεσε ότι το όριο ταχύτητας στην Αργυρουπόλεως είναι τα 50 χλμ/ώρα και κατ΄ επέκταση δεν πρόκειται για δρόμο ταχείας κυκλοφορίας. «Αυτές οι μελέτες, αντιλαμβάνεστε, έχουν κάποια πρότυπα» συμπλήρωσε ο κ. Ξυψιτής.

Ανέφερε, ωστόσο, ότι κατά την κατασκευή διαπιστώθηκε ότι υπάρχει θέμα ασφαλείας και πως ήδη δρομολογήθηκαν λύσεις με τοποθέτηση μεταλλικής προστατευτικής κατασκευής. Διαβεβαίωσε ότι το κόστος δεν είναι τέτοιο που να επηρεάζει τη συνολική δαπάνη του έργου, αλλά ότι είναι πολύ μικρό.

Ρωτήσαμε τον κ. Ξυψιτή αν θα τοποθετηθεί και ηχοπροστατευτικό παραπέτασμα στο δρόμο, δεδομένου ότι γειτνιάζει με οικίες. Ο κ. Ξυψιτής και πάλι επικαλέστηκε τη μελέτη που έγινε. Εξήγησε ότι δεν υπήρχε πρόνοια για ηχοπέτασμα λόγω του γεγονότος ότι στην προκειμένη δεν έχουμε να κάνουμε με αυτοκινητόδρομο. Ανέφερε, όμως, ότι θα υπάρξει εισήγηση για διενέργεια ακουστικής μελέτης προκειμένου να φανεί κατά πόσον υπάρχει ηχορύπανση και ανάγκη για να ληφθούν μέτρα.

Η λεωφόρος Αργυρουπόλεως παραδόθηκε στην κυκλοφορία στις 4 Ιουνίου. Πρόκειται για ένα κομμάτι του έργου που προνοεί «βελτίωση/Κατασκευή των Λεωφόρων Ιπποκράτους, Αργυρουπόλεως και τμήματος της Λεωφόρου Τσερίου, στον Στρόβολο» και σηματοδοτεί την ουσιαστική ολοκλήρωση ενός σημαντικού οδικού σχεδιασμού για την ευρύτερη Λευκωσία.

Η Λεωφόρος Αργυρουπόλεως παραδόθηκε σε όλο της το μήκος και σε τέσσερις λωρίδες. Ενώνει τη Λεωφόρο Τσερίου, μέσω του νέου κυκλικού κόμβου, με τον κυκλικό κόμβο ΓΣΠ και, κατ’ επέκταση, με τον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας-Λεμεσού, ενισχύοντας τη σύνδεση της Δυτικής Λευκωσίας με το κύριο οδικό δίκτυο.

Το έργο, συνολικού συμβατικού ποσού €25.787.000, χωρίς ΦΠΑ, υλοποιήθηκε από την κοινοπραξία IACOVOU-CYFIELD (Α) J.V. Τα επιμέρους τμήματα του οδικού δικτύου αποδίδονταν σταδιακά στην κυκλοφορία, με την παράδοση της Λεωφόρου Αργυρουπόλεως να ολοκληρώνει το βασικό σκέλος του άξονα.