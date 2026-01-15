Η Πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, περιηγήθηκε το πρωί της Πέμπτης κατά μήκος της Πράσινης Γραμμής στη Λευκωσία, συνοδευόμενη από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη.

Κατά μήκος της Πράσινης Γραμμής στη Λευκωσία περιηγήθηκε η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, συνοδευόμενη από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ, ανέφερε ότι «το πρωί, μαζί με την Πρόεδρο Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν περπατήσαμε κατά μήκος της γραμμής κατάπαυσης του πυρός στη Λευκωσία».

This morning, together with President @vonderleyen, we walked along the ceasefire line in Lefkosia.



Dear Ursula, we have experienced, together, the poignant yet powerful silence of these streets. Of occupation on European territory. And witnessed the remarkable resilience of… pic.twitter.com/2zCh9nKwwz — NikosChristodoulides (@Christodulides) January 15, 2026

«Αγαπητή Ούρσουλα, ζήσαμε μαζί την σπαρακτική αλλά και δυνατή σιωπή αυτών των δρόμων. Τη σιωπή της κατοχής σε ευρωπαϊκό έδαφος. Και γίναμε μάρτυρες της αξιοθαύμαστης ανθεκτικότητας των Κυπρίων, που υπέμειναν τον εκτοπισμό και τον ανείπωτο πόνο, αλλά συνέχισαν να αντέχουν.

Όπως συχνά επισημαίνεις, η Ένωσή μας είναι μια υπόσχεση. Και για την Κύπρο και για όλους τους ανθρώπους της. Η Ένωσή να μας φέρει την υπόσχεση της επανένωσης».

Η Πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σε δική της ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ, ευχαρίστησε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την φιλοξενία στην Κύπρο.

Thank you for hosting us in Cyprus, dear Nikos @Christodulides.



At the heart of our shared home, the Mediterranean, Cyprus is where continents and cultures meet.



So with a unique expertise in dialogue, negotiation and diplomacy, the @CY2026EU presidency will steer our European… pic.twitter.com/UlYTKQVnHA — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 15, 2026

«Στην καρδιά του κοινού μας σπιτιού, της Μεσογείου, η Κύπρος είναι το σημείο όπου συναντώνται ήπειροι και πολιτισμοί.

Έτσι, με μια μοναδική εμπειρία στον διάλογο, τη διαπραγμάτευση και τη διπλωματία, η Κυπριακή Προεδρία θα κατευθύνει την ευρωπαϊκή μας ατζέντα σε δύσκολους καιρούς».