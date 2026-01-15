Η πρώτη κίνηση της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την κατεύθυνση των χωρών της Μέσης Ανατολής και του Κόλπου, εν μέσω της έντασης που προκαλούν οι αναταραχές στο Ιράν, έγινε από τη Λευκωσία, από τον Κωνσταντίνο Κόμπο και την Κάγια Κάλας. Κίνηση η οποία μεγεθύνει την επίδραση τόσο της Κύπρου όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ευρύτερη Μέση Ανατολή και τον Κόλπο.

Ο Υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος και η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ Κάγια Κάλας έφυγαν ευθύς μετά το πέρας των εργασιών της συνόδου του Κολλεγίου των Επιτρόπων με το κυπριακό Υπουργικό Συμβούλιο στη Λεμεσό και πραγματοποιήσαν κοινές τηλεφωνικές επικοινωνίες με Υπουργούς Εξωτερικών της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής.

Η κίνηση αυτή έρχεται να αναδείξει και το ρόλο που μπορεί να παίξει η Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ στο χώρο της ευρύτερης Μέσης Ανατολής, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο κ. Κόμπος ανέφερε ότι, υπό το φως των εξελισσόμενων περιφερειακών εξελίξεων, ο ίδιος και η κ. Κάλας «είχαν απόψε κοινές επαφές με ομολόγους από την περιοχή», τονίζοντας ότι «η ενεργή διπλωματία, η δέσμευση και ο διάλογος αποτελούν τον μόνο τρόπο για την προώθηση της περιφερειακής σταθερότητας και ασφάλειας».

📍 Nicosia ~ In light of the evolving regional developments, together with 🇪🇺 HR/VP @KajaKallas we had this evening joint 📞 contacts with colleagues from the region.

🇶🇦 🇪🇬 🇴🇲 🇯🇴 🇸🇦🇦🇪 🇰🇼



Active diplomacy, engagement and dialogue is the only way to pursue regional stability… pic.twitter.com/e6ts0fbUcc — Constantinos Kombos (@ckombos) January 15, 2026

Συγκεκριμένα, είχαν επαφές με τον Υπουργό Εξωτερικών του Κουβέιτ, Abdullah Ali Al Yahya, τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Εξωτερικών της Ιορδανίας, Ayman Safadi, καθώς και τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Abdullah bin Zayed Al Nahyan.

Επίσης, είχαν συνομιλίες με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ομάν, Sayyid Badr bin Hamad bin Hamood Albusaidi, τον Υπουργό Εξωτερικών της Αιγύπτου, Badr Abdelatty, τον Υπουργό Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας, Faisal bin Farhan Al Saud και τον Πρωθυπουργό και Υπουργό Εξωτερικών του Κατάρ, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani.

Together with @ckombos I spoke today to the Foreign Ministers from Arab and Gulf partners.



The challenges facing the region require us to work together towards de-escalation and diplomacy.



Only dialogue and diplomacy will help achieve stability and security. — Kaja Kallas (@kajakallas) January 15, 2026

Στη δική της ανάρτηση η Κάγια Κάλας ανέφερε πως μαζί με τον Κ. Κόμπο μίλησαν με τους «Υπουργούς Εξωτερικών των Αράβων εταίρων και χωρών του Κόλπου». Οι προκλήσεις, συνέχισε η Ύπατη Εκπρόσωπος, που αντιμετωπίζει η περιοχή «απαιτούν να συνεργαστούμε για την αποκλιμάκωση της έντασης και τη διπλωματία».

Κατέληξε τονίζοντας πως «μόνο ο διάλογος και η διπλωματία θα βοηθήσουν στην επίτευξη σταθερότητας και ασφάλειας».