Σε ανακοίνωση άλλων δέκα υποψηφίων για το ψηφοδέλτιό της προχωρεί σήμερα η Δημοκρατική Παράταξη. Σύμφωνα με πληροφορίες μας, σήμερα αναμένεται να ανακοινωθούν ως αριστίνδην ο τέως επικεφαλής της ελληνοκυπριακής πλευράς στη Διερευνητική Επιτροπή για τους Αγνοούμενους (ΔΕΑ) και πρώην πρόεδρος της ΝΕΔΗΚ, Νέστορας Νέστορος. Η συμμετοχή του στο ψηφοδέλτιο της ΔΗΠΑ θα είναι ως αριστίνδην στην επαρχία Λευκωσίας.

Η σημερινή ανακοίνωση περιλαμβάνει και δεύτερο αριστίνδην υποψήφιο, ο οποίος θα είναι ο Λοΐζος Μιχαήλ, που παραιτήθηκε πρόσφατα από μέλος του ΔΗΣΥ. Είχε διατελέσει διευθυντής του Γραφείου του τέως Υπουργού Εσωτερικών, Νίκου Νουρή. Θα είναι υποψήφιος στην επαρχία Λεμεσού.

Οι ανακοινώσεις υποψηφίων της ΔΗΠΑ θα συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες. Δεν αποκλείεται μέχρι το τέλος της εβδομάδας να υπάρξει ανακοίνωση και άλλων δέκα υποψηφίων για το ψηφοδέλτιο. Πριν από το τέλος του μήνα θα υπάρξει και τέταρτη ανακοίνωση άλλων δέκα υποψηφίων, ενώ προς το τέλος Ιανουαρίου θα ακολουθήσει και η τελευταία ανακοίνωση, η οποία θα περιλαμβάνει όλους τους εναπομείναντες υποψηφίους, με βάση τις κενές θέσεις του ψηφοδελτίου.

Εντός των επόμενων ημερών θα πραγματοποιηθεί συνεδρία της Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος, κατά την οποία θα γίνει ανασκόπηση της προεκλογικής πορείας της ΔΗΠΑ, θα καθοριστούν οι στόχοι και οι πολιτικές, και θα αναδειχθεί το βασικό μήνυμα της προεκλογικής εκστρατείας. Πολύ πιθανόν στη συνεδρία αυτή να ξεκαθαρίσει και ο πρόεδρος του κόμματος, Μάριος Καρογιάν, τις προθέσεις του, με τις ενδείξεις να δείχνουν πως το πιθανότερο είναι ότι δεν θα είναι υποψήφιος για τις βουλευτικές εκλογές.

Υπενθυμίζεται ότι η ΔΗΠΑ ανακοίνωσε στις 19 Δεκεμβρίου τους πρώτους δέκα υποψηφίους της, οι οποίοι ήταν:

Μάριος Στυλιανού – Σύμβουλος Ακινήτων – Πρώην ποδοσφαιριστής ΑΕΛ – Υποψήφιος Λεμεσού

Δρ. Σέργης Σεργίου – Ιατρός – Πρόεδρος ποδοσφαιρικής ομάδας Αγίας Νάπας – Υποψήφιος Αμμοχώστου

Γιώργος Κούμας – Δικηγόρος – Υποψήφιος Λάρνακας

Δέσποινα Παπαδοπούλου – Τεχνολόγος ακτινογράφος ακτινοδιαγνωστικής – Υποψήφια Λάρνακας

Μαρίνος Κλεάνθους – Αντιπρόεδρος ΔΗΠΑ – Δικηγόρος – Υποψήφιος Λευκωσίας

Ελευθέριος Αντωνίου – Πρόεδρος «Ένωσης Κατεχομένων Κοινοτήτων Λευκωσίας» – Υποψήφιος Λευκωσίας

Ελένη Βραχίμη – Φαρμακοποιός – Υποψήφια Λευκωσίας

Ρένος Κουμή – Δημοτικός Γραμματέας Λαπήθου – Υποψήφιος Λεμεσού

Σταύρος Σταύρου – Πρώην βαθμοφόρος αστυνομικός – Υποψήφιος Λεμεσού

Ανδρέας Κεσούρης – Μηχανολόγος μηχανικός – Υποψήφιος Πάφου

Οι τέσσερις πρώτοι συμμετέχουν στο ψηφοδέλτιο ως αριστίνδην, ενώ οι υπόλοιποι έξι είναι κομματικά στελέχη.