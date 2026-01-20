Την ερχόμενη εβδομάδα η Μαρία Άνχελα Ολγκίν θα βρίσκεται στη Λευκωσία για ένα νέο γύρο συναντήσεων με τους Νίκο Χριστοδουλίδη και Τουφάν Έρχιουρμαν, σε μια προσπάθεια να προχωρήσει ο διάλογος στο Κυπριακό. Οι δύο ηγέτες φαίνεται, και από τις δημόσιες τους δηλώσεις να έχουν διαφορετικές προτεραιότητες ως προς τη διαδικασία στο Κυπριακό. Ο μεν Νίκος Χριστοδουλίδης διαμηνύει ότι στόχος παραμένει η σύγκληση άτυπης διευρυμένης, ο δε Τουφάν Έρχιουρμαν υποστηρίζει πως προέχει η δημιουργία καλής ατμόσφαιρας.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης δεν βιάζεται να προδικάσει τις εξελίξεις στο Κυπριακό, εν αναμονή και της καθόδου Ολγκίν. Προσερχόμενος σε εκδήλωση στη Λευκωσία και κληθείς να σχολιάσει ότι φαίνεται να απομακρύνεται το ενδεχόμενο σύγκλησης μιας πενταμερούς, ο Πρόεδρος είπε «δεν θέλω να προδικάσω το αποτέλεσμα της καθόδου της κ. Ολγκίν. Έρχεται πριν το τέλος του μήνα. Πριν να έρθει στην Κύπρο θα συναντηθεί με αρκετούς εμπλεκόμενους, ενδιαφερόμενους στο Κυπριακό σε διάφορες πρωτεύουσες. Αυτό είναι σημαντικό. Ο βασικός στόχος όλων είναι να συγκληθεί αυτή η άτυπη διευρυμένη διάσκεψη».

Σημείωσε ότι θα πρέπει να αναμένεται να έρθει η Ολγκίν «να δούμε και τα αποτελέσματα των επαφών της εκτός Κύπρου, και ακολούθως θα δούμε». Επιθυμία του Προέδρου Χριστοδουλίδη είναι «να συγκληθεί το συντομότερο δυνατόν, αυτή η διευρυμένη διάσκεψη, που θα οδηγήσει στην ανακοίνωση επανέναρξης ουσιαστικών συνομιλιών».

Ο Τουφάν Έρχιουρμαν εμφανίζεται έτοιμος, όπως λέει, για να συναντήσει την προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Όπως μεταδόθηκε στα κατεχόμενα, σε ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στα ΜΚΔ, ο Τ/κ ηγέτης αναφέρθηκε σε τρία ζητήματα που -όπως είπε- απασχολούν τον δημόσιο διάλογο και τα οποία θέλησε να εξηγήσει, στο πλαίσιο της αρχής της διαφάνειας που, όπως ανέφερε, ακολουθεί.

Ως προς το αν διακόπηκαν οι συνομιλίες, ο κ. Έρχιουρμαν αναφέρει ότι οι συζητήσεις σε τεχνικό επίπεδο και οι διπλωματικές επαφές συνεχίζονται και το αίτημά του, στο πλαίσιο της προσέγγισής του που είναι προσανατολισμένη στο αποτέλεσμα, είναι «να επιταχυνθεί η εργασία σε τεχνικό επίπεδο πριν από αυτή τη συνάντηση και η επίσκεψη της κ. Ολγκίν να αποφέρει συγκεκριμένα αποτελέσματα με στόχο τη δημιουργία ατμόσφαιρας λύσης».

Ο Τουφάν Έρχιουρμαν λέει ότι τον ρωτάνε ποια είναι η άποψή του για το «τελετουργικό να βλέπουν μέσα από τείχος» με αφορμή την κυπριακή Προεδρία της ΕΕ (αναφέρεται στις επισκέψεις Ευρωπαίων και άλλων αξιωματούχων στην πράσινη γραμμή στο κέντρο της Λευκωσίας και στο ότι οι επισκέπτες κοιτούν στην κατεχόμενη πλευρά της πόλης μέσα από τα βαρέλια του τείχους). «Ειλικρινά, υπό τις σημερινές συνθήκες, όπως και να το βλέπω, δεν μπορώ να πω ότι το παίρνω πολύ σοβαρά ή ότι το βρίσκω πολύ σοβαρό. Μετά από δεκαετίες άλυτων ζητημάτων και ετών στασιμότητας, η δημιουργία ατμόσφαιρας λύσης στην Κύπρο και η επίτευξη της ίδιας της λύσης, είναι ένα πολύ σοβαρό εγχείρημα!». Συνεχίζουμε τις επαφές και τις προσπάθειες με σοβαρότητα και υπομονή, σύμφωνα με τη βούληση του «λαού» μας για λύση, πρόσθεσε ο Τ/κ ηγέτης.

Για το ζήτημα των απευθείας πτήσεων, ο κ. Έρχιουρμαν αναφέρει ότι οι απευθείας πτήσεις είναι πολύ σημαντικές γι’ αυτούς και δεν θα εγκαταλείψουν τις απαιτήσεις τους σχετικά με αυτό. «Ωστόσο, αυτό δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως δικαιολογία για την αδιέξοδη επίλυση όλων των προβλημάτων που βιώνουμε στον τουρισμό. Αν υπάρχει η σκέψη ότι «δεν υπάρχει τίποτα άλλο που μπορούμε να κάνουμε για τον τουρισμό εκτός αν υπάρχουν απευθείας πτήσεις», δεν συμφωνώ με αυτή τη σκέψη», καταλήγει ο Τ/κ ηγέτης.

Η Άγκυρα δείχνει πάντως να έχει διαφορετικά σχέδια για το κατοχικό καθεστώς. Σύμφωνα με τον Τούρκο αντιπρόεδρο, Τζεβντέτ Γιλμάζ, σκοπός της Τουρκίας είναι να καταστήσει το ψευδοκράτος «ένα αστέρι που λάμπει στην ανατολική Μεσόγειο με την υποδομή του στην εκπαίδευση, την υγεία, την τεχνολογία» κ.λπ. Ο Γιλμάζ υποστήριξε πως η Τουρκία «ως μητέρα πατρίδα και εγγυήτρια» θεωρεί στρατηγική της ευθύνη την ενίσχυση της «πολιτικής κυριαρχίας, της οικονομικής ανθεκτικότητας και της θεσμικής δυνατότητας» του ψευδοκράτους.

Η πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος, Σιλά Ουσάρ Ιντζιρλί, αναφερόμενη στο Κυπριακό είπε πως το κόμμα της υποστηρίζει με αποφασιστικότητα μια δικοινοτική, διζωνική λύση στη βάση της πολιτικής ισότητας. Υποστηρίζοντας ότι δεν θα γίνει θέμα συζήτησης στις διαπραγματεύσεις η πολιτική ισότητα, η Ιντζιρλί υπογράμμισε την ανάγκη για μια διαδικασία με χρονοδιάγραμμα και όχι με ανοικτό τέλος.