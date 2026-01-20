Στο παράδειγμα επένδυσης των 500 χιλιάδων ευρώ που ακούγεται να δίνει ο τέως Διευθυντής του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας, Χαράλαμπος Χαραλάμπους, στρέφεται ο δημόσιος διάλογος γύρω από το πολύκροτο βίντεο που δημοσίευσε ο λογαριασμός «Emily Thompson» στο X. Σε συνέχεια των χθεσινών δηλώσεων του, ο Υφυπουργός Έρευνας και Καινοτομίας, Νικόδημος Δαμιανού, αποκάλυψε ότι ο Αμερικανός επενδυτής είναι η OpenAI, η οποία ενδιαφέρεται να επενδύσει σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην Κύπρο. Η OpenAI είναι η εταιρεία που δημιούργησε το εργαλείο του ChatGPT.

Η συζήτηση άρχισε μετά τη διαβεβαίωση του Γενικού Λογιστή της Δημοκρατίας, Ανδρέα Αντωνιάδη, ότι δεν υπάρχει τέτοια εισφορά στα ταμεία του κράτους. Ακολούθως, ο βουλευτής του ΑΚΕΛ, Χρίστος Χριστοφίδης, σχολιάζοντας την αποκάλυψη του Γενικού Λογιστή, συμπέρανε πως η δωρεά αγνοείται και ισχυρίστηκε ότι τα λεφτά διοχετεύονται αλλού.

Στο περιβόητο βίντεο, ο Διευθυντής του Γραφείου του Προέδρου αναφέρει το παράδειγμα ενός Αμερικανού επενδυτή ο οποίος αποφάσισε να δωρίσει 500,000 ευρώ προς το κράτος. Παράλληλα ισχυρίζεται στο βίντεο ότι γίνονται δωρεές από τους επενδυτές προς το κράτος.

Στη συνέχεια ο Υφυπουργός Καινοτομίας έγραψε στο Χ ότι οι αναφορές στις €500.000 αφορούν ιδιωτική πρωτοβουλία για την προώθηση πιλοτικού προγράμματος εκμάθησης Τεχνητής Νοημοσύνης στα σχολεία, με καθαρά εκπαιδευτικό και κοινωνικό χαρακτήρα.

Οι αναφορές στις €500.000 αφορούν ιδιωτική πρωτοβουλία για την προώθηση πιλοτικού προγράμματος εκμάθησης Τεχνητής Νοημοσύνης στα σχολεία μας, με καθαρά εκπαιδευτικό και κοινωνικό χαρακτήρα.



Για τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία υπάρχει ήδη συντονισμός ανάμεσα στο Υπουργείο…

Ο Χρίστος Χριστοφίδης επανήλθε με νέα ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ και κάλεσε τον Υφυπουργό να ξεκαθαρίσει σε ποιο πρόγραμμα αναφέρεται. Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ διερωτήθηκε εάν πρόκειται για το πρόγραμμα «Experience AI», το οποίο χρηματοδοτείται από την Google.org, ενώ αναφέρθηκε και σε δήλωση του Νικόδημου Δαμιανού την επόμενη μέρα της διαρροής του επίμαχου βίντεο, όπου μιλώντας για τα αποτελέσματα προσπαθειών για επενδύσεις από τις ΗΠΑ, επισήμανε το πρόγραμμα «Experience AI» καθώς και πιλοτικές συζητήσεις με την OpenAI για το «ChatGPT Education» στις Τεχνικές Σχολές, χωρίς κάποια αναφορά σε δωρεές.

Στις 19 Δεκεμβρίου 2025 με επίσημη ανακοίνωση του το Υπουργείο Παιδείας ανακοινώνει την επέκταση στα σχολεία της Κύπρου του προγράμματος Experience AI. Στην επίσημη ανακοίνωση αναφέρεται ότι το πρόγραμμα είναι δωρεάν. Επίσης αναφέρεται ότι το «Experience AI έχει σχεδιαστεί από…

Ο Νικόδημος Δαμιανού, απαντώντας στον Χρίστο Χριστοφίδη, διευκρίνισε ότι η αναφορά του έγινε για το πρόγραμμα «ChatGPT for Education», για το οποίο η Κυβέρνηση βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με την εταιρεία OpenAI από τον Σεπτέμβριο του 2025. Ο Υφυπουργός υποστήριξε πως έχει ανακοινωθεί ξεκάθαρα μαζί με το υπολογιζόμενο κόστος, κατά τη δημοσιογραφική διάσκεψη της 9ης Ιανουαρίου 2026. Λεπτομέρειες δεν έχουν δοθεί, συμπλήρωσε, αφού η διαδικασία για συμφωνία βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η αναφορά στη διευκρινιστική μου απάντηση γίνεται για το Πρόγραμμα "ChatGPT for Education", για το οποίο βρισκόμαστε σε προχωρημένες συζητήσεις με την εταιρεία OpenAI, από τον Σεπτέμβριο του 2025. Έχει ανακοινωθεί ξεκάθαρα μαζί με το υπολογιζόμενο κόστος, κατά τη δημοσιογραφική…

Ο Χρίστος Χριστοφίδης απάντησε ξανά στον Νικόδημο Δαμιανού θέτοντας τα ακόλουθα 5 ερωτήματα:

«1. Στην διάσκεψη σας γίνεται αναφορά στο πρόγραμμα. Ταυτόχρονα δεν γίνεται καμία αναφορά σε οποιαδήποτε εισφορά ή προσφορά.

2. Η διάσκεψη σας έγινε την επομένη που κυκλοφόρησε το βίντεο. Είναι δυνατό την επομένη που κυκλοφόρησε το βίντεο να είχατε μια τέτοια εισφορά προς το δημόσιο σχολείο και να μην αναφέρατε ότι υπάρχει τέτοια εισφορά και για ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα; Όταν η κύρια κριτική που δεχόσασταν ήταν ότι τα λεφτά των εισφορών διοχετεύονταν μόνο προς το Προεδρικό;

3. Γιατί το ΥΠΑΝ στις 19/12/25 ανακοίνωσε την δωρεά που είχε για το πρόγραμμα Experience AI από την Google ενώ εσείς δεν ανακοινώσατε οποιαδήποτε εισφορά- δωρεά με την ανακοίνωση του προγράμματος;

4. Πως μπορεί Νιόβρη-Δεκέμβρη ο διευθυντής του Γραφείου του Προέδρου να αναφερόταν σε εισφορά η οποία αφορούσε πρόγραμμα που ανακοινώθηκε ένα-δυο μήνες μετά και ξεκίνησε να συζητείται μόλις τις προηγούμενες μέρες στο ΥΠΑΝ;

5. Γιατί τόσες μέρες μετά την δημοσιοποίηση του βίντεο δεν ξεκαθάρισε αυτό το ζήτημα και θυμηθήκατε χτες αργά το απόγευμα, μετά από τη δημοσιοποίηση των στοιχείων που απεκόμισα, να αναφερθείτε σε αυτή την εισφορά για το σκοπό που επικαλείστε;»