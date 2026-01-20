ΑΠΟΣΤΟΛΗ – ΦΡΙΞΟΣ ΔΑΛΙΤΗΣ

«Στέκομαι σήμερα ενώπιόν σας ως ο Πρόεδρος του κράτους μέλους που βρίσκεται στο νοτιοανατολικό άκρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του μοναδικού κράτους μέλους που εξακολουθεί να βρίσκεται υπό παράνομη κατοχή, με αίσθημα τιμής και υπερηφάνειας».

Με ιδιαίτερη αναφορά στην τουρκική κατοχή της Κύπρου, διπλή αναφορά στον Ρόμπερ Σουμάν, ένα εκ των αρχιτεκτόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον οποίο τόνισε την προσύλωση στον στόχο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και αναδεικνύοντας τη σημασία της εδαφικής ακεραιότητας της Ευρώπης, με μήνυμα τόσο για το ουκρανικό όσο και για το θέμα της Γροιλανδίας, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης παρουσίασε τους πέντε πυλώνες προτεραιότητων της κυπριακής προεδρίας ενώπιον του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας προσφωνεί την ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Ο Πρόεδρος έκανε εκτενή αναφορά στις προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση, θέτοντας πρώτο στην ατζέντα το ζήτημα της ασφάλειας και υποδεικνύοντας ότι ο πόλεμος έχει επιστρέψει στην Ευρώπη με τη ρωσική επιθετικότητα κατά της Ουκρανίας.

«Η Προεδρία μας ξεκινά σε μια περίοδο καμπής για την Ένωση. Σε μια περίοδο βαθύτατου μετασχηματισμού.

Η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα ραγδαία μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό και γεωοικονομικό περιβάλλον, που χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα. Η διεθνής τάξη στην οποία βασιστήκαμε επί δεκαετίες δεν μπορεί πλέον να θεωρείται δεδομένη.

Ο πόλεμος έχει επιστρέψει στην ήπειρό μας με τη συνεχιζόμενη ρωσική επιθετικότητα κατά της Ουκρανίας.

Η αστάθεια συνεχίζεται στην άμεση γειτονιά της Κύπρου, στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Άνθρωποι δολοφονούνται βάναυσα επειδή αγωνίζονται και διεκδικούν την ελευθερία, μετά από δεκαετίες καταπίεσης.

Θεμελιώδεις αρχές, όπως η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα, δοκιμάζονται και παραβιάζονται απροκάλυπτα», σημείωσε.

Διαμήνυσε την ετοιμότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να απαντήσει με αποφασιστικότητα σε όσους επιχειρούν να υπονομεύσουν τις αξίες και την ενότητά της.

«Διότι το ερώτημα που τίθεται ενώπιόν μας δεν είναι αν βρισκόμαστε εν μέσω καταιγίδας. Αυτό το έχουμε προ πολλού ξεπεράσει.

Το πραγματικό ερώτημα είναι αν θα αρθούμε στο ύψος που επιβάλλουν οι περιστάσεις και κατά πόσο, για ακόμη μία φορά, θα διαμορφώσουμε λύσεις – με τον ευρωπαϊκό τρόπο», τόνισε.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε στη συνέχεια στους πέντε πυλώνες της κυπριακής Προεδρίας.

«Το πρόγραμμα της Προεδρίας μας δομείται γύρω από πέντε αλληλένδετους πυλώνες.

Ο πρώτος πυλώνας είναι η Αυτονομία μέσω της Ασφάλειας, της Άμυνας και της Ετοιμότητας», σημείωσε, επαναφέροντας το ζήτημα της Ουκρανίας και παραλληλίζοντάς το με την περίπτωση της Κύπρου και το αίσθημα ανασφάλειας που βιώνει η χώρα λόγω της τουρκικής επιθετικότητας.

«Από τη δική μας γωνιά της Ένωσης, ως το τελευταίο κράτος μέλος που τελεί υπό κατοχή, το διακύβευμα είναι απολύτως σαφές.

Η Κύπρος γνωρίζει από πρώτο χέρι τι σημαίνει έλλειψη ασφάλειας.

Στεκόμαστε σταθερά και αταλάντευτα στο πλευρό της Ουκρανίας, στηρίζοντας ταυτόχρονα τις διεθνείς προσπάθειες για μια βιώσιμη και διαρκή ειρήνη, πλήρως εναρμονισμένη με τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και με πλήρη σεβασμό της κυριαρχίας και της εδαφικής της ακεραιότητας», ανέφερε.

Μέσα από την ομιλία του, ο Πρόεδρος έστειλε μήνυμα και σε ό,τι αφορά τη Γροιλανδία, διαμηνύοντας τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τη Δανία.

«Γι’ αυτό οφείλουμε να οικοδομήσουμε μια ισχυρότερη ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφάλειας και πρέπει να το πράξουμε τώρα, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης της ασφάλειας στην Αρκτική.

Θέλω να είμαι απολύτως σαφής: στηρίζουμε πλήρως και στεκόμαστε με αλληλεγγύη στο πλευρό της Δανίας και του λαού της Γροιλανδίας», υπογράμμισε.

Η Αυτονομία μέσω της Ανταγωνιστικότητας αποτελεί τον δεύτερο πυλώνα της κυπριακής Προεδρίας.

Όπως ανέφερε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, στον σημερινό κόσμο μόνο μια πιο ανταγωνιστική Ευρώπη μπορεί να είναι μια πιο αυτόνομη Ευρώπη, καθώς η οικονομική ισχύς και η στρατηγική ισχύς βαδίζουν χέρι-χέρι.

«Ανταγωνιστικότητα σημαίνει ικανότητα να επενδύουμε, να καινοτομούμε, να παράγουμε, να αναπτυσσόμαστε. Να ηγούμαστε.

Πρέπει να καταστήσουμε την Ευρώπη ταχύτερη, πιο απλή, πιο έξυπνη», δήλωσε.

Ο τρίτος πυλώνας αφορά την αυτονομία, με τον Πρόεδρο να σημειώνει ότι μια αυτόνομη Ένωση είναι ταυτόχρονα και μια Ένωση ανοικτή στον κόσμο.

«Είναι μια Ένωση που αλληλεπιδρά με τον κόσμο από θέση εσωτερικής ισχύος και αυτοπεποίθησης. Η διεύρυνση βρίσκεται στον πυρήνα αυτού του πυλώνα», είπε.

Υπέδειξε, επίσης, τη στρατηγική σημασία των σχέσεων με τη Νότια Γειτονία και τον Κόλπο, που αποτελούν την άμεση γειτονιά της Κύπρου.

«Το νέο Σύμφωνο για τη Μεσόγειο παρέχει ένα κρίσιμο πλαίσιο συνεργασίας, το οποίο οφείλουμε να ενισχύσουμε με συμπληρωματικές πρωτοβουλίες, όπως ο Διάδρομος Ινδίας – Μέσης Ανατολής – Ευρώπης (IMEC)», ανέφερε.

Ο τέταρτος πυλώνας αφορά μια Ένωση Αξιών για όλους, με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη να θέτει στην κορυφή της ατζέντας το ζήτημα της προσιτής στέγασης.

«Η προσιτή στέγαση έχει αναδειχθεί σε μία από τις σοβαρότερες κοινωνικές προκλήσεις. Αυτό σημαίνει ότι η Ένωση οφείλει να δράσει. Η Κύπρος θα δώσει προτεραιότητα στην προώθηση του Ευρωπαϊκού Σχεδίου για την Προσιτή Στέγαση, με πλήρη σεβασμό στην αρχή της επικουρικότητας και στις εθνικές αρμοδιότητες», δήλωσε.

Αναφέρθηκε, επίσης, στην αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας, στη διασφάλιση πρόσβασης σε ποιοτική προσχολική εκπαίδευση και στην προστασία των ανηλίκων από διαδικτυακές και άλλες απειλές.

«Στο πλαίσιο αυτό, προσβλέπουμε στην προώθηση του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Δράσης κατά του Κυβερνοεκφοβισμού», σημείωσε.

Πρόσθεσε ότι προτεραιότητα αποτελεί και η οικοδόμηση μιας Ένωσης Υγείας, τονίζοντας πως η κυπριακή Προεδρία θα εστιάσει στη βελτίωση της πρόσβασης και της διαθεσιμότητας φαρμακευτικών προϊόντων, στην ενίσχυση των εφοδιαστικών αλυσίδων υγείας και στη βαθύτερη διασύνδεση των συστημάτων υγείας.

Ο πέμπτος πυλώνας αφορά το επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να επισημαίνει ότι θα πρέπει να καταστεί το εργαλείο μέσω του οποίου η Ένωση θα φέρει απτά αποτελέσματα στην άμυνα και την ασφάλεια, στην ανταγωνιστικότητα, στη βιωσιμότητα, στην ανθεκτικότητα και στη συνοχή.

Με δεύτερη αναφορά στον Ρομπέρ Σουμάν, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ολοκλήρωσε την ομιλία του.

«Το μέλλον της Ευρώπης, το μέλλον μας, θα κριθεί τελικά από την ικανότητά μας να δρούμε συλλογικά. Η ενότητα είναι η μεγαλύτερή μας δύναμη.

Και μόνο αν δράσουμε μαζί, διαθεσμικά και διακρατικά, μπορούμε να μετατρέψουμε την ενότητα σε πράξη. Ήταν ο Ρομπέρ Σουμάν που είπε:

“Η Ευρώπη χρειάζεται μια ψυχή, ένα ιδανικό και την πολιτική βούληση να υπηρετήσει αυτό το ιδανικό», υπογράμμισε.