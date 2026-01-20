Δύο μονομερή μέτρα προς όφελος των Τουρκοκύπριων είναι έτοιμος να ανακοινώσει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, αναφέρουν αρμόδιες πηγές, οι οποίες σημειώνουν ωστόσο ότι έχει ζητήσει πρώτα τη θετική τοποθέτηση του Τ/κ ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν.

Σε ερώτηση ως προς το ποιους τομείς αφορούν τα μέτρα αυτά, οι ίδιες πηγές απάντησαν ότι έχουν να κάνουν με την υγεία και την οικονομία.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας φέρεται να μην επιθυμεί να δημιουργηθεί ένταση μεταξύ του και του Τ/κ ηγέτη και γι αυτό έχει ζητήσει τη σύμφωνη άποψή του και αναμένει να την έχει προτού ανακοινώσει τα μέτρα.

Η προσπάθεια, σημειώνουν οι ίδιες πηγές, είναι να δημιουργηθεί μια προσωπική σχέση μεταξύ των δύο.

Την ίδια ώρα, αναφέρουν ότι η προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ Μαρία Άνχελα Ολγκίν αναμένεται να επισκεφθεί την Κύπρο ως το τέλος του μήνα.

Η κ. Ολγκίν θα ταξιδέψει στην Κύπρο έχοντας πρώτα κάνει επαφές σε Γενεύη, Βρυξέλλες και Ουάσιγκτον, προσθέτουν.

Έχει ζητήσει να δει τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, ο οποίος έχει δεχθεί το αίτημά της. Την ίδια ώρα ο Πρόεδρος φέρεται να έχει προτείνει να πραγματοποιηθεί νέα κοινή συνάντηση με την κ. Ολγκίν και τον κ. Έρχιουρμαν, χωρίς ωστόσο να έχει λάβει μέχρι στιγμή απάντηση.

ΚΥΠΕ