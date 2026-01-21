Έτοιμος να ανοίξει τα χαρτιά του και να προβεί και σε μονομερείς χειρονομίες προς την τουρκοκυπριακή πλευρά εμφανίζεται ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, δεδομένου ότι θα παρακαθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων μαζί με τον Τουφάν Έρχιουρμαν. Το μήνυμα αυτό, σύμφωνα με άριστα ενημερωμένες πηγές, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας το έδωσε διά ζώσης και στον ίδιο τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων κατά τις συναντήσεις που είχαν τον περασμένο μήνα.

Όπως είναι σε θέση να γνωρίζει ο «Φ», στις απαιτήσεις και τα προαπαιτούμενα του Έρχιουρμαν θέση της ελληνοκυπριακής πλευράς είναι πως ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα ανοίξει τα χαρτιά του μόνο όταν καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Απ’ εκεί και πέρα το δούναι της ελληνοκυπριακής πλευράς θα εξαρτηθεί από το λαβείν που θα προκύψει από πλευράς Έρχιουρμαν. Γιατί ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, σύμφωνα με ίδιες πληροφορίες, φαίνεται να ξεκαθάρισε προς τον Τουρκοκύπριο συνομιλητή του πως πολλά θα εξαρτηθούν και σ’ ό,τι αφορά τα θέματα που ενδιαφέρουν την ελληνοκυπριακή πλευρά.

Πάντως το ενδεχόμενο οι δύο πλευρές να επιστρέψουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων επί του παρόντος φαίνεται αρκετά απομακρυσμένο λαμβανομένης υπόψη της στάσης που τηρεί η τουρκική πλευρά γενικά αλλά και ο νυν ηγέτης των Τουρκοκυπρίων Τουφάν Έρχιουρμαν.

Όπως σημειώνουν στον «Φ» πηγές προσκείμενες στην ε/κ πλευρά, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης συνομιλώντας τις προηγούμενες ημέρες με τη Μαρία Άνχελα Ολγκίν για διευθέτηση των συναντήσεων που θα έχουν κατά την επίσκεψή της την ερχόμενη εβδομάδα, είχε προτείνει για μια νέα κοινή, τριμερή, συνάντηση με τον Τουφάν Έρχιουρμαν. Ωστόσο, μέχρι και χθες τουλάχιστον δεν υπήρξε καμιά ανταπόκριση από την πλευρά της τουρκοκυπριακής ηγεσίας.

Μια νέα συνάντηση εκτιμάται ότι θα αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στο Κυπριακό μετά την πρώτη κοινή συνάντηση που είχαν τον Δεκέμβριο, όταν η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών ήταν και πάλι στην Κύπρο.

Η Μαρία Άνχελα Ολγκίν την ερχόμενη εβδομάδα θα βρίσκεται στο νησί για νέο κύκλο επαφών και με τους δύο ηγέτες και δεν αποκλείεται μέχρι την άφιξή της να καταφέρει να πραγματοποιηθεί μια νέα τριμερής. Επί το παρόντος όμως ο Τουφάν Έρχιουρμαν το μόνο που δήλωσε δημοσίως ήταν να εκφράσει ετοιμότητα για να συναντηθεί με την Ολγκίν.

Πριν έρθει στη Λευκωσία η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ θα περάσει από την Ουάσιγκτον, τις Βρυξέλλες και τη Γενεύη. Επαφές οι οποίες δεν αποκλείεται να συνδέονται και με τις κινήσεις από πλευράς ΟΗΕ για τη συνέχιση των προσπαθειών στο Κυπριακό.

Χειρονομίες σε οικονομία και υγεία

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης πέραν από τις συναντήσεις με Ολγκίν και Έρχιουρμαν εμφανίζεται έτοιμος και για νέες μονομερείς χειρονομίες προς όφελος της τουρκοκυπριακής κοινότητας. Θέλοντας όμως αυτό να μην ερμηνευθεί από τουρκοκυπριακής πλευράς ως κίνηση που θα βάλει πίεση στον Έρχιουρμαν, ο ίδιος δεν βιάζεται να προβεί στην όποια χειρονομία. Αφήνοντας παράλληλα να διαφανεί ότι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο θα αναμένει να δει εάν από πλευράς του Τουρκοκύπριου συνομιλητή του θα υπάρξει θετική ανταπόκριση σε μια ανάλογη κίνηση.

Επίσης, έχει ξεκαθαριστεί πως αυτές οι χειρονομίες θα είναι μονομερείς και δεν θα αποτελέσουν αντικείμενο συζήτησης, καθώς δεν εντάσσονται στο πλαίσιο των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας θα αφορούν τους τομείς της οικονομίας και της υγείας.

Όσον αφορά τα ΜΟΕ, αυτό που φαίνεται να έχει διαμηνύσει η Λευκωσία, προς τους συνομιλητές της, είναι πως αυτά θα καταστεί πιο εύκολο να συζητηθούν εάν στο μεταξύ έχουν ξεκινήσει συνομιλίες επί της ουσίας του Κυπριακού. Δείχνοντας, κατ’ αυτό τον τρόπο, ότι δεν ευνοεί μόνο συνομιλίες για ΜΟΕ όπως είναι η επιθυμία της τουρκοκυπριακής πλευράς.

Ένα από τα ΜΟΕ που είχε προτείνει ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, και με το οποίο συμφώνησαν οι δύο ηγέτες στην άτυπη πενταμερή της Γενεύης πέρσι τον Μάρτιο, ήταν και η δημιουργία φωτοβολταϊκού πάρκου σε περιοχή της νεκρής ζώνης. Ένα έργο που δεν έχει μέχρι στιγμής προχωρήσει λόγω των προβλημάτων που εγείρει η τουρκοκυπριακή πλευρά.

Και απ’ ό,τι φαίνεται από τα δημοσιεύματα στον τουρκικό Τύπο το συγκεκριμένο έργο θα μείνει στα χαρτιά του ΓΓ ΟΗΕ, αφού η Τουρκία προτίθεται να κατασκευάσει σταθμό παραγωγής ηλιακής ενέργειας στην κατεχόμενη περιοχή της Κύπρου. Με τη δικαιολογία ότι θα τερματιστεί ο «ενεργειακός αποκλεισμός εκ μέρους της ελληνοκυπριακής πλευράς». Την πρόθεση αυτή ανακοίνωσε σε Τούρκους δημοσιογράφους ο Ολγκούν Αμτζιάογλου, λεγόμενος «υπουργός οικονομίας και ενέργειας» του κατοχικού καθεστώτος.