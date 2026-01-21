Πραγματοποιείται την Πέμπτη και Παρασκευή, 22 – 23 Ιανουαρίου 2026, το Άτυπο Υπουργικό Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (JHA). Είναι το πρώτο Άτυπο Συμβούλιο που θα λάβει χώρα, στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ 2026.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Κυπριακής Προεδρίας, την Πέμπτη, 22 Ιανουαρίου, θα γίνει η συνάντηση των αρμόδιων Υπουργών και Υφυπουργών για Εσωτερικές Υποθέσεις. Θα προεδρεύει ο Υφυπουργός Μετανάσταυσης και Διεθνούς Προστασίας Νικόλας Ιωαννίδης και στην ατζέντα θα κυριαρχήσουν συζητήσεις για τις βιώσιμες επιστροφές μεταναστών, τη στήριξη της επανένταξης και για την εξωτερική διάσταση της μετανάστευσης.

Οι αφίξεις των Ευρωπαίων Υπουργών και Υφυπουργών θα γίνουν από τις 9:00 πμ μέχρι τις 10:00 πμ και στις 10:00 πμ θα αρχίσουν οι εργασίες της συνάντησης. Στην απογευματινή συνεδρία, που θα αρχίσει στις 2:30 μμ, θα συζητηθούν θέματα που αφορούν τη ζώνη Σένγκεν και θα προεδρεύσει ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης Κώστας Φυτιρής. Στις 5:00 μμ θα παραχωρηθεί συνέντευξη Τύπου, για την ολοκλήρωση της πρώτης ημέρας του Άτυπου Συμβουλίου.

Την Παρασκευή, 23 Ιανουαρίου, θα λάβει χώρα το Άτυπο Συμβούλιο για θέματα Δικαιοσύνης και θα προεδρεύσει ο κ.Φυτιρής. Οι αφίξεις των Ευρωπαίων Υπουργών και Υφυπουργών θα γίνουν μεταξύ 8:30 πμ – 9:30 πμ. Στις συζητήσεις θα τεθούν θέματα όπως για την καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος, η διασυνοριακή προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και η αντιμετώπιση ανήλικων και νεαρών παραβατών. Με το πέρας των εργασιών θα παραχωρηθεί συνέντευξη Τύπου, στις 3:00 μμ.

ΚΥΠΕ