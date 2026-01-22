«Δεν πρέπει τυχόν μικροδιαφωνίες μας να μας απομακρύνουν από τους θεμελιώδεις στόχους του ευρωπαϊκού οράματος» και «ενωμένοι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε κάθε δυσκολία, ενωμένοι είμαστε πάντα πιο δυνατοί», είπε ο Υφυπουργός Μετανάστευσης, Νικόλας Ιωαννίδης, απευθυνόμενος προς τους Ευρωπαίους εταίρους, κατά την εναρκτήρια τοποθέτησή του στην πρώτη συνεδρίαση της άτυπης Συνόδου Υπουργών Εσωτερικών Υποθέσεων και Δικαιοσύνης.

Η άτυπη Σύνοδος Υπουργών Εσωτερικών Υποθέσεων και Δικαιοσύνης, που πραγματοποιείται κατά το διήμερο 22 και 23 Ιανουαρίου με θέμα τις βιώσιμες προσεγγίσεις στη διαδικασία επιστροφών, αλλά και ενσωμάτωσης μεταναστών στην ΕΕ, είναι η πρώτη άτυπη σύνοδος Υπουργών της ΕΕ, που συνέρχεται στη Λευκωσία στο πλαίσιο της κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

Καλωσορίζοντας του συνέδρους, ο κ. Ιωαννίδης επεσήμανε ότι η Λευκωσία είναι η μόνη πρωτεύουσα της ΕΕ υπό στρατιωτική κατοχή, «που φέρει έντονα τα σημάδια της ιστορίας, αλλά ταυτόχρονα αποτελεί σύμβολο αντοχής, δύναμης και ελπίδας».

Συνέχισε λέγοντας ότι η Κύπρος αποτελεί το νοτιονατολικότερο άκρο της Ενωμένης Ευρώπης, αλλά, αν και απομακρυσμένη από το κέντρο, είναι «βαθιά ριζωμένη στο ευρωπαϊκό της πεπρωμένο, ήδη πολύ πριν την ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση».

«Είμαστε περήφανοι που ανήκουμε στο μεγαλύτερο εγχείρημα ειρηνικής συνεργασίας μεταξύ κρατών που γνώρισε ποτέ η ήπειρός μας, αλλά και ο κόσμος. Ένα εγχείρημα που βασίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη, την αλληλεγγύη και τον σεβασμό στο κράτος δικαίου», σημείωσε, επισημαίνοντας ότι οι Κύπριοι, λόγω της εμπειρίας της κατοχής, αναγνωρίζουν πόσο πολύτιμη είναι η ειρήνη, η συνεργασία και η σταθερότητα.

«Σε μια εποχή κατά την οποία οι θεμελιώδεις αξίες της διεθνούς τάξεως δοκιμάζονται, η σημερινή μας συνάντηση αποτελεί υπενθύμιση του ποιοι είμαστε και τι έχουμε υποδομήσει μαζί», συνέχισε ο Υφυπουργός, απευθύνοντας και μία «προειδοποίηση», όπως είπε, προς τους εταίρους «ότι δεν πρέπει τυχόν μικροδιαφωνίες μας να μας απομακρύνουν από τους θεμελιώδεις στόχους του ευρωπαϊκού οράματος».

Κατέληξε λέγοντας ότι «ενωμένοι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε κάθε δυσκολία, ενωμένοι είμαστε πάντα πιο δυνατοί», ευχαριστώντας παράλληλα τους συνέδρους για την παρουσία τους και ευχόμενος να έχουν την ευκαιρία, παράλληλα με τις εργασίες της Συνόδου, να αισθανθούν την κυπριακή φιλοξενία και να γνωρίσουν στοιχεία του πολιτισμού της χώρας.

Πριν εισέλθει στο κύριο θέμα της συζήτησης, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του προς τον Υπουργό Εσωτερικών της Ισπανίας για το τραγικό ατύχημα μεταξύ αμαξοστοιχιών που συγκλόνισε την Ισπανία πριν από λίγες μέρες. «Επιτρέψτε μου να εκφράσω τα ειλικρινή και βαθύτατα συλλυπητήριά μου για τους συμπολίτες σας που χάθηκαν. Η σκέψη μας είναι μαζί σας σε αυτές τις δύσκολες ώρες», ανέφερε.

