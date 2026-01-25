Ο βουλευτής κ. Νίκος Τορναρίτης, επικεφαλής της κυπριακής αντιπροσωπίας στην Ασιατική Κοινοβουλευτική Συνέλευση (ΑΚΣ), συμμετείχε σήμερα στη συνεδρία του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Συνέλευσης, η οποία πραγματοποιείται ενόψει της Συνόδου της Ολομέλειας, με σκοπό τη συζήτηση και έγκριση της ημερήσιας διάταξης, καθώς και των κειμένων των ψηφισμάτων που υιοθετήθηκαν από τις τέσσερις Μόνιμες Επιτροπές της Συνέλευσης και θα υποβληθούν προς έγκριση από την Ολομέλεια.



Κατά την έναρξη της συνεδρίας, ο κ. Τορναρίτης ψηφίστηκε ομόφωνα στη θέση του Αντιπροέδρου του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΑΚΣ για το 2026. Στο πλαίσιο αυτό, ο Γενικός Γραμματέας της Συνέλευσης προέβη σε ιδιαίτερα τιμητική αναφορά στην πολύχρονη, συνεπή και πολυδιάστατη προσφορά του κ. Τορναρίτη στο έργο και τις δραστηριότητες της ΑΚΣ, υπογραμμίζοντας τη συμβολή του στην ενίσχυση του διαλόγου, της συνεργασίας και της κοινοβουλευτικής διπλωματίας, καθώς και τον ενεργό ρόλο του στην προώθηση των αρχών και στόχων του οργανισμού.



Στην αντιφώνησή του, ο Κύπριος βουλευτής εξέφρασε τις ευχαριστίες του για την εκλογή του καθώς και για την ιδιαίτερη αναφορά στο πρόσωπό του, τονίζοντας ότι αυτή αντανακλά τη διαχρονική παρουσία και τη συμβολή της Βουλής των Αντιπροσώπων και της Κυπριακής Δημοκρατίας εν γένει, για τα συμφέροντα της οποίας εργάστηκε επιμελώς κατά τα δώδεκα χρόνια συμμετοχής του στη Συνέλευση. Ο κ. Τορναρίτης εξέφρασε περαιτέρω την ειλικρινή του συγκίνηση, καθώς, όπως ανέφερε, η ΑΚΣ αποτέλεσε για τον ίδιο όχι μόνο ένα πολιτικό φόρουμ, αλλά έναν χώρο μάθησης, συνεργασίας, αμοιβαίου σεβασμού και ανάπτυξης ουσιαστικών ανθρώπινων σχέσεων.



Υπογράμμισε, τέλος, τη σταθερή και ουσιαστική συμβολή της Κύπρου στο έργο της Συνέλευσης, αναδεικνύοντας τον ρόλο της ως αξιόπιστη γέφυρα διαλόγου και συνεργασίας, καθώς και τη σημασία των σχέσεων εμπιστοσύνης που οικοδομήθηκαν μεταξύ κοινοβουλίων, κρατών και λαών στο πλαίσιο των εργασιών του οργανισμού. Εξέφρασε δε την πεποίθηση ότι οι δεσμοί αυτοί θα παραμείνουν ισχυροί, εκφράζοντας τη βούλησή του να συνεχίσει να βρίσκεται στη διάθεση της Συνέλευσης συμβάλλοντας με όποιο τρόπο μπορεί στο έργο της.