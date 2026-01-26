Σε μια εποχή όπου τα παιδιά και οι έφηβοι μεγαλώνουν μέσα σε οθόνες, πλατφόρμες και αλγορίθμους, το σχολείο δεν μπορεί να μένει αναχρονιστικά σιωπηλό. Η βουλευτής του ΔΗΣΥ Φωτεινή Τσιρίδου, κατέθεσε στην τελευταία Ολομέλεια της Βουλής, πρόταση νόμου για την Διδασκαλία της Ψηφιακής Πολιτότητας και της Ασφαλούς Συμπεριφοράς στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης η οποία έρχεται να καλύψει ένα θεσμικό και κοινωνικό κενό, καθιστώντας τη σχετική εκπαίδευση υποχρεωτική σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία όλων των βαθμίδων.

«Η ψηφιακή πολιτότητα είναι μάθημα ζωής. Με την διδασκαλία της στα σχολεία, δίνουμε στα παιδιά μας τα εργαλεία να κινούνται με ασφάλεια, υπευθυνότητα και κριτική σκέψη στον ψηφιακό κόσμο, πριν τα λάθη γίνουν πληγές. Ήδη αργήσαμε να το κάνουμε», ανέφερε σε δηλώσεις της στον «Φ», η βουλευτής Λεμεσού.

Στόχος της πρότασης νόμου είναι να εξοπλιστούν οι μαθητές με βασικές γνώσεις για το τι συνιστά νόμιμη και παράνομη συμπεριφορά στο ψηφιακό περιβάλλον, πριν τα λάθη μετατραπούν σε ποινικά, κοινωνικά ή ψυχικά τραύματα. Να μάθουν να κινούνται υπεύθυνα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, να σέβονται την ιδιωτική ζωή, τα προσωπικά δεδομένα και τα δικαιώματα των άλλων, αλλά και να αναπτύσσουν ψυχική ανθεκτικότητα και την ικανότητα να ζητούν βοήθεια όταν τη χρειάζονται.

Σημαντικό είναι επίσης το γεγονός ότι η πρόταση νόμου δεν ποινικοποιεί τη μαθητική συμπεριφορά ούτε περιορίζει την ελευθερία της έκφρασης. Αντίθετα, όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, υιοθετεί μια καθαρά προληπτική, παιδαγωγική και εκπαιδευτική προσέγγιση, προσαρμοσμένη στην ηλικία και το επίπεδο ωριμότητας των μαθητών. Η έμφαση δίνεται στην κατανόηση των συνεπειών, στην καλλιέργεια κριτικής σκέψης και στην υπεύθυνη συμμετοχή στον ψηφιακό δημόσιο χώρο.

Όπως αναφέρεται, η πολιτεία έχει καθήκον να διασφαλίσει ότι όλα τα παιδιά, ανεξαρτήτως κοινωνικού ή οικογενειακού υπόβαθρου, έχουν πρόσβαση σε βασικές γνώσεις προστασίας και αυτοπροστασίας στο διαδίκτυο. Η συγκεκριμένη πρόταση νόμου θεμελιώνει αυτή την ευθύνη με ένα σαφές, εφαρμόσιμο και ελέγξιμο πλαίσιο.

Σημειώνεται ακόμα, ότι η καθιέρωση της διδασκαλίας της ψηφιακής πολιτότητας δεν είναι απλώς μια εκπαιδευτική καινοτομία. Είναι μια αναγκαία θεσμική παρέμβαση με έντονο κοινωνικό και προληπτικό χαρακτήρα. ‘Ενα ουσιαστικό βήμα για την προστασία των ανηλίκων, την ενίσχυση της ψηφιακής δημοκρατίας και την προσαρμογή της εκπαίδευσης στις πραγματικές συνθήκες της σύγχρονης κοινωνίας.

Στην αιτιολογική έκθεση της πρότασης νόμου, αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι σκοπός της πρότασης νόμου είναι η θέσπιση του περί Υποχρεωτικής Διδασκαλίας της Ψηφιακής Πολιτότητας και της Ασφαλούς Συμπεριφοράς στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης στα Σχολεία Νόμου, ώστε να καταστεί υποχρεωτική η διδασκαλία της ψηφιακής πολιτότητας και της ασφαλούς συμπεριφοράς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία όλων των βαθμίδων», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

​