Ο Γενικός Λογιστής της Δημοκρατίας και ταμίας του Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης δεν θα καταθέσει τελικά στην κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών τα ονόματα των χορηγών του ταμείου καθώς και τις εισφορές στις οποίες προέβησαν από το 2020 και μετά. Για την εξέλιξη αυτή ενημέρωσε ο ίδιος με σχετική επιστολή προς τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών, επικαλούμενος γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας.

Σύμφωνα με όσα γράφει ο Ανδρέας Αντωνιάδης στην επιστολή του προς τον Δημήτρη Δημητρίου, η Νομική Υπηρεσία στη γνωμάτευση της αναφέρει ότι «δεν συντρέχει νομική βάση για την κοινολόγηση των ζητούμενων στοιχείων και ότι η ανταπόκριση στο αίτημα ενδέχεται να εκθέσει τον ΑΦΚΣ σε διοικητικές κυρώσεις». Ο Γενικός Λογιστής σημειώνει πως δεν μπορεί να ικανοποιήσει το αίτημα της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών, καθώς «τυχόν κατάθεση των ζητούμενων στοιχείων θα παραβίαζε το ενωσιακό δίκαιο και τις αρχές προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα».

Ακόμα, ο κ. Αντωνιάδης προσθέτει πως αν η Επιτροπή επιθυμεί να υποβάλει εκ νέου σχετικό αίτημα, αυτό θα πρέπει να είναι «επαρκώς αιτιολογημένο», και να περιορίζεται στα «απολύτως αναγκαία δεδομένα».

Σε αυτή την περίπτωση ο Ανεξάρτητος Φορέας Κοινωνικής Στήριξης θα μπορεί να δώσει περαιτέρω στοιχεία υπό τους ακόλουθους όρους:

Ο Γενικός Λογιστής να μεριμνήσει ώστε τα ονόματα των φυσικών προσώπων να αντικατασταθούν με τα αρχικά τους και ώστε η εταιρική επωνυμία των νομικών προσώπων να μην οδηγεί σε εξακρίβωση της ταυτότητας φυσικού προσώπου, βάσει της Απόφασης του Α.Σ.Δ. ημερομηνίας 11 Απριλίου 2025.

Ο Γενικός Λογιστής να μεριμνήσει ώστε να περιοριστεί η ικανοποίηση του αιτήματος σε μικρότερη των 6 ετών χρονική περίοδο με σκοπό να διασφαλιστεί ότι η ΒτΑ δεν θα αποκτήσει πρόσβαση στο μεγαλύτερο μέρος του συνόλου του εν λόγω αρχείου

Ο Γενικός Λογιστής να μεριμνήσει ώστε τα εν λόγω στοιχεία και δεδομένα που θα διαβιβαστούν τηρουμένων των Όρων 1 και 2 πιο πάνω διαβαθμιστούν ως εμπιστευτικά, ώστε να τύχουν ανάλογου χειρισμού ως εμπιστευτικά έγγραφα από τη ΒτΑ, με σκοπό να αποφευχθούν οποιεσδήποτε μη εξουσιοδοτημένες προσβάσεις ή διαρροή των εγγράφων αυτών.

Αυτούσια η επιστολή του Γενικού Λογιστή προς τον πρόεδρο της Επιτροπής Θεσμών:

Υπενθυμίζεται ότι ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών, Δημήτρης Δημητρίου, με επιστολή του προς τον Γενικό Λογιστή στις 15 Ιανουαρίου ζήτησε στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου να αποσταλούν το συντομότερο δυνατό τα ακόλουθα στοιχεία: