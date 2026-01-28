Πρότυπο διαφάνειας, ακεραιότητας και ανεξαρτησίας ευελιπιστεί να καταστεί το Άλμα, δίνοντας στη δημοσιότητά λίστα με τις εισφορές ιδιωτών προς το κίνημα. Το Άλμα αποσαφηνίζει ότι επιθυμεί λίγα χρήματα από πολλούς και ότι όρισε ταβάνι τα €25.000 από φυσικά πρόσωπα και μόνο μέσω τραπέζης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η προσπάθεια για τη δημιουργία, τη λειτουργία και τη δράση του Κινήματός μας στηρίζεται αποκλειστικά σε εθελοντές, κάτι το οποίο θα συνεχίσει να γίνεται. Υπάρχουν, ωστόσο, βασικές λειτουργικές δαπάνες, για τις οποίες απαιτείται οικονομική κάλυψη.

Παρότι η νομοθεσία στην Κύπρο επιτρέπει στα πολιτικά κόμματα να λαμβάνουν μέχρι και €50.000 ετησίως από το ίδιο πρόσωπο, και κατ’ επέκταση εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ από ομίλους εταιρειών, εμείς, με βάση το Καταστατικό μας, επιλέξαμε ένα αυστηρότερο και πιο ηθικό πλαίσιο.

Το κάναμε συνειδητά, γιατί θέλουμε το Άλμα να αποτελέσει πρότυπο διαφάνειας, ακεραιότητας και ανεξαρτησίας από μεγάλα οικονομικά συμφέροντα.

Η φιλοσοφία μας είναι απλή: Λίγα από πολλούς – όχι πολλά από λίγους.

Θέλουμε ένα Κίνημα που να στηρίζεται από τους πολίτες, όχι από μεγάλους χρηματοδότες. Ένα Κίνημα που θα λογοδοτεί μόνο στους πολίτες και όχι σε χρηματοδότες

Τι προβλέπει το Καταστατικό μας:

• Ανώτατο ποσό ιδιωτικής εισφοράς: €25.000 ετησίως ανά φυσικό πρόσωπο ή όμιλο συνδεδεμένων εταιρειών/προσώπων.

• Καμία εισφορά σε μετρητά – μόνο τραπεζικές συναλλαγές.

• Δεν γίνονται δεκτές εισφορές από πρόσωπα με φορολογικές οφειλές, ποινικές καταδίκες, αδειοδοτημένες εταιρείες στοιχημάτων/καζίνο, αλλοδαπούς κ.λπ.

• Όλες οι εισφορές άνω των €500 δημοσιοποιούνται στην ιστοσελίδα μας μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από τότε που έγιναν.

• Εισφορές κάτω των €500 απλώς καταγράφονται και ελέγχονται από τον Γενικό Ελεγκτή, όπως προβλέπει η νομοθεσία.

Στη βάση των πιο πάνω, δίνουμε σήμερα στη δημοσιότητα τις εισφορές που έχουμε λάβει από τον Δεκέμβριο του 2025.

α/α Ημερ. εμβάσματος Ονοματεπώνυμο ή όνομα εταιρείας ΑΔΤ ή ΗΕ Ποσό 1 02/12/2025 Φυσικό Πρόσωπο 1 450 2 02/12/2025 Φυσικό Πρόσωπο 2 100 3 03/12/2025 Φυσικό Πρόσωπο 3 500 4 5/12/2025 Φυσικό Πρόσωπο 4 30 5 8/12/2025 Φυσικό Πρόσωπο 5 500 6 8/12/2025 Φυσικό Πρόσωπο 6 499 7 8/12/2025 Φυσικό Πρόσωπο 7 200 8 8/12/2025 Ιωάννης Κάννας 600 9 10/12/2025 Φυσικό Πρόσωπο 9 80 10 16/12/2025 Φυσικό Πρόσωπο 10 100 11 16/12/2025 Φυσικό Πρόσωπο 11 100 12 22/12/2025 Φυσικό Πρόσωπο 12 200 13 22/12/2025 Φυσικό Πρόσωπο 13 100 14 23/12/2025 Φυσικό Πρόσωπο 14 50 15 29/12/2025 Φυσικό Πρόσωπο 15 499 16 29/12/2025 Φυσικό Πρόσωπο 16 150 ΣΥΝΟΛΟ 4.158

Όποιος ή όποια επιθυμεί να στηρίξει οικονομικά το Άλμα, μπορεί να στείλει μήνυμα στο info@almacy.org , αναγράφοντας το όνομά του/της όπως φαίνεται στην ταυτότητα, τον αριθμό κυπριακής ταυτότητας και την Επαρχία στην οποία διαμένει. Στη συνέχεια θα επικοινωνήσουμε εμείς μαζί του/της, για την παροχή των τραπεζικών μας στοιχείων και για περαιτέρω καθοδήγηση.

Με τη δική σας συμβολή, μπορούμε να χτίσουμε ένα κόμμα συμμετοχικό, σύγχρονο και πραγματικά ανεξάρτητο από οικονομικά συμφέροντα.

Παράλληλα, υλοποιούμε στην πράξη τη δική μας δέσμευση για πλήρη διαφάνεια και τη διασφάλιση ότι κάθε εισφορά χρησιμοποιείται για την κοινή, συλλογική μας προσπάθεια.