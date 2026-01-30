Η Τουρκία χρησιμοποίησε και πάλι το Πακιστάν προκαλώντας μίνι κρίση με την υιοθέτηση του ψηφίσματος για την ανανέωση της θητείας της ΟΥΝΦΙΚΥΠ. Το Πακιστάν έσπασε τη σιωπηλή διαδικασία, επιχειρώντας, σύμφωνα με πληροφορίες μας, να εντάξει στο κείμενο μια πιο θετική αναφορά για την Τουρκία.

Για τη Λευκωσία η κίνηση αυτή δεν αποτελεί έκπληξη, καθώς συμβαίνει σχεδόν κάθε φορά που το Πακιστάν κατέχει θέση εντός του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, ως μη μόνιμο μέλος. Η κίνηση αυτή του Πακιστάν δεν προκάλεσε ιδιαίτερη ανησυχία στην κυπριακή Κυβέρνηση μιας και ήδη είχε προδιαγραφεί η τύχη του ψηφίσματος. Από νωρίς είχε ξεκαθαρίσει πως το ψήφισμα για ανανέωση της θητείας της ΟΥΝΦΙΚΥΠ θα περάσει ομόφωνα και χωρίς δυσκολία.

Το ψήφισμα, σύμφωνα και με τον προγραμματισμό του ΣΑ ΟΗΕ, είχε αποφασιστεί να εγκριθεί σε ψηφοφορία που θα πραγματοποιείτο στις 10 χθες βράδυ. Ωστόσο, μετά το σπάσιμο της σιωπηρής διαδικασίας η ψηφοφορία μετατέθηκε για σήμερα Παρασκευή.

Η πρώτη αντίδραση της Λευκωσίας

Σχολιάζοντας την όλη εξέλιξη ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι το Πακιστάν είχε θέσει σχόλια τα οποία «δεν είναι θετικά για τη δική μας πλευρά». «Εκείνο που έχω ενημερωθεί σήμερα το πρωί είναι ότι το Πακιστάν έχει σπάσει τη σιωπηλή διαδικασία στην οποία είχε τεθεί το ψήφισμα. Έχει προωθήσει κάποια σχόλια. Είναι μια διαδικασία που έγινε και στο παρελθόν και θα συνεχιστούν οι διαβουλεύσεις», ανέφερε.

Προέχουν τα ΜΟΕ λέει η Αθήνα

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας, Γιώργος Γεραπετρίτης βρέθηκε στη Νέα Υόρκη και είχε συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες. Ο Γ. Γεραπετρίτης, στις δηλώσεις του μετά το πέρας τη συνάντησης, είπε ότι το Κυπριακό αποτέλεσε κεντρικό θέμα, με αναφορά στις επαφές της προσωπικής απεσταλμένης του ΓΓ ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, στην Κύπρο και στα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, επισημαίνοντας ότι «όταν ωριμάσουν οι συνθήκες και υπάρξει κάποια απτή εξέλιξη στα ζητήματα τα οποία έχουμε σήμερα και έχουν να κάνουν με τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, τότε θα υπάρξει και νέα συνάντηση σε διευρυμένη μορφή».

Υπογράμμισε ότι το Κυπριακό βρίσκεται «πολύ ψηλά στην ατζέντα» του Γενικού Γραμματέα και σημείωσε ότι πρόκειται για ζήτημα που «πληγώνει τη διεθνή νομιμότητα και είναι σημαντικό να μπορέσει να βρει τη λύση του προς όφελος της Κύπρου, αλλά και της διεθνούς ασφάλειας».

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης στις δηλώσεις του ρωτήθηκε εάν είχε οποιαδήποτε επικοινωνία με τον Έλληνα ΥΠΕΞ. Ανέφερε ότι μαζί με τον Γ. Γεραπετρίτη μίλησε δύο φορές ο υπουργός Εξωτερικών, Κωνσταντίνος Κόμπος πριν από τη συνάντηση με τον ΓΓ.

Ο ΠτΔ σχολίασε πάντως έμμεσα τα όσα είπε ο Έλληνας ΥΠΕΞ. Κληθείς να σχολιάσει τις δηλώσεις της προσωπικής απεσταλμένης του ΓΓ ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, ότι δεν θα έχουμε σύντομα μια διευρυμένη διάσκεψη για το Κυπριακό, είπε ότι «από δικής μας πλευράς είμαστε έτοιμοι και για νέα τριμερή και για διευρυμένη διάσκεψη εντός της Προεδρίας. Η επανέναρξη των συνομιλιών είναι η ύψιστη προτεραιότητα και δεν επηρεάζεται καθόλου είτε ο χρόνος μου είτε η βούλησή μου από το γεγονός ότι έχουμε την Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ», ανέφερε.

Εκδήλωση στον Άγιο Δομέτιο

Στο μεταξύ, χθες πραγματοποιήθηκε ειδική τελετή για την επέκταση του σημείου διέλευσης στον Άγιο Δομέτιο στην παρουσία των δύο διαπραγματευτών. Μιλώντας εκ μέρους της Ολγκίν ο ειδικός αντιπρόσωπος του ΓΓ, Χασίμ Ντιάν, ευχαρίστησε ιδιαίτερα την ΕΕ για τη χρηματοδότηση. Τόνισε ότι τέτοιες βελτιώσεις σε υποδομές για τον κόσμο αντιπροσωπεύουν συγκεκριμένα βήματα προόδου, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη και βελτιώνοντας την καθημερινή ζωή όλων των Κυπρίων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των Ηνωμένων Εθνών, το πολυαναμενόμενο έργο που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και υλοποιείται από το UNDP σε στενό συντονισμό με την Τεχνική Επιτροπή για τα Οδοφράγματα, στοχεύει στη βελτίωση της υποδομής και της χωρητικότητας του σημείου διέλευσης, διευκολύνοντας την αυξημένη κυκλοφορία και επαφή μεταξύ των κοινοτήτων.

«Τα Ηνωμένα Έθνη στην Κύπρο παραμένουν προσηλωμένα στην υποστήριξη όλων των Κυπρίων στις προσπάθειές τους για ένα ειρηνικό και κοινό μέλλον», κατέληξε η ανακοίνωση της ΟΥΝΦΙΚΥΠ.