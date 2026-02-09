Εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας, όπως φαίνεται, θα θέσει την Ειρήνη Χαραλαμπίδου το ΑΚΕΛ, μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε σήμερα η βουλεύτρια με τον Γενικό Γραμματέα του κόμματος Στέφανο Στεφάνου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την επικοινωνία διαφάνηκε ότι δεν υπάρχει σύγκλιση απόψεων μεταξύ των δύο πλευρών, ενώ η κ. Χαραλαμπίδου επανέλαβε ότι δεν θα αναλάβει τα ηνία για ένα Παρατηρητήριο Διαφθοράς που τις πρότεινε ο Γενικός Γραμματέας και θα δημιουργείτο από το ΑΚΕΛ.

Ο Στέφανος Στεφάνου ζήτησε από την Ειρήνη Χαραλαμπίδου να αντιπροτείνει κάτι άλλο, με την ίδια να του διαμηνύει πως επιθυμεί να συνεχίσει την κοινοβουλευτική της δράση, όπως έκανε τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια.

Αυτό, ωστόσο, εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να γίνει, καθότι το ΑΚΕΛ έχει ολοκληρώσει τις διαδικασίες του και έχει συμπληρώσει το ψηφοδέλτιό του. Ως γνωστόν, η Ειρήνη Χαραλαμπίδου έχει συμπληρώσει το όριο των τριών συνεχόμενων θητειών στα έδρανα του ΑΚΕΛ και δεν δικαιούται νέας θητείας.

Μάλιστα, όπως όλα δείχνουν, το ΑΚΕΛ θα ζητήσει από την κ. Χαραλαμπίδου να παραδώσει την προεδρία στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Σημειώνεται ότι η κ. Χαραλαμπίδου, ερωτηθείσα σχετικά από το philenews, ανέφερε “ουδέν σχόλιο επί του παρόντος” και πρόσθεσε: “Θα αναμένω την τελική απόφαση του κόμματος”.

Ως εκ τούτου, το Πολιτικό Γραφείο του ΑΚΕΛ αναμένεται να εκδώσει αύριο ανακοίνωση για τον τερματισμό της συνεργασίας με την Ειρήνη Χαραλαμπίδου και την τελική του απόφαση.

Πάντως, σε ό,τι αφορά το πολιτικό μέλλον της κ. Χαραλαμπίδου και όπως έγραψε ο «Φ» σε προηγούμενο ρεπορτάζ του, είναι γνωστό ότι της έχει ζητηθεί συνάντηση με τη Γραμματεία του Κινήματος Άλμα, όπως άλλωστε έχει δηλώσει και ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης, προκειμένου να συζητηθεί το ενδεχόμενο συνεργασίας των δύο πλευρών ενόψει των βουλευτικών εκλογών. Αυτό που τέθηκε σε προηγούμενη συνάντηση της κ. Χαραλαμπίδου με τον κ. Στεφάνου είναι ότι πρέπει να γίνει κατανοητό πως δεν μπορεί να παραμείνει μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΑΚΕΛ, την ώρα που συζητά συνεργασία ή υποψηφιότητα με άλλο κόμμα.