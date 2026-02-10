Αποκλειστική συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης, στην αμερικανική εφημερίδα με έδρα την Ουάσινγκτον Breitbart News, παραχώρησε ο Υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος, ο οποίος μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τράμπ, σημειώνοντας ότι βρίσκεται στην μοναδική θέση για «να αναδιαμορφώσει την παγκόσμια τάξη και να επηρεάσει τις παγκόσμιες εξελίξεις με τρόπο που δεν έχει επιχειρήσει Αμερικανός πρόεδρος εδώ και γενιές».

Ο Κόμπος βρέθηκε στην Ουάσιγκτον για το Delphi Forum in D.C., την αμερικανική εκδοχή του ετήσιου φόρουμ που πραγματοποιείται στην Ελλάδα, στους Δελφούς, στην ορεινή περιοχή της αρχαίας πόλης. Συμμετείχε μαζί με άλλους Έλληνες και Κύπριους πολιτικούς που έχουν χαρτοφυλάκια στους τομείς της άμυνας, των πληροφοριών, των εξωτερικών υποθέσεων και της οικονομίας, σε συζητήσεις με Αμερικανούς και άλλους αξιωματούχους, καθώς και με πρόσωπα με επιρροή.

Σε ότι αφορά τις ευρώ-αμερικανικές σχέσεις και το τεταμένο κλίμα που διαμορφώθηκε το τελευταίο διάστημα, ο Υπουργός Εξωτερικών, υποστήριξε ότι «η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί και δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως αντίπαλος. Αντιθέτως, βλέπουμε ότι υπάρχει σημαντικό δυναμικό για την ενίσχυση της σχέσης, τόσο στον τομέα του εμπορίου όσο και σε μια σειρά ζητημάτων που μας επηρεάζουν αμφότερους, από τη μετανάστευση μέχρι διάφορους φακέλους πολιτικής, τη συνδεσιμότητα και άλλα».

Για τον ρόλο της Κύπρου, ο κ. Κόμπος είπε ότι έχει πλέον έναν συγκεκριμένο ρόλο και ότι έχει διαμορφώσει μια εξωτερική πολιτική με επίκεντρο τόσο την ΕΕ όσο και τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ παράλληλα διαδραματίζει έναν ιδιαίτερα χρήσιμο περιφερειακό ρόλο στον αραβικό κόσμο και στο Ισραήλ. «Είμαστε πρόθυμοι να αναλάβουμε αυτόν τον ρόλο, να λειτουργήσουμε ως σημείο εισόδου, ως σημείο επαφής, ως ένας εταίρος με τον οποίο μπορούν να γίνονται αυτού του είδους οι συζητήσεις, ανάλογα με το αντικείμενο. Και πρόκειται για μια χώρα που δεν έχει ίδιον όφελος στα μεγάλα ζητήματα», είπε ο Υπουργός.

Υποστήριξε επίσης ότι η Κύπρος για σειρά λόγων, όπως η εξωτερική της πολιτική, το δίκτυο των σχέσεων της, την γεωγραφική της θέση, την οικονομία, καθώς και για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ως κόμβος συνδεσιμότητας με μια ευρύτερη περιοχή που βρίσκεται στο επίκεντρο του έντονου ενδιαφέροντος των Ηνωμένων Πολιτειών. «Εξελίσσονται οι μεγάλες τεχνολογικές αλλαγές, η τεχνητή νοημοσύνη, οι ενεργειακοί πόροι, όλα συγκλίνουν σε αυτό το μέρος του κόσμου, και εμείς βρισκόμαστε στη μοναδική θέση να αποτελούμε γέφυρα ανάμεσα στη Μέση Ανατολή, την ευρύτερη Μέση Ανατολή, και την Ευρώπη. Και η ιδιότητα της Κύπρου ως κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν αποτελεί μειονέκτημα σε αυτή την περίπτωση. Αντιθέτως, λειτουργεί ως μέσο για την ανάπτυξη επιχειρηματικών και στρατηγικών σχέσεων με τη Μέση Ανατολή, ταυτόχρονα».

Πρόσθεσε ότι «φέρνουμε στο τραπέζι μια πολύ ξεκάθαρη προσέγγιση ως προς τη σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πρόκειται για προσέγγιση που βασίζεται στην εξωστρέφεια, στη δημιουργία θετικών ατζεντών, στον διάλογο, στον εντατικοποιημένο διάλογο και στη σαφή κατανομή του ποιος κάνει τι σε κάθε περίπτωση».

Στο καυτό ζήτημα, τις αμερικανικής εμπλοκής στην ΕΕ, ο Κωνσταντίνος Κόμπος είπε ότι η Κύπρος, σε αντίθεση με άλλα ευρωπαϊκά κράτη επιζητά μεγαλύτερη εμπλοκή των ΗΠΑ. Υποστήριξε ότι υπάρχει σημαντικό περιθώριο συνεργασίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες υπό τον Τραμπ, αλλά και πέραν της τρέχουσας περιόδου, προσθέτοντας ότι ενθαρρύνει τους Ευρωπαίους εταίρους του να κινηθούν προς αυτή την κατεύθυνση. Όπως υποστήριξε, περισσότερος διάλογος και ουσιαστική εμπλοκή αποτελούν το κλειδί για την εξεύρεση κοινού εδάφους.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης και όσον αφορά την νέα παγκόσμια τάξη που έφερε με τις αποφάσεις του ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Κωνσταντίνος Κόμπος είπε ότι «ο κόσμος αλλάζει, η παγκόσμια τάξη μεταβάλλεται, και οι Ηνωμένες Πολιτείες ηγούνται αυτής της αλλαγής. Μπορούμε να ελπίζουμε ή να ευχόμαστε ότι τα πράγματα θα επιστρέψουν στον τρόπο που θα θέλαμε ή στον τρόπο που γίνονταν παλαιότερα. Αυτό όμως δεν είναι η πραγματικότητα. Εμείς αντιμετωπίζουμε τον κόσμο όπως είναι, όχι όπως θα θέλαμε να είναι. Και μέρος αυτής της πραγματικότητας είναι η διατλαντική σχέση, την οποία οφείλουμε να ενισχύσουμε από κοινού, υπερβαίνοντας τις όποιες διαφορές ενδέχεται κατά καιρούς να προκύπτουν».

Στο ενδεχόμενο, ο Αμερικανός Πρόεδρος να επισκεφθεί την Κύπρο, ο Υπουργός Εξωτερικών, δήλωσε ότι «κανένας Αμερικανός πρόεδρος δεν έχει επισκεφθεί ποτέ την Κύπρο κατά τη διάρκεια της θητείας του. Ο Τραμπ θα γινόταν δεκτός με ανοιχτές αγκάλες εάν αποφάσιζε να επισκεφθεί τη χώρα».

«Θα ήταν ο πρώτος Αμερικανός πρόεδρος», είπε ο Κόμπος. «Στο παρελθόν είχαμε επισκέψεις αντιπροέδρων, αλλά μέχρι εκεί. Ο πρόεδρος όχι μόνο είναι ευπρόσδεκτος, αλλά πιστεύω ότι θα ήταν μια εξαιρετική ευκαιρία να δει πώς εξελίσσονται τα πράγματα στο δικό μας μέρος του κόσμου και να επισκεφθεί μια χώρα που είναι ιδιαίτερα φιλική προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αν προσγειωθεί στην Κύπρο, θα διαπιστώσει άμεσα την εγγύτητά μας με όλες τις χώρες της περιοχής πρόκειται για ζήτημα λεπτών».

Περιγράφοντας το προφίλ της Κύπρου, στην εφημερίδα, ο Κόμπος είπε ότι «είμαστε χριστιανική χώρα. Ενδιαφερόμαστε βαθιά για τους χριστιανικούς πληθυσμούς της περιοχής μας, ιδιαίτερα σε χώρες όπου αποτελούν μειονότητες, όπως για παράδειγμα στη Συρία. Έχουμε αναλάβει πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση και χρηματοδοτούμε έργα στήριξης αυτών των κοινοτήτων.

Δεύτερον, έχουμε πολύ στενές σχέσεις με χώρες των Συμφωνιών του Αβραάμ, με το Ισραήλ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, που είναι στρατηγικοί μας εταίροι. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό και πολύτιμο σε ό,τι αφορά το μέλλον της περιοχής, η οποία έχει τεράστιες προοπτικές, είτε μιλάμε για ενεργειακούς πόρους είτε για συνδεσιμότητα. Στο τέλος της ημέρας, το ζητούμενο είναι να διευκολυνθεί αυτή η πρόοδος και σε αυτό μπορούμε να βοηθήσουμε.

Η ιδιότητα της Κύπρου ως κράτους-μέλους της ΕΕ προσθέτει ένα επιπλέον επίπεδο, καθώς το ρυθμιστικό πλαίσιο, η ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίων και ανθρώπινου δυναμικού, η ελευθερία εγκατάστασης, αποτελούν κρίσιμους μοχλούς ανάπτυξης», είπε μεταξύ άλλων ο Υπουργός.

«Έλληνες και Κύπριοι, από την αρχαιότητα έως σήμερα, είναι γνωστοί για τη ναυτιλιακή τους παράδοση. Ο Κόμπος υποστήριξε ότι «οι θαλάσσιες οδοί θα αποτελέσουν το μέλλον» της παγκόσμιας οικονομικής και γεωπολιτικής ισχύος, καθορίζοντας ποια κράτη και ποιοι πολιτισμοί θα ευημερήσουν. Κατά την πρώτη θητεία Τραμπ θεσμοθετήθηκε μέσω του Κογκρέσου το γεωπολιτικό σχήμα 3+1 (ΗΠΑ–Ελλάδα–Κύπρος–Ισραήλ). Σήμερα, στόχος είναι η περαιτέρω εμβάθυνση αυτού του πλαισίου, πέραν του ενεργειακού τομέα όπου ήδη δραστηριοποιούνται αμερικανικές εταιρείες όπως η ExxonMobil και η Chevron και η σύνδεσή του με ευρύτερες γεωοικονομικές πρωτοβουλίες όπως ο IMEC.

«Πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε. Πρόκειται για την ανάπτυξη υποδομών για τις θαλάσσιες οδούς», είπε ο Κόμπος. «Οι συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου είναι εξαιρετικές, αλλά πρέπει να εφαρμοστούν. Και η βάση του παγκόσμιου εμπορίου είναι η ναυτιλία. Η Κύπρος έχει πολλά να προσφέρει. Έχουμε τον 11ο μεγαλύτερο εμπορικό στόλο παγκοσμίως, πάνω από το 20% της διαχείρισης πλοίων τρίτων χωρών γίνεται από εμάς. Για τις ΗΠΑ, το 3+1 και η παρουσία τους στην περιοχή είναι κρίσιμα. Για εμάς, πρέπει να αξιοποιηθεί πλήρως. Υπάρχει πολιτική βούληση, χρειάζεται εφαρμογή και περαιτέρω επέκταση».

Ο Κόμπος σημείωσε ότι με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο υπάρχουν σημαντικά περιθώρια συνεργασίας, αναφέροντας ως χαρακτηριστικό παράδειγμα την ένταξη της Κύπρου στο Πρόγραμμα Απαλλαγής Βίζας (Visa Waiver Program).

«Αυτή είναι μια σχέση που έχει νόημα», είπε. «Δεν κοστίζουμε τίποτα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν ζητούμε χρηματοδότηση. Θέλουμε να αξιοποιήσουμε στο έπακρο τις πολιτικές μας σχέσεις. Έχουμε καλύψει όλα τα τεχνικά κριτήρια για το Visa Waiver, με ποσοστό απορρίψεων μόλις 2,55%, τέταρτο χαμηλότερο στον κόσμο. Η Κύπρος δεν πρόκειται να “πλημμυρίσει” τις ΗΠΑ με μετανάστες. Το ζητούμενο είναι η διευκόλυνση των επιχειρηματικών και διαπροσωπικών επαφών. Ο κόσμος αλλάζει και πρέπει να είμαστε ενεργοί και εποικοδομητικοί».

Τέλος, αναφέρθηκε στον ρόλο της Κύπρου στη διαχείριση εντάσεων στη Μέση Ανατολή, στη Συρία και στη Γάζα, υπογραμμίζοντας ότι η Κύπρος έχει αποστείλει πάνω από 32.000 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα μέσω θαλάσσιου διαδρόμου και παραμένει σε μοναδική θέση να συμβάλει στη σταθερότητα της περιοχής. Όπως κατέληξε, η διεθνής κοινότητα «δεν έχει την πολυτέλεια να αποτύχει» και η Κύπρος μπορεί να λειτουργήσει ως αξιόπιστος ενδιάμεσος στις αναγκαίες αυτές συνομιλίες.

Μπορείτε να δείτε αυτούσια την συνέντευξη του Υπουργού Εξωτερικών εδώ