Το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο, ανακοινώνει την υποψηφιότητα του κ. Αλέξανδρου Γεωργίου για την Επαρχία Λευκωσίας

Η ανακοίνωση του κόμματος

Με την απόφασή του να διεκδικήσει την εμπιστοσύνη των πολιτών, ο κ. Γεωργίου φιλοδοξεί να εκφράσει αυθεντικά τις αγωνίες και τους προβληματισμούς της κοινωνίας.

Αντιμετωπίζει τα ζητήματα του τόπου με σοβαρότητα, τεκμηριωμένο λόγο και υψηλό αίσθημα εθνικού καθήκοντος, προτάσσοντας ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες θέσεις απέναντι στα κρίσιμα εθνικά και κοινωνικά θέματα που απασχολούν την Κύπρο.

Βιογραφικό

Ο Αλέξανδρος Γεωργίου γεννήθηκε το 1996. Ο πατέρας του Ανδρέας Γεωργίου, με καταγωγή από το Γούρρι, υπήρξε ένας από τους πρώτους Δικηγόρους της Κύπρου, ο οποίος το 1974 κλήθηκε να υπερασπιστεί τα πάτρια εδάφη από τον Τούρκο εισβολέα. Είναι γόνος της οικογένειας Κουρτελλάρη από τους Εργάτες, όπου ο πατέρας του διετέλεσε Κοινοτάρχης για 13 έτη.

Είναι απόφοιτος της Αγγλικής Σχολής «PASCAL». Σπούδασε Νομική στο University of Portsmouth και ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στο Δίκαιο Διανοητικής Ιδιοκτησίας στο University of Leeds, από όπου αποφοίτησε με άριστα (Distinction).

Εργασιακή εμπειρία

Εργάζεται ως Νομικός σύμβουλος σε ιδιωτική εταιρεία και είναι μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου. Η επαγγελματική του πορεία εστιάζει στο Ποινικό Δίκαιο και την κανονιστική συμμόρφωση. Παράλληλα, είναι κάτοχος των πιστοποιήσεων «Advanced» και «AML» της CySEC, εκτελώντας καθήκοντα ανώτερου συμβούλου σε θέματα καταπολέμησης νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (Anti-Money Laundering).

Υπήρξε πρωταθλητής καράτε σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, αποτελώντας βασικό στέλεχος της Εθνικής Ομάδας, με πολυάριθμες διακρίσεις και μετάλλια στο ενεργητικό του. Είναι κάτοχος του βαθμού 2 Dan.

Από την εφηβική του ηλικία, ανέπτυξε έντονη πολιτική δράση και συμμετοχή στα κοινά, εκφράζοντας διαχρονική έγνοια για τον τόπο. Οι ανησυχίες αυτές τον οδήγησαν στην ενεργό πολιτική δράση, καθιστώντας τον ως ένα από τα πρώτα μέλη του κινήματος. Εντάχθηκε στο ΕΛΑΜ το 2008, παραμένοντας έκτοτε στην πρώτη γραμμή υπερασπιζόμενος σταθερά και με συνέπεια τις θέσεις του κινήματος.