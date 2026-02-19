«Η αναφορά της εκπροσώπου της Γενικής Εισαγγελίας για απειλή κατά της ζωής μάρτυρα σε σχέση με την προχθεσινή απόφαση του Κακουργιοδικείου Λευκωσίας εγείρει τεράστια ερωτήματα για το κράτος δικαίου και το σύστημα δικαιοσύνης στον τόπο μας», αναφέρει σε ανακοίνωση του το ΑΚΕΛ.

Το κόμμα της Αριστεράς, καλεί την Εισαγγελία, να απαντήσει σχετικά με το ποιες ήταν οι δικές της ενέργειες «προκειμένου να ερευνήσει την καταγγελία και να προστατεύσει τον μάρτυρα και τη διαδικασία».

Πιο συγκεκριμένα, το ΑΚΕΛ υποστηρίζει ότι μια τέτοια αναφορά, δεν μπορεί να μείνει αιωρούμενη χωρίς έρευνα, εξηγήσεις και λογοδοσία. «Το σίγουρο πάντως είναι ότι η κυπριακή κοινωνία δίκαια συνεχίζει να απαιτεί κάθαρση και τιμωρία όλων όσοι συμμετείχαν στο σκάνδαλο των «χρυσών διαβατηρίων», από το πιο χαμηλό επίπεδο μέχρι βεβαίως τον βασικό πρωταγωνιστή του διαβόητου προγράμματος που ήταν ο τέως Πρόεδρος» αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Συνεχίζοντας, το ΑΚΕΛ εξαπολύει πυρά κατά του του Γενικού και του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα, υποστηρίζοντας ότι «προκαλεί αλγεινή εντύπωση η επιλογή τους να βγάζουν μπροστά λειτουργούς, αντί οι ίδιοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους για τη γενικευμένη και πολύχρονη απαξίωση της Εισαγγελίας» .

Το ΑΚΕΛ υποδεικνύει ότι ο Γενικός και ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας έπρεπε να είχαν παραιτηθεί προ πολλού.