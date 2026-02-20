Πανηγυρικός ο χαρακτήρας της εναρκτήριας συνόδου του Συμβουλίου Ειρήνης με ανακοινώσεις και εξαγγελίες που εάν υλοποιηθούν στο έπακρο, τότε η Γάζα θα είναι όπως τις μακέτες που παρουσίασε ο Τραμπ, ενώ ο πόλεμος συνεχιζόταν, και προκάλεσε αντιδράσεις. Η επόμενη μέρα για τη Γάζα φαίνεται να έχει ξεκινήσει, σύμφωνα με τα όσα ακούστηκαν χθες, και η Κύπρος φρόντισε να είναι παρούσα.

Ο υπουργός Εξωτερικών, Κωνσταντίνος Κόμπος, που εκπροσώπησε την Κύπρο στην εναρκτήρια τελετή, κατέθεσε έγγραφο που περιλαμβάνει υλοποιήσιμες επιλογές για τη συμπληρωματική συνδρομή σε τέσσερα πεδία:

Ανθρωπιστική βοήθεια μέσω του Σχεδίου Αμάλθεια, Πρώιμη ανάκαμψη, αποκατάσταση κρίσιμων υποδομών και ανοικοδόμηση, Παροχή εκπαίδευσης ασφαλείας σε συνεργασία και με τις σχετικές αποστολές της ΕΕ και Επιχειρησιακή υποστήριξη της Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης

Σε ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών σημειώνεται πως «σε ό,τι αφορά τη βιώσιμη ενίσχυση της πρώιμης ανάκαμψης, υποβλήθηκε ειδικό κοινό έγγραφο με τους εταίρους-οργανισμούς του ΟΗΕ (UNOPS). Επίσης, παρουσιάστηκε ξεχωριστή πρόταση συμβολής στη Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης με έξι επιλογές.

Ο Κύπριος ΥΠΕΞ είχε αριθμό επαφών με ομολόγους του και άλλους εμπλεκόμενους αξιωματούχους από τις παρευρεθείσες χώρες. Μεταξύ αυτών που συνομίλησε ήταν και ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο.

Σε αυτές τις συναντήσεις, προστίθεται στην ανακοίνωση, ο Κ. Κόμπος υπογράμμισε τη σημασία της συνέχισης των συντονισμένων διεθνών προσπαθειών για την προώθηση της σταθερότητας και της ασφάλειας στην περιοχή. Επισήμανε δε τον εποικοδομητικό ρόλο που δύναται να συνεχίσει να διαδραματίζει η Κυπριακή Δημοκρατία, τόσο λόγω της γεωγραφικής της εγγύτητας όσο και μέσω των εν λόγω πρωτοβουλιών που έχει αναπτύξει από την έναρξη της κρίσης στη Γάζα.

Στην εναρκτήρια τελετή υπήρξε συμμετοχή από 14 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκπροσώπησε η Επίτροπος Μεσογείου, Ντουμπράβκα Σουίτσα.

Απάντησε με ανακοινώσεις για ΟΗΕ

Το Συμβούλιο Ειρήνης χαρακτηρίστηκε ως ένα τέχνασμα του Ντόναλντ Τραμπ για να πλήξει τον ΟΗΕ, τον οποίο ουκ ολίγες φορές επέκρινε με το γνωστό του στιλ. Χθες, ωστόσο, φρόντισε να απαντήσει στην κριτική που δέχεται περί υπόσκαψης του ρόλου του διεθνούς οργανισμού.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ενισχύσουν οικονομικά τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών με σκοπό να τον βοηθήσουν να γίνει ισχυρότερος και βιώσιμος, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατά την ομιλία που εκφώνησε στην εναρκτήρια συνεδρίαση του «Συμβουλίου Ειρήνης».

Οι ΗΠΑ είναι η χώρα με τη μεγαλύτερη συνεισφορά στον προϋπολογισμό του ΟΗΕ. Ωστόσο, επί προεδρίας Τραμπ, έχουν αρνηθεί να προβούν σε υποχρεωτικές πληρωμές που αφορούν τον τακτικό προϋπολογισμό ή τον προϋπολογισμό για ειρηνευτικές αποστολές, ενώ έχουν περικόψει την εθελοντική χρηματοδότησή υπηρεσιών του ΟΗΕ.

«Θα ενισχύσουμε τον ΟΗΕ. Θα διασφαλίσουμε ότι οι εγκαταστάσεις τους είναι καλές. Χρειάζονται βοήθεια… Θα τους βοηθήσουμε οικονομικά και θα διασφαλίσουμε ότι ο ΟΗΕ είναι βιώσιμος», είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος. «Θεωρώ πως o ΟΗΕ έχει μεγάλες δυνατότητες, πραγματικά μεγάλες δυνατότητες», συνέχισε ο Τραμπ, υπογραμμίζοντας όμως ότι ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών δεν έχει ανταποκριθεί στις προσδοκίες.

Η απουσία ισχυρών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πέρασε απαρατήρητη από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος φρόντισε, χωρίς να κάνει ονομαστική αναφορά, να στείλει με το δικό του τρόπο μηνύματα. Κάποιοι παίζουν μαζί μου, είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος, υποδεικνύοντας πως «δεν μπορούν να παίζουν μαζί μου». Σημείωσε παράλληλα ότι «στο τέλος όλοι θα συμμετέχουν».

Η επόμενη μέρα άρχισε

Πέραν από τα μηνύματα για τον αφοπλισμό της Χαμάς, σημαντικά ήταν και τα όσα ανέφερε ο εκπρόσωπος της παλαιστινιακής επιτροπής που θα αναλάβει τη διοίκηση της Λωρίδας, σηματοδοτώντας και την επόμενη ημέρα στη Γάζα.

Η παλαιστινιακή επιτροπή που ιδρύθηκε με την υποστήριξη των ΗΠΑ, για να αναλάβει την πολιτική διοίκηση της Λωρίδας της Γάζας, άρχισε από χθες να δέχεται αιτήσεις για τη συγκρότηση μιας αστυνομικής δύναμης στον θύλακα, λίγο πριν ξεκινήσει η πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ειρήνης, στην Ουάσιγκτον.

Η Εθνική Επιτροπή για τη Διοίκηση της Γάζας (NCAG) ανέφερε σε ανακοίνωσή της στην πλατφόρμα Χ, ότι η διαδικασία στρατολόγησης «είναι ανοιχτή» σε άνδρες και γυναίκες που διαθέτουν τα προσόντα και επιθυμούν να υπηρετήσουν στην αστυνομική δύναμη.

Ο Αμερικανός υποστράτηγος, Τζάσπερ Τζέφερς, που έχει διοριστεί διοικητής της Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης για τη Γάζα, είπε στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ειρήνης ότι το μακροπρόθεσμο σχέδιό του είναι να εκπαιδευτούν περίπου 12.000 αστυνομικοί. Σε πρώτη φάση η εκπαίδευση των αστυνομικών θα γίνει στην Αίγυπτο.